A Szuverenitásvédelmi Hivatal összesen mintegy 3,67 milliárd forintot fizetett kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnak – tájékoztatta az Origót a Miniszterelnökség. A tárca szerint ez a hivatal teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki, miközben a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nem volt általános kommunikációs, reklám-, kampány- vagy imázsépítési közfeladata.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetésének több mint negyedét kommunikációra költötték (Fotó: Wikipédia)

A Szuverenitásvédelmi Hivatal százmilliókat költött különböző projektekre

A Miniszterelnökség szerint a kifogásolt kiadások között több jelentős tétel is szerepel. A hivatal 15 vitaest megszervezésére bruttó 61,3 millió forintot költött, amelyből a résztvevők állófogadással egybekötött ellátása nettó 19,7 millió forintba került.

Egy hatrészes dokumentumfilm-sorozatért bruttó 163,4 millió forintot fizettek 2025 elején. A szakmai beszámoló alapján a sorozat egy kétnapos, előadásokból és kerekasztal-beszélgetésekből álló konferenciát dolgozott fel, ugyanakkor a rendelkezésre álló dokumentumokból nem derül ki egyértelműen, hol és milyen közönségnek mutatták be.

Az idei március 15-i drónshow további 110 millió forintba került. A közlemény szerint az ezer drónért elszámolt napi 65 millió forintos bérleti díj magasabb volt annál, mint amennyibe a szerkezetek megvásárlása került volna.

Több mint hetvenmillió forintot fordítottak idegen nyelvű tájékoztató videókra is. A Miniszterelnökség szerint ez azért is vet fel kérdéseket, mert

a hivatal állományában magyar-angol, angol-magyar, francia-magyar és francia-angol nyelvű okleveles szakfordító, valamint több, kreatív és videós anyagok elkészítéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs is dolgozott.

A hivatal belső szervezetépítésre is költött: több mint 13 millió forintot fizetett ki mikulásünnepségekre, egy kétnapos csapatépítő tréning pedig mintegy 40,5 millió forintba került. Utóbbi esetében a szervezési díj önmagában kétmillió forint volt, a projektor bérléséért pedig napi 710 ezer forintot számoltak el.