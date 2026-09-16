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Tanács Zoltán

Újabb feljelentéseket tett Tanács Zoltán minisztériuma

1 órája
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Hat ügyben tesz feljelentést két céggel szemben a Tudományos és Technológiai Minisztérium az átvilágítások során feltárt újabb szabálytalanságok miatt. Tanács Zoltán tárcavezető tájékoztatása szerint több mint hárommilliárd forint értékben találtak kifogásolható körülményeket.
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Tanács ZoltánTisza-kormányLounge Group

Két céggel szemben hat ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, az átvilágításokon ugyanis újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint hárommilliárd forint értékben – jelentette be közösségi oldalán Tanács Zoltán tárcavezető.

Újabb feljelentéseket tett Tanács Zoltán minisztériuma (Forrás: Facebook)
Újabb feljelentéseket tett Tanács Zoltán minisztériuma (Forrás: Facebook)

A videójában Tanács Zoltán arról beszélt, a mostani feljelentések két céget érintenek, a Lounge Event Kft.-t és a p2m Consulting Kft.-t, amelyek esetében nagyon hasonló működési logika látható:

  • előre kiválasztott szereplők,
  • központosított beszerzések,
  • egyajánlatos eljárások,
  • szinte teljesen kimerített keretek,
  • sokszor homályos vagy nehezen értelmezhető eredmények és teljesítések, valamint
  • nehezen indokolható árak.

 

 

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