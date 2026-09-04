Nyomozást rendelhettek el a katonai hírszerzésnél: Szuvák Attila a HVG-nek kiszivárogtatókat keresi

A botrány azt követően robbant ki, hogy nyilvánosságra került: Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter a korábban kényszerpályára állított Szuvák Attilát szemelte ki a KNBSZ élére. A döntést mind a Magyar Honvédség, mind a katonai titkosszolgálat állománya döbbenettel fogadta, mivel a miniszter bizalmasát szakmailag nem tartják alkalmasnak a poszt betöltésére, és a vezetői tapasztalata is hiányzik.

Szuvák Attila 2018-ban a szolnoki katonai bázison (Fotó: Honvédelem.hu)

Szuvák múltját egy korábbi gyanús ügy is terheli

A HVG információi szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jelenlegi főigazgató-helyettese 2012 és 2015 között algériai katonai attaséként szolgált, ám úgy tudni, azért rendelték haza idő előtt, mert felmerült a gyanú, hogy átkutatta az algíri magyar nagykövet irodáját.

Hazatérése után félreállították, majd 2023-ban – az akkori főigazgató, Béres János által vezényelt fiatalítás keretében – ezredesi rendfokozattal nyugállományba helyezték.

Megvétózott kinevezés a Sándor-palotában

Szuvák visszatérése sem ment zökkenőmentesen: Forsthoffer Ágnes július végén kapta meg a KNBSZ főigazgató-helyettesének dandártábornoki kinevezéséről szóló előterjesztést, ami elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy hivatalosan is betöltse a főigazgatói tisztségét.

A Sándor-palota azonban négy nappal később, további intézkedés nélkül visszaküldte az előterjesztést a honvédelmi tárcának. A döntés hátterében az állt, hogy mivel Szuvák Attilát 2023-ban nyugállományba helyezték, a kinevezési javaslat benyújtásakor nem számított aktív katonának, és ugyanabban az eljárásban nem lehetett visszahelyezni hivatásos szolgálatba és dandártábornokká is kinevezni.

A szervezetnek így jelenleg nincs főigazgatója, Szuvák főigazgató-helyettesként, korlátozott jogkörökkel, ám de facto mégis a hivatal vezetőjeként jár el.

Bírói engedély nélküli megfigyelésekkel keresik a téglákat

Panyi Szabolcs, a VSquare szerkesztőjének információi szerint a cikkek megjelenése után azonnal megindult az ellenakció a KNBSZ-en belül. Olyan korlátozott hírszerzési és megfigyelési technikák alkalmazását rendelték el közel 20 aktív és már leszerelt állományi taggal szemben, amelyekhez nincs szükség miniszteri vagy bírói jóváhagyásra. Ez azt jelenti, hogy a belső nyomozást Szuvák saját hatáskörben elrendelhette.