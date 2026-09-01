A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) a következetes hatósági fellépés és a kiszámítható szabályozási környezet letéteményese - írta a hatóság, amely ezzel arra reagált, hogy a megszüntetésének lehetőségét vizsgálja a kormány. A hétfői Magyar Közlönyben jelent meg, hogy az SZTFH átvilágításáról döntött a kabinet, és vizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségeit.

Az SZTFH átvilágításáról döntött a Tisza-kormány, és vizsgálja a hatóság megszüntetésének lehetőségeit (Forrás: SZTFH)

A hatóság közleményében kiemelte, hogy a felügyelete alá tartozó ágazatok gazdasági potenciálja nemzetgazdasági szinten is meghatározó: az érintett, jellemzően magyar tulajdonú kis- és középvállalkozások éves szinten több 10 ezer milliárd forintos árbevételt realizálnak, és több mint 50 ezer magyar állampolgár számára biztosítanak közvetlenül munkalehetőséget. A felügyelt tevékenységek stabil működése a központi költségvetés szempontjából is jelentős:

az érintett gazdasági szektorokból származó állami adó- és járulékbevételek éves szinten meghaladják az 1000 milliárd forintot, ami alapvető fontosságú a közszolgáltatások fenntartásában.

Az SZTFH együttműködik a kormánnyal

Azt írták, a különböző szakterületeken egyaránt nemzetközi mércével is kiemelkedő szaktudással rendelkező, összességében több mint 400 munkatársának köszönhetően az SZTFH mára az államigazgatási szervezetrendszerbe jól beilleszkedett, a nemzetközi hatósági együttműködés rendszerében is ismert és elismert, gyors reagálású hatóság, amely feladatait mindenkor magas színvonalon, átlátható és kiszámítható módon végzi, a jogszabályokban meghatározott keretek között, a közérdek, a jogbiztonság és a magyar gazdaság hosszú távú érdekeinek szem előtt tartásával.

Leszögezték ugyanakkor, hogy

mindenben együttműködnek a kormányhatározatban kijelölt miniszterrel a jogi átvilágítás hatékony teljesítése érdekében.

A 2021-ben az Országgyűlés által létrehozott hatósághoz tartozik számos piaci szektor, így egyebek mellett a dohánykereskedelem és a szerencsejáték-piac felügyelete, szabályozása, ellenőrzése, a bányászati tevékenységek, a kőolaj-, földgáz- és geotermikus energia-kitermelés biztonsági és hatósági felügyelete. Ugyancsak az SZTFH hatáskörébe tartozik a bírósági végrehajtás, a végrehajtói kar és a végrehajtási eljárások törvényességi ellenőrzése, az információs rendszerek biztonsági felügyelete, valamint a fenntarthatósági és vállalati felelősségvállalási (ESG) keretrendszer hazai koordinációja és a tanácsadók képzése.