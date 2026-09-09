Takács Péter az Origónak: Kormányon már kevés a Fidesz gyűlölete, cselekedni kell

Mint beszámoltunk róla, az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium feljelentést tett a 2020-as koronavírus-járvány idején történt beszerzések miatt. Az ügy komoly felháborodást váltott ki a közéletben, az elmúlt napokban számos politikus megszólalt a járványkezelés és az akkori eszközbeszerzések kapcsán. Lapunk Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkárt is megkérdezte, aki kórházigazgatóként az első vonalban vett részt a járvány elleni védekezésben. A politikus felidézte, hogy a járvány kitörésekor a Szent János Kórház igazgatója volt, az intézmény frontkórházzá vált, a Kútvölgyi tömbben pedig létrehozták az első karanténkórházat. Mint mondta, az ellátás átszervezése során saját szemével látta, mennyire fontos volt minden olyan gép és eszköz, amely segíthette a védekezést.
Pont egy olyan kínai lélegeztetőgépen feküdtem én is négy napig
– mondta a volt egészségügyi államtitkár, hozzátéve, hogy olyan noninvazív készülékről volt szó, amelyeket szerinte az akkori ellenzék, ma pedig a kormány oldaláról „horkolásgátlóként” emlegetnek. Szerinte a járvány kezdetén senki nem tudhatta pontosan, milyen méreteket ölt majd a pandémia, ráadásul egy ismeretlen vírussal állt szemben az ország. Még az egészségügyi dolgozók is joggal tartottak a fertőzéstől, amely közülük is követelt áldozatokat.
Minden egyes gép számított
A volt államtitkár szerint kórházigazgatóként, az ellátás átszervezése során közvetlenül tapasztalta meg, mennyire fontos volt minden olyan gép és eszköz, amely segíthette a védekezést.
Úgy véli, ezért az Orbán-kormány helyesen járt el, amikor igyekezett megfelelő mennyiségű egészségügyi eszközt biztosítani.
Takács szerint ezek a beszerzések több ezer magyar ember életének megmentéséhez járultak hozzá. Úgy fogalmazott, a korabeli válságkezelés alapelve az volt, hogy a kormány igyekezzen minden olyan eszközt rendelkezésre bocsátani, amelyre az egészségügyi dolgozók és a lakosság védelméhez szükség lehet.
Ezzel állította szembe Hegedűs Zsolt 2020-as szerepvállalását. Hegedűs akkor a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnökeként vett részt annak az etikai ajánlásnak a kidolgozásában, amely arra az extrém helyzetre is felkészült, ha a rendelkezésre álló intenzív terápiás kapacitás nem lenne elegendő minden beteg számára. Az ajánlás végső patthelyzet esetére sorsolásos megoldásokat is tárgyalt.
Takács ezt élesen bírálta, és úgy fogalmazott, miközben az Orbán-kormány azon dolgozott, hogy legyen elegendő eszköz, addig Hegedűsék arra is készültek, hogyan döntsenek a betegek között, ha mégsem jutna mindenkinek.
Most ugyanezek az emberek akarnak minket feljelenteni. Az végképp elképesztő, hogy nem értik meg, mi a különbség egy nemzetközi veszélyhelyzet, egy válsághelyzet és a boldog békeidők között
– fogalmazott, hozzátéve, hogy különösen veszélyes lenne ugyanez a hozzáállás egy újabb világjárvány esetén.
– Ha ilyen emberek irányítanák az országot egy súlyos, egész világra kiterjedő járványhelyzet idején, hát én azt mondom, hogy Isten óvja meg ettől a kis hazánkat – jelentette ki.
Kormányon már cselekedni kell
Takács Péter szerint a Tisza ellenzéki politikájának középpontjában a Fidesz támadása és a korrupciós vádak álltak. Úgy látja, ez kampánystratégiaként működhetett, a kormányzati felelősség azonban már egészen más helyzetet teremtett.
Ez még a kampányban úgy-ahogy szerintem beváltotta a hozzáfűzött reményeiket, de kormányon ez már kevés. Kormányon már cselekedni kell
– mondta. Szerinte éppen ezek a cselekvések hiányoznak. Takács úgy látja, hogy a Tisza-kormány továbbra is politikai konfliktusokkal és a közjogi rendszer átalakításával foglalkozik, miközben háttérbe szorulnak azok a hétköznapi problémák, amelyekre a választók megoldást várnak.
Több korábbi ígéretet is felidézett: ezek között említette a 480 forintos benzinárat, az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentését, valamint azt a vállalást, hogy valamennyi gyógyszer áfája nulla százalékos lesz. Takács szerint ezeket az ígéreteket a kormány vagy egyáltalán nem, vagy nem abban a formában teljesíti, ahogyan a választások előtt meghirdette.
Azt látom, hogy folytatódik az a hazugságkampány, amit a kampányban csináltak, csak most már kormányon is ezt a hazugozást folytatják, és átverik az embereket
– fogalmazott.
Takács Péter szerint „csúnya érkezés” lesz
A volt egészségügyi államtitkár szerint a választási kampányban valójában két nagyon különböző dolog versenyzett egymással: egy létező, szükségszerűen hibákkal járó kormányzás tapasztalata és egy ideális kormányzás ígérete.
Ideális kormányzás nem létezik
– jelentette ki. Takács szerint most szembesülhetnek ezzel azok a választók is, akik korábban elhitték, hogy a kormányváltással tökéletes működés következhet. Úgy látja, a Tisza eddigi teljesítménye már megmutatta ennek korlátait, az igazi próba azonban a költségvetési döntéseknél következik.
Szerinte ugyanis akkor, amikor már nem kommunikációs ígéreteket, hanem konkrét, pénzügyi következményekkel járó döntéseket kell meghozni, világossá válik, mekkora különbség van a kampányban felvázolt ideális állapot és a kormányzás valósága között.
Amikor valódi döntéseket kell hozni, akkor be fog bizonyosodni, hogy az ígért tökéletes kormányzás és a kormányzás rögvalósága között mekkora szakadéknyi különbség van. Ez bizony csúnya érkezés lesz
– összegzett Takács Péter.