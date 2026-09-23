Tarr Zoltán közölte: vizsgálat indul az Operettszínházban

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy vizsgálat indítását kezdeményezi az intézménynél.
— A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium birtokába került információk alapján vizsgálat indítását kezdeményezem a Budapesti Operettszínház ügyében – közölte Facebook-oldalán Tarr Zoltán.
Korábban az Index arról számolt be, hogy a Budapesti Operettszínház dolgozói titkos társulati ülést tartottak és azt is bejelentették, hogy nem lépnek fel az Operett Forgatagon. A színészek arra hivatkoztak, hogy Kiss-B. Atilla igazgatása alatt visszaesett az előadások színvonala és megfeleződött az előadások száma is. A párbeszéd hiányát is nehezményezték, és a minisztériumtól kérték az intézmény átvilágítását.
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