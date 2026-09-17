Egymilliós bírságot kapott Takács Péter, a képviselő szerint koncepciós eljárás zajlik

Két ügyben is elmarasztalta Takács Pétert az Egészségügyi Tudományos Tanács Észak-budai Központi Etikai Bizottságának eseti központi etikai tanácsa. A volt egészségügyi államtitkárt egy podcastban a háziorvosokról tett kijelentése, valamint egy kisgyermekes édesapával folytatott trágár Messenger-üzenetváltás miatt marasztalták el, a döntés ellen pedig 15 napon belül lehet fellebbezni.
Takács Pétert a háziorvosokról tett kijelentése miatt is elmarasztalták
Az etikai tanács négy, Takács Péterrel kapcsolatos panaszt vizsgált, ezek közül azonban kettőt nem vizsgált érdemben. A két elmarasztalással zárult ügy közül az egyik egy 2025 őszén közzétett podcastinterjúhoz kapcsolódott, amelyben Takács a háziorvosi pályáról beszélt. A volt államtitkár akkor arról beszélt, hogy szerinte a háziorvosi pálya „maradékelven” választódott ki, és az ment háziorvosnak, aki „máshova a klinikumba nem fért be”. Később maga is úgy fogalmazott, hogy ez „egy borzasztóan degradáló dolog”.
Az etikai tanács szerint a megfogalmazás általánosító és leértékelő módon jelenítette meg a teljes háziorvosi szakmát. A döntés szerint a „maradékelv” és a „nem fért be” kifejezések alkalmasak lehettek a háziorvosok szakmai méltóságának sérelmére, valamint arra is, hogy a betegek bizalma meginogjon az alapellátásban.
A másik ügy egy 2025 decemberében történt Messenger-üzenetváltáshoz kapcsolódott. Egy édesapa a Szent János Centrumkórház gyermekügyeletén tapasztalt fűtési és világítási problémák miatt kereste meg Takács Pétert, aki többek között trágár kifejezésekkel válaszolt neki.
Az etikai tanács szerint ugyan az édesapa sem visszafogott hangnemben írt, egy orvostól provokatív megkeresés esetén is kulturált és tiszteletteljes kommunikáció várható el. A testület szerint Takács Péter válasza nem csökkentette, hanem tovább fokozta a konfliktust.
A szankció kiszabásánál súlyosbító körülményként vették figyelembe, hogy Takács Péter rövid időn belül két, nagy nyilvánosságot kapott etikai normasértést követett el, valamint azt is, hogy közéleti szerepe miatt megszólalásai széles közönséghez jutottak. Enyhítő körülmény volt többek között, hogy egyik ügyben sem történt közvetlen beteg-egészségkárosodás, illetve Takács később elismerte, hogy a Messenger-üzenetben kifogásolható volt a szóhasználata.
Takács Péter szerint koncepciós az eljárás
Takács Péter a döntés nyilvánosságra kerülése után közösségi oldalán reagált.
Azt írta, hogy az egész folyamatot koncepciós eljárásnak tartja, és szerinte az eljárás színvonaltalan. Közölte azt is, hogy a döntést tartalmát nem kívánja kommentálni, ugyanakkor fellebbezni fog.
A volt államtitkár azt is bejelentette, hogy amennyiben sikeres lesz a fellebbezése, az egymillió forintos összeget, amellyel meg akarták büntetni, jótékony célra ajánlja fel.
Takács Péter szerint
az ügy célja az, hogy szerinte a Tisza és az azt kiszolgáló média elterelje a figyelmet más, általa súlyosnak tartott ügyekről.
Bejegyzésében többek között a benzinárakat, az új lakások áfáját, valamint a Tisza Párt korábbi kampányígéreteit említette. A politikus felsorolta azokat az ígéreteket is, amelyek nem valósulnak meg, köztük a dupla családi pótlékot, a rendőrök és ápolók béremelését, a pedagógusok béremelését, az egészségügynek ígért többletforrást és az oktatásra szánt magasabb támogatást.
Takács Péter szerint a mostani ügy semmi más célt nem szolgál, mint az ő és politikai közössége hiteltelenítését. Az etikai tanács döntése azonban jelenleg nem jogerős, a határozat ellen 15 napon belül lehet fellebbezni.