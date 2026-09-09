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Takács Péter

Takács Péter az Origónak: Kormányon már kevés a Fidesz gyűlölete, cselekedni kell

46 perce
Olvasási idő: 11 perc
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A volt egészségügyi államtitkár szerint a koronavírus-járvány idején minden egyes rendelkezésre álló eszköz emberéleteket menthetett, ezért az akkori kormány helyesen döntött, amikor nagy mennyiségben szerzett be lélegeztetőgépeket és más védekezéshez szükséges eszközöket. Takács Péter lapunknak arról is beszélt, hogy szerinte a Tisza ellenzékben még politikai terméket tudott építeni a Fidesz támadásából, kormányon azonban már valódi döntéseket kell hoznia és teljesítenie kellene a választóknak tett ígéreteit.
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Takács PéteregészségügybeszerzésHegedűs Zsoltcovid időszakjárványkezeléslélegeztetőgépTisza-kormánykórházOrbán-kormány

Mint beszámoltunk róla, az Orbán Anita vezette Külügyminisztérium feljelentést tett a 2020-as koronavírus-járvány idején történt beszerzések miatt. Az ügy komoly felháborodást váltott ki a közéletben, az elmúlt napokban számos politikus megszólalt a járványkezelés és az akkori eszközbeszerzések kapcsán. Lapunk Takács Péter korábbi egészségügyi államtitkárt is megkérdezte, aki kórházigazgatóként az első vonalban vett részt a járvány elleni védekezésben. A politikus felidézte, hogy a járvány kitörésekor a Szent János Kórház igazgatója volt, az intézmény frontkórházzá vált, a Kútvölgyi tömbben pedig létrehozták az első karanténkórházat. Mint mondta, az ellátás átszervezése során saját szemével látta, mennyire fontos volt minden olyan gép és eszköz, amely segíthette a védekezést.

Takács Péter
Takács Péter szerint a koronavírus-járvány idején az akkori kormány helyesen döntött, amikor nagy mennyiségben szerzett be lélegeztetőgépeket és más eszközöket (Forrás: Facebook)

Pont egy olyan kínai lélegeztetőgépen feküdtem én is négy napig

– mondta a volt egészségügyi államtitkár, hozzátéve, hogy olyan noninvazív készülékről volt szó, amelyeket szerinte az akkori ellenzék, ma pedig a kormány oldaláról „horkolásgátlóként” emlegetnek. Szerinte a járvány kezdetén senki nem tudhatta pontosan, milyen méreteket ölt majd a pandémia, ráadásul egy ismeretlen vírussal állt szemben az ország. Még az egészségügyi dolgozók is joggal tartottak a fertőzéstől, amely közülük is követelt áldozatokat.

Minden egyes gép számított

A volt államtitkár szerint kórházigazgatóként, az ellátás átszervezése során közvetlenül tapasztalta meg, mennyire fontos volt minden olyan gép és eszköz, amely segíthette a védekezést.

Úgy véli, ezért az Orbán-kormány helyesen járt el, amikor igyekezett megfelelő mennyiségű egészségügyi eszközt biztosítani.

Takács szerint ezek a beszerzések több ezer magyar ember életének megmentéséhez járultak hozzá. Úgy fogalmazott, a korabeli válságkezelés alapelve az volt, hogy a kormány igyekezzen minden olyan eszközt rendelkezésre bocsátani, amelyre az egészségügyi dolgozók és a lakosság védelméhez szükség lehet.

Ezzel állította szembe Hegedűs Zsolt 2020-as szerepvállalását. Hegedűs akkor a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának elnökeként vett részt annak az etikai ajánlásnak a kidolgozásában, amely arra az extrém helyzetre is felkészült, ha a rendelkezésre álló intenzív terápiás kapacitás nem lenne elegendő minden beteg számára. Az ajánlás végső patthelyzet esetére sorsolásos megoldásokat is tárgyalt.

Takács ezt élesen bírálta, és úgy fogalmazott, miközben az Orbán-kormány azon dolgozott, hogy legyen elegendő eszköz, addig Hegedűsék arra is készültek, hogyan döntsenek a betegek között, ha mégsem jutna mindenkinek.

Most ugyanezek az emberek akarnak minket feljelenteni. Az végképp elképesztő, hogy nem értik meg, mi a különbség egy nemzetközi veszélyhelyzet, egy válsághelyzet és a boldog békeidők között

– fogalmazott, hozzátéve, hogy különösen veszélyes lenne ugyanez a hozzáállás egy újabb világjárvány esetén.

– Ha ilyen emberek irányítanák az országot egy súlyos, egész világra kiterjedő járványhelyzet idején, hát én azt mondom, hogy Isten óvja meg ettől a kis hazánkat – jelentette ki.

Feljelentést tett a Külügyminisztérium a lélegeztetőgép-beszerzések miatt

Kormányon már cselekedni kell

Takács Péter szerint a Tisza ellenzéki politikájának középpontjában a Fidesz támadása és a korrupciós vádak álltak. Úgy látja, ez kampánystratégiaként működhetett, a kormányzati felelősség azonban már egészen más helyzetet teremtett.

Ez még a kampányban úgy-ahogy szerintem beváltotta a hozzáfűzött reményeiket, de kormányon ez már kevés. Kormányon már cselekedni kell

 – mondta. Szerinte éppen ezek a cselekvések hiányoznak. Takács úgy látja, hogy a Tisza-kormány továbbra is politikai konfliktusokkal és a közjogi rendszer átalakításával foglalkozik, miközben háttérbe szorulnak azok a hétköznapi problémák, amelyekre a választók megoldást várnak.

Több korábbi ígéretet is felidézett: ezek között említette a 480 forintos benzinárat, az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentését, valamint azt a vállalást, hogy valamennyi gyógyszer áfája nulla százalékos lesz. Takács szerint ezeket az ígéreteket a kormány vagy egyáltalán nem, vagy nem abban a formában teljesíti, ahogyan a választások előtt meghirdette.

Azt látom, hogy folytatódik az a hazugságkampány, amit a kampányban csináltak, csak most már kormányon is ezt a hazugozást folytatják, és átverik az embereket

 – fogalmazott.

Takács Péter
Takács Péter: Minden egyes gép számított (Forrás: AFP)

Takács Péter szerint „csúnya érkezés” lesz

A volt egészségügyi államtitkár szerint a választási kampányban valójában két nagyon különböző dolog versenyzett egymással: egy létező, szükségszerűen hibákkal járó kormányzás tapasztalata és egy ideális kormányzás ígérete.

Ideális kormányzás nem létezik

– jelentette ki. Takács szerint most szembesülhetnek ezzel azok a választók is, akik korábban elhitték, hogy a kormányváltással tökéletes működés következhet. Úgy látja, a Tisza eddigi teljesítménye már megmutatta ennek korlátait, az igazi próba azonban a költségvetési döntéseknél következik.

Szerinte ugyanis akkor, amikor már nem kommunikációs ígéreteket, hanem konkrét, pénzügyi következményekkel járó döntéseket kell meghozni, világossá válik, mekkora különbség van a kampányban felvázolt ideális állapot és a kormányzás valósága között.

Amikor valódi döntéseket kell hozni, akkor be fog bizonyosodni, hogy az ígért tökéletes kormányzás és a kormányzás rögvalósága között mekkora szakadéknyi különbség van. Ez bizony csúnya érkezés lesz

 – összegzett Takács Péter.

 

 

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