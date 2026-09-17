Egymilliós bírságot kapott Takács Péter, a képviselő szerint koncepciós eljárás zajlik

Két ügyben is elmarasztalta Takács Pétert az Egészségügyi Tudományos Tanács Észak-budai Központi Etikai Bizottságának eseti központi etikai tanácsa. A volt egészségügyi államtitkárt egy podcastban a háziorvosokról tett kijelentése, valamint egy kisgyermekes édesapával folytatott trágár Messenger-üzenetváltás miatt marasztalták el, a döntés ellen pedig 15 napon belül lehet fellebbezni.

Takács Pétert két ügyben is elmarasztalták, az egymillió forintos bírság ellen fellebbezni fog (Fotó: Facebook/Takács Péter)

Takács Pétert a háziorvosokról tett kijelentése miatt is elmarasztalták

Az etikai tanács négy, Takács Péterrel kapcsolatos panaszt vizsgált, ezek közül azonban kettőt nem vizsgált érdemben. A két elmarasztalással zárult ügy közül az egyik egy 2025 őszén közzétett podcastinterjúhoz kapcsolódott, amelyben Takács a háziorvosi pályáról beszélt. A volt államtitkár akkor arról beszélt, hogy szerinte a háziorvosi pálya „maradékelven” választódott ki, és az ment háziorvosnak, aki „máshova a klinikumba nem fért be”. Később maga is úgy fogalmazott, hogy ez „egy borzasztóan degradáló dolog”.

Az etikai tanács szerint a megfogalmazás általánosító és leértékelő módon jelenítette meg a teljes háziorvosi szakmát. A döntés szerint a „maradékelv” és a „nem fért be” kifejezések alkalmasak lehettek a háziorvosok szakmai méltóságának sérelmére, valamint arra is, hogy a betegek bizalma meginogjon az alapellátásban.

A másik ügy egy 2025 decemberében történt Messenger-üzenetváltáshoz kapcsolódott. Egy édesapa a Szent János Centrumkórház gyermekügyeletén tapasztalt fűtési és világítási problémák miatt kereste meg Takács Pétert, aki többek között trágár kifejezésekkel válaszolt neki.

Az etikai tanács szerint ugyan az édesapa sem visszafogott hangnemben írt, egy orvostól provokatív megkeresés esetén is kulturált és tiszteletteljes kommunikáció várható el. A testület szerint Takács Péter válasza nem csökkentette, hanem tovább fokozta a konfliktust.

A szankció kiszabásánál súlyosbító körülményként vették figyelembe, hogy Takács Péter rövid időn belül két, nagy nyilvánosságot kapott etikai normasértést követett el, valamint azt is, hogy közéleti szerepe miatt megszólalásai széles közönséghez jutottak. Enyhítő körülmény volt többek között, hogy egyik ügyben sem történt közvetlen beteg-egészségkárosodás, illetve Takács később elismerte, hogy a Messenger-üzenetben kifogásolható volt a szóhasználata.