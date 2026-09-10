Több tízezres limonádé, útikönyv és éttermi számlák – magáncélú költéseket találtak a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál

Közpénzek magáncélú felhasználására bukkant a kormány a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál – közölte a Miniszterelnökség. Leszögezték: a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket. A hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP-bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki.
Az elszámolások több esetben is hiányosan érkeztek be, a vezető munkatársak pedig a szabadságuk alatt, magáncélú költések esetén is fizettek a hivatali bankkártyájukkal. A kormány által a nyáron megszüntetett hivatal jelentős állami forrásokat emésztett fel:
2025-ben mintegy 120 munkatárssal és 6,2 milliárd forintos éves költségvetéssel működött, teljes egészében központi költségvetési támogatásból.
A 2024-ben nyilvánosságra hozott adatok szerint Lánczi Tamás elnök bruttó havi illetménye 5 483 520 forint volt, mellé kapott évi 500 ezer forintnyi ruhapénzt, évi 411 885 forintnyi SZÉP-kártya-juttatást, valamint az állami vezetőknek járó Skoda Superb gépkocsit, hivatali és magánhasználatra.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal úgynevezett VIP-bankkártyája
A két elnökhelyettes bruttó fizetése 3 701 376 forint volt havonta, mellé nekik is járt évi 450 ezer forintnyi ruhapénz, és több százezer forintnyi éves SZÉP-kártya-juttatás. Ezen felül azonban az elnök és két elnökhelyettese rendelkezett egy-egy úgynevezett hivatali VIP-bankkártyával is. Az adatok szerint ezeket 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánczi Tamás, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal, 5,76 millió forint értékben használta.
A költések túlnyomó része éttermi számla volt.
Hozzátették: bár a szabályzat előírja, hogy minden elszámoláson fel kell tüntetni, hány vendég volt, hol és mi volt a találkozó célja, ezeket az adatokat egyetlen esetben sem találta meg a Miniszterelnökség.
Közlésük szerint Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke 111 alkalommal használta a VIP-kártyát, amelyről több mint hárommillió forintot költött. Az első évben átlagosan hetente kétszer járt étterembe: egy év alatt 32 alkalommal ült be ugyanabba a japán étterembe, jellemzően húszezer forint körüli számlával. A szabadsága alatt tizenkét alkalommal használta a hivatali bankkártyát.
Az egyik elnökhelyettes másfél év alatt másfél millió forintot költött a VIP-kártyáról, ebből vásárolt például olaszországi útikönyveket is, 77 ezer forintért. A másik helyettes 862 ezer forintot költött el így. Az egyik számla szerint például 49 500 forintot fizetett ki egy pohár limonádéért. Emellett például 110 ezer forintért vendégelt meg több embert egy balatoni helyszínen.
A Miniszterelnökség kedden közölte, hogy a hivatal 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett.