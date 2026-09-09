Takács Péter az Origónak: Kormányon már kevés a Fidesz gyűlölete, cselekedni kell

Mint beszámoltunk róla, az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium feljelentést tett a 2020-as koronavírus-járvány idején történt beszerzések miatt. Az ügy komoly felháborodást váltott ki a közéletben, az elmúlt napokban számos politikus megszólalt a járványkezelés és az akkori eszközbeszerzések kapcsán. Lapunk Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkárt is megkérdezte, aki kórházigazgatóként az első vonalban vett részt a járvány elleni védekezésben. A politikus felidézte, hogy a járvány kitörésekor a Szent János Kórház igazgatója volt, az intézmény frontkórházzá vált, a Kútvölgyi tömbben pedig létrehozták az első karanténkórházat. Mint mondta, az ellátás átszervezése során saját szemével látta, mennyire fontos volt minden olyan gép és eszköz, amely segíthette a védekezést.

Takács Péter szerint a koronavírus-járvány idején az akkori kormány helyesen döntött, amikor nagy mennyiségben szerzett be lélegeztetőgépeket és más eszközöket (Forrás: Facebook)

Pont egy olyan kínai lélegeztetőgépen feküdtem én is négy napig

– mondta a volt egészségügyi államtitkár, hozzátéve, hogy olyan noninvazív készülékről volt szó, amelyeket szerinte az akkori ellenzék, ma pedig a kormány oldaláról „horkolásgátlóként” emlegetnek. Szerinte a járvány kezdetén senki nem tudhatta pontosan, milyen méreteket ölt majd a pandémia, ráadásul egy ismeretlen vírussal állt szemben az ország. Még az egészségügyi dolgozók is joggal tartottak a fertőzéstől, amely közülük is követelt áldozatokat.

Minden egyes gép számított

A volt államtitkár szerint kórházigazgatóként, az ellátás átszervezése során közvetlenül tapasztalta meg, mennyire fontos volt minden olyan gép és eszköz, amely segíthette a védekezést.

Úgy véli, ezért az Orbán-kormány helyesen járt el, amikor igyekezett megfelelő mennyiségű egészségügyi eszközt biztosítani.

Takács szerint ezek a beszerzések több ezer magyar ember életének megmentéséhez járultak hozzá. Úgy fogalmazott, a korabeli válságkezelés alapelve az volt, hogy a kormány igyekezzen minden olyan eszközt rendelkezésre bocsátani, amelyre az egészségügyi dolgozók és a lakosság védelméhez szükség lehet.

Ezzel állította szembe Hegedűs Zsolt 2020-as szerepvállalását. Hegedűs akkor a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnökeként vett részt annak az etikai ajánlásnak a kidolgozásában, amely arra az extrém helyzetre is felkészült, ha a rendelkezésre álló intenzív terápiás kapacitás nem lenne elegendő minden beteg számára. Az ajánlás végső patthelyzet esetére sorsolásos megoldásokat is tárgyalt.