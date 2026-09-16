Két céggel szemben hat ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, az átvilágításokon ugyanis újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint hárommilliárd forint értékben – jelentette be közösségi oldalán Tanács Zoltán tárcavezető.

Újabb feljelentéseket tett Tanács Zoltán minisztériuma (Forrás: Facebook)

A videójában Tanács Zoltán arról beszélt, a mostani feljelentések két céget érintenek, a Lounge Event Kft.-t és a p2m Consulting Kft.-t, amelyek esetében nagyon hasonló működési logika látható: