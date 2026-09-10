Több tízezres limonádé, útikönyv és éttermi számlák – magáncélú költéseket találtak a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál

Közpénzek magáncélú felhasználására bukkant a kormány a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál – közölte a Miniszterelnökség. Leszögezték: a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket. A hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP-bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki.

Közpénzek magáncélú felhasználására bukkant a kormány a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál (Fotó: Wikipédia)

Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig a szabadságuk alatt, magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. A kormány által a nyáron megszüntetett hivatal jelentős állami forrásokat emésztett fel:

2025-ben mintegy 120 munkatárssal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból.

A 2024-ben nyilvánosságra hozott adatok szerint Lánczi Tamás elnök bruttó havi illetménye 5 483 520 forint volt, mellé kapott évi 500 ezer forintnyi ruhapénzt, évi 411 885 forintnyi SZÉP-kártya-juttatást, valamint az állami vezetőknek járó Skoda Superb gépkocsit, hivatali és magánhasználatra.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal úgynevezett VIP-bankkártyája

A két elnökhelyettes bruttó fizetése 3 701 376 forint volt havonta, mellé nekik is járt évi 450 ezer forintnyi ruhapénz, és több százezer forintnyi éves SZÉP-kártya-juttatás. Ezen felül azonban az elnök és két elnökhelyettese rendelkezett egy-egy úgynevezett hivatali VIP-bankkártyával is. Az adatok szerint ezeket 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánczi Tamás, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal, 5,76 millió forint értékben használta.

A költések túlnyomó része éttermi számla volt.

Hozzátették: bár a szabályzat előírja, hogy minden elszámoláson fel kell tüntetni, hány vendég volt, hol és mi volt a találkozó célja, ezeket az adatokat egyetlen esetben sem találta meg a Miniszterelnökség.

Közlésük szerint Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke 111 alkalommal használta a VIP-kártyát, amelyről több mint hárommillió forintot költött. Az első évben átlagosan hetente kétszer járt étterembe: egy év alatt 32 alkalommal ült be ugyanabba a japán étterembe, jellemzően húszezer forint körüli számlával. A szabadsága alatt tizenkét alkalommal használta a hivatali bankkártyát.