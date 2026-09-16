Újabb feljelentéseket tett Tanács Zoltán minisztériuma

Hat ügyben tesz feljelentést két céggel szemben a Tudományos és Technológiai Minisztérium az átvilágítások során feltárt újabb szabálytalanságok miatt. Tanács Zoltán tárcavezető tájékoztatása szerint több mint hárommilliárd forint értékben találtak kifogásolható körülményeket.
Két céggel szemben hat ügyben tesz feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium, az átvilágításokon ugyanis újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint hárommilliárd forint értékben – jelentette be közösségi oldalán Tanács Zoltán tárcavezető.
A videójában Tanács Zoltán arról beszélt, a mostani feljelentések két céget érintenek, a Lounge Event Kft.-t és a p2m Consulting Kft.-t, amelyek esetében nagyon hasonló működési logika látható:
- előre kiválasztott szereplők,
- központosított beszerzések,
- egyajánlatos eljárások,
- szinte teljesen kimerített keretek,
- sokszor homályos vagy nehezen értelmezhető eredmények és teljesítések, valamint
- nehezen indokolható árak.
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