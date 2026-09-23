Tarr Zoltán közölte: vizsgálat indul az Operettszínházban

Korábban az Index arról számolt be, hogy a Budapesti Operettszínház dolgozói titkos társulati ülést tartottak és azt is bejelentették, hogy nem lépnek fel az Operett Forgatagon. A színészek arra hivatkoztak, hogy Kiss-B. Atilla igazgatása alatt visszaesett az előadások színvonala és megfeleződött az előadások száma is. A párbeszéd hiányát is nehezményezték, és a minisztériumtól kérték az intézmény átvilágítását.