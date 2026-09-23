Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Se fizetni, se átutalni nem lehet majd: országos leállás jön az egyik legnagyobb banknál

Rendkívüli

Újabb drámai hír érkezett a Szent Imre Kórházból: leszúrta magát az egyik beteg

operettszínház

Tarr Zoltán közölte: vizsgálat indul az Operettszínházban

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy vizsgálat indítását kezdeményezi az intézménynél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
operettszínháztarr zoltánvizsgálat

— A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium birtokába került információk alapján vizsgálat indítását kezdeményezem a Budapesti Operettszínház ügyében – közölte Facebook-oldalán Tarr Zoltán. 

Tarr Zoltán közölte: vizsgálat indul az Operettszínházban Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõs
Tarr Zoltán közölte: vizsgálat indul az Operettszínházban Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség
Tarr Zoltán nem érezte fontosnak, hogy a Terror Háza-ügyről beszéljen az 1956-os forradalomról szóló konferencián

 

Korábban az Index arról számolt be, hogy a Budapesti Operettszínház dolgozói titkos társulati ülést tartottak és azt is bejelentették, hogy nem lépnek fel az Operett Forgatagon. A színészek arra hivatkoztak, hogy Kiss-B. Atilla igazgatása alatt visszaesett az előadások színvonala és megfeleződött az előadások száma is. A párbeszéd hiányát is nehezményezték, és a minisztériumtól kérték az intézmény átvilágítását. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!