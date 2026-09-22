Magyar Péter telefonlopási ügye: indítványozták a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését, most a parlamentnél pattog a labda

A legfőbb ügyész helyettese indítványozta az Országgyűlés elnökénél Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését – adta hírül közleményében a Legfőbb Ügyészség. Emlékeztettek: a telefonlopási ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség nyomozása korábban azért szakadt meg, mert Magyar Péter európai parlamenti képviselőként mentelmi joggal rendelkezett. Az ügyészség 2024. szeptember 26-án kezdeményezte az Európai Parlamentnél a mentelmi jog felfüggesztését, hogy az eljárás folytatódhasson, az azonban elutasította az indítványt, ezért a Központi Nyomozó Főügyészség megszüntette az eljárást.

Újabb fordulat történt Magyar Péter telefonlopási ügyében: az ügyészség az Országgyűlésnél kezdeményezte a politikus mentelmi jogának felfüggesztését (Fotó: Markovics Gábor)

Magyar Péter EP-képviselői mandátuma 2026. május 8-án megszűnt, így az ahhoz kapcsolódó mentelmi joga is véget ért. Mivel a felmerült bűncselekmény büntetőeljárás keretében továbbra is vizsgálható, az ügyészség a büntetőeljárási törvény alapján elrendelte az eljárás folytatását. Kiemelték:

Magyar Péter 2026. május 9-től országgyűlési képviselő, ezért ebben a minőségében ismét mentelmi jog illeti meg. Ennek felfüggesztéséről már nem az Európai Parlament, hanem a magyar Országgyűlés jogosult dönteni.

Az ügyészség szerint a büntetőeljárás folytatására, illetve a történtek további tisztázására akkor nyílik lehetőség, ha az Országgyűlés felfüggeszti Magyar Péter mentelmi jogát. Az ügyészség tájékoztatása szerint a vagyon elleni bűncselekmény sértettjét arról is tájékoztatták, hogy az ügyben közvetítői eljárást kezdeményezhet.

Nemcsak Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte az ügyészség: az Országgyűléshez fordult Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyében is. Hankó Balázs esetében a Nemzeti Kulturális Alaphoz kapcsolódó nyomozás miatt kérték a mentelmi jog felfüggesztését, míg Seszták Miklósnál a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügy áll a háttérben. Az ügyészség szerint a nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy Seszták Miklós és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől. Az ügyészség szerint emellett egy építőipari cégcsoport több mint egymilliárd forint jogtalan előnyt juttatott a volt fejlesztési miniszternek a remélt állami megrendelésekért cserébe.

Magyar Péter hírhedt telefonlopási ügye

Emlékezetes, a Tisza Párt elnökének egyik első botránya 2024 nyarán történt, amikor az európai parlamenti (EP-) mandátumának megszerzése után egy budapesti Ötkert nevű szórakozóhelyen eresztette ki a gőzt. Annyira botrányosan viselkedett, hogy végül a biztonsági szolgálat – a nyakánál fogva – vezette ki a diszkóból, ahova a testőrei kíséretében érkezett.