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Magyar Péter

Havasi Bertalan: Magyar Péter az első miniszterelnök a világon, akit telefonlopás miatt ítélhetnek el

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Reagált a miniszterelnök mentelmi joga körül kialakult helyzetre Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója bízik benne, hogy a hatóságok végig tudják vinni a telefonlopási ügyet.
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Magyar Péterdiszkóbotránymentelmi jogHavasi Bertalan

„Magyar Péter eszement tombolásba kezdett, amint kézzelfogható közelségbe került régóta húzódó lopási ügyének bírósági tárgyalása. Magyar Péter az első miniszterelnök a világon, akit telefonlopás miatt ítélhetnek el” – írta az Origóhoz eljuttatott közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Havasi Bertalan szerint Magyar Péter az első miniszterelnök a világon, akit telefonlopás miatt ítélhetnek el (Fotó: Polyák Attila)
Havasi Bertalan szerint Magyar Péter az első miniszterelnök a világon, akit telefonlopás miatt ítélhetnek el (Fotó: Polyák Attila)

Reméljük, most már végre valóban lefolyhat a büntetőeljárás, hiszen egy hétköznapi telefontolvajt már régen hűvösre tettek volna a hatóságok

– jegyezte meg a kommunikációs igazgató.

Telefonlopási ügy miatt kérték ki Magyar Péter mentelmi jogát

Mint beszámoltunk róla, a Legfőbb Ügyészség szeptember 22-én Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte három különböző ügyben. Magyar Péter esetében a 2024-es, Ötkertben történt telefonos ügy miatt lopás gyanújával indulhatna eljárás, míg Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyében más jellegű büntetőeljárásokhoz kapcsolódnak a kezdeményezések.

A miniszterelnök a történtekre videóban reagált, amelyben élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy a saját ügyét a Fidesz–KDNP politikusaihoz köthető korrupciós ügyekkel próbálják összemosni.

A Legfőbb Ügyészség közleményben utasította vissza a szervezetet és munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket. Szerda délután az üggyel összefüggésben a miniszterelnök közösségi oldalán bejelentette: kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén, miután kommentháborúba bonyolódott a Telex cikke miatt és nekiment az ügyészségnek is.

 

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