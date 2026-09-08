Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Emberölés kísérletével vádolják a hároméves kisfiát leforrázó Erikát

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint 3,6 milliárd forintot adtak kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra működésük alig két és fél éve alatt egy Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnak. A Miniszterelnökség a Szuverenitásvédelmi Hivatal költései miatt hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szuverenitásvédelmi Hivatalkommunikációhűtlen kezelésminiszterelnökség

A Szuverenitásvédelmi Hivatal összesen mintegy 3,67 milliárd forintot fizetett kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnak – tájékoztatta az Origót a Miniszterelnökség. A tárca szerint ez a hivatal teljes költségvetésének több mint negyedét tette ki, miközben a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nem volt általános kommunikációs, reklám-, kampány- vagy imázsépítési közfeladata.

A közlemény szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetésének több mint negyedét kommunikációra költötték (Fotó: Wikipédia)
A Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetésének több mint negyedét kommunikációra költötték (Fotó: Wikipédia)

A Szuverenitásvédelmi Hivatal százmilliókat költött különböző projektekre

A Miniszterelnökség szerint a kifogásolt kiadások között több jelentős tétel is szerepel. A hivatal 15 vitaest megszervezésére bruttó 61,3 millió forintot költött, amelyből a résztvevők állófogadással egybekötött ellátása nettó 19,7 millió forintba került.

Egy hatrészes dokumentumfilm-sorozatért bruttó 163,4 millió forintot fizettek 2025 elején. A szakmai beszámoló alapján a sorozat egy kétnapos, előadásokból és kerekasztal-beszélgetésekből álló konferenciát dolgozott fel, ugyanakkor a rendelkezésre álló dokumentumokból nem derül ki egyértelműen, hol és milyen közönségnek mutatták be.

Az idei március 15-i drónshow további 110 millió forintba került. A közlemény szerint az ezer drónért elszámolt napi 65 millió forintos bérleti díj magasabb volt annál, mint amennyibe a szerkezetek megvásárlása került volna.

Több mint hetvenmillió forintot fordítottak idegen nyelvű tájékoztató videókra is. A Miniszterelnökség szerint ez azért is vet fel kérdéseket, mert

a hivatal állományában magyar-angol, angol-magyar, francia-magyar és francia-angol nyelvű okleveles szakfordító, valamint több, kreatív és videós anyagok elkészítéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező munkatárs is dolgozott.

A hivatal belső szervezetépítésre is költött: több mint 13 millió forintot fizetett ki mikulásünnepségekre, egy kétnapos csapatépítő tréning pedig mintegy 40,5 millió forintba került. Utóbbi esetében a szervezési díj önmagában kétmillió forint volt, a projektor bérléséért pedig napi 710 ezer forintot számoltak el.

A Miniszterelnökség szerint különösen indokolttá teszi a költések vizsgálatát, hogy a hivatalnak 22 fős Közkapcsolati Igazgatósága és egy hatfős Sajtóirodája is volt. Ezeknek az egységeknek a feladatai közé tartozott többek között a kreatív kampányok megalkotása, a külső és belső rendezvények megszervezése, valamint a kommunikációs tevékenység.

A tárca ezért hűtlen kezelés gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a 2024 és 2026 közötti kommunikációs és rendezvényszervezési kiadások miatt.

A Miniszterelnökség közlése szerint ez a 24. feljelentés, amelyet a különböző tárcák eddig benyújtottak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!