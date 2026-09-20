A kormány Terror Háza átalakítására tett lépései erősíti az emberekben már meglévő felháborodást

A tiszás kormányzat hétről-hétre követ el súlyos határátlépéseket, ezért fontos kiállni a mai demonstráción is – jelentette ki Szentesi Zöldi László, akit a Terror Háza elé, 15 órára szervezett tüntetés egyik felszólalója. A publicista a Magyar Nemzetnek elmondta, úgy látja, a kormány folyamatosan veszít a népszerűségéből, amit az is jól mutat, hogy a szociális dolgozók pénteki tüntetésén kifütyülték Magyar Pétert.

Tüntetést tartanak a Terror Háza átalakítása ellen Fotó: Ladóczki Balázs

– Négy hónap alatt a Tisza a kétharmados támogatottságtól lassan belecsúszik egy olyan árokba, ahonnan nem fognak tudni kijönni. Úgy gondoljuk, hogy egyre közelebb vagyunk ehhez az időponthoz – fogalmazott. Jelezte: a Terror Háza Múzeum bezárása és Schmidt Mária leváltása a főigazgatói posztról tovább gerjeszti a különböző törvénytelenségek miatt az emberekben már meglévő felháborodást.

A mai is egy jó alkalom arra, hogy megmutassuk: a demokrácia még erősebb, mint a kiépülőben lévő diktatúra

– hangsúlyozta Szentesi Zöldi László.

Bencsik András, a demonstráció másik szervezője szintén a lapnak nyilatkozva egy aggasztó párhuzamra hívta fel a figyelmet 2006 októbere és a jelenlegi helyzet között. A Demokrata főszerkesztője rámutatott: 1956 ötvenedik évfordulóján, 2006-ban, az akkori poszt-kommunista kormány utasítására a rendőrök megtámadták a Gyurcsány-kormány ellen tüntetőket, ezzel pedig megpróbálták megalázni, bemocskolni és összetörni a forradalom emlékét. Most, a 70. évforduló előtt a jelenlegi kormányzat ugyanerre törekszik a Terror Háza elleni támadással.

„Azt kívánják elérni, hogy 1956 emléke ne lehessen tiszta a szívünkben. A tüntetésen ezt minden erőnkkel meg kell akadályozni és

világossá kell tenni: nem engedjük, hogy a neokommunisták beszennyezzék a közös szent ünnepünket”

– fejtette ki Bencsik András.

Korábban a másik két szervező, Bayer Zsolt és Huth Gergely is úgy nyilatkoztak, attól tartanak, hogy az új vezetés relativizálhatja a kommunizmus bűneit a tárlat átalakításával. Mindezt a Tarr Zoltán által szakértőknek nevezett „elvakult” és szélsőséges nézeteket valló balliberális felülvizsgáló gárda kinevezésével magyarázták.