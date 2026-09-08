Itt a bejelentés: bárki kereshet az adatok között, amely a közpénzek felhasználását gyűjti össze

Teljesen megújult a Nemzeti Közadatportál, és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal - jelentette be a tudományos és technológiai miniszter kedden a Facebook-oldalán. Tanács Zoltán közlése szerint az újításoknak köszönhetően egyszerűbben, gyorsabban és átláthatóbban lehet keresni a közpénzek - állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések - felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között.

Tanács Zoltán bejelentette: teljesen megújult a Nemzeti Közadatportál / Fotó: Tanács Zoltán Facebook-oldala

Nagy bejelentést tett Tanács Zoltán

Tanács Zoltán közlése szerint az újításoknak köszönhetően egyszerűbben, gyorsabban és átláthatóbban lehet keresni a közpénzek - állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések - felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között.

Fejlettebb keresési és szűrési lehetőségeket vezettek be, az adatok tömegesen is letölthetők többféle formátumban, egyszerűbbé vált az összehasonlításuk és csoportosításuk. A portál továbbá többnyelvűen működik, az adatok pedig szabványosított, gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők

- számolt be a tárcavezető.

Megjegyezte azonban, hogy a portál csak annyira lehet jó, amennyire jók a benne szereplő adatok, ezért előírták az adatszolgáltatók számára az adatok minőségének folyamatos javítását.

Tanács Zoltán kiemelte, a közpénz nem a kormány pénze, így az állampolgároknak joguk van tudni, mire, kinek és milyen feltételekkel költi el az állam.

Az átláthatóság számunkra nem egy kipipálandó jogszabályi kötelezettség. A tisztességes állam működésének és a közbizalom helyreállításának egyik alapfeltétele

- hangsúlyozta a miniszter.