Karácsony Gergely: Mindvégig igazunk volt, Magyar Péteréknek kell „az Orbán-kormányok bűneit” orvosolniuk

Alaptörvény-ellenesnek minősítette az Alkotmánybíróság az önkormányzati szolidaritási hozzájárulás alkalmazásának egyes szabályait, mivel azok sértik az alaptörvény tisztességes hatósági eljáráshoz való jogra és azzal összefüggésben egyéb eljárási garanciákra vonatkozó rendelkezéseit. Karácsony Gergely főpolgármester üdvözölte a döntést.

Karácsony Gergely szerint mindvégig igazuk volt, a szolidaritási hozzájárulás alkotmányellenes – Fotó: Mediaworks

Az Alkotmánybíróság tegnapi egyhangú döntése kimondta: az Orbán-kormány által az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. Igazunk volt – írta bejegyzésében a főpolgármester.

Szolidaritási hozzájárulás: Karácsony szerint pont került az ügy végére

Karácsony Gergely a bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a főváros vezetése már évek óta következetesen alkotmányellenesnek tartotta az intézkedést, ezt pedig most az új Alkotmánybíróság is megerősítette, egyúttal pedig pontot tett az ügy végére. „Belegondolni is szörnyű, hogy az Orbán-kormány hány százmilliárd forintot vett el az önkormányzatoktól, köztük a fővárostól. Mi mindent tudtunk volna adni a budapestieknek és az országnak az elkobzott százmilliárdokból” – írta Karácsony.

A főpolgármester egyúttal felszólította a Tisza-kormányt, hogy a korábbi vezetés „bűneit” orvosolja, ami kapcsán hangsúlyozta, hogy ez nem lesz könnyű, hiszen a központi költségvetést is „kifosztották”.

„Korrekt és mértéktartó partnere vagyunk a kormánynak, hogy elkerüljük a főváros pénzügyi összeomlását, és megalkossunk egy fenntartható és igazságos finanszírozási modellt a főváros és a többi önkormányzat számára” – írta a főpolgármester, utalva a tényre, hogy a Fővárosi Önkormányzat szinte folyamatosan csődközeli állapotban volt az elmúlt években.