Támogatási alapot javasol a társasházak felújítására a KDNP

Társasház-felújítási alap létrehozását javasolja költségvetési forrásból a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) – jelentette be új videójában a párt ügyvezető alelnöke. Latorcai Csaba emlékeztetett: a reklámtörvény módosításával a Tisza Párt komoly bevételi forrástól fosztotta meg társasházakat, lényegesen korlátozva a felújítási lehetőségeiket.

Társasház-felújítási alapot kezdeményez a KDNP

Ezért a KDNP kezdeményezi, hogy a kormány hozzon létre társasház-felújítási alapot, amelynek keretére minden társasház és lakóközösség pályázhatna. Az alap legalább ötmilliárd forintot tartalmazna éves szinten – tette hozzá. Latorcai Csaba szerint ezzel valódi segítséget nyújtanának a társasházaknak.

A Tisza nyáron elvett, a KDNP adni akar, hogy a városok, falvak épüljenek és szépüljenek

– jelentette ki Latorcai Csaba.

Javaslat a társasházi felújításra

A KDNP már augusztusban is javasolta a támogatást a társasházak felújítására: a benyújtott indítványban arra kérték a kormányt, szeptember 30-ig terjessze az Országgyűlés elé törvényjavaslatot, amelyben felméri a társasházaknak okozott vagyoni hátrányokat, valamint létrehoz egy kompenzációs, felújítási, örökségvédelmi és energetikai korszerűsítési alapot.

A javaslat szerint az évente ötmilliárd forintos alap forrásaira a tárasasházak mellett a műemléklakások és műemlékházak tulajdonosai is pályázhatnának, az adóalapot csökkentő műemlék-kedvezményi jogcímek közelgő megszűnésére hivatkozva ugyanis a KDNP számukra is indokoltnak látja a részleges kompenzációt.