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Terror Háza Múzeum

A kormány Terror Háza átalakítására tett lépései erősíti az emberekben már meglévő felháborodást

25 perce
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Ma délután 3 órakor tüntetést tartanak a Terror Háza Múzeumnál. A szervezők szerint az, amit a kormány a Terror Háza átalakításával tesz az csak tovább gerjeszti a különböző törvénytelenségek miatt az emberekben már meglévő felháborodást.
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Terror Háza Múzeumterror házatüntetés

A tiszás kormányzat hétről-hétre követ el súlyos határátlépéseket, ezért fontos kiállni a mai demonstráción is – jelentette ki Szentesi Zöldi László, akit a Terror Háza elé, 15 órára szervezett tüntetés egyik felszólalója. A publicista a Magyar Nemzetnek elmondta, úgy látja, a kormány folyamatosan veszít a népszerűségéből, amit az is jól mutat, hogy a szociális dolgozók pénteki tüntetésén kifütyülték Magyar Pétert.

20251023 Budapest Terror Háza Múzeum fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Tüntetést tartanak a Terror Háza átalakítása ellen Fotó: Ladóczki Balázs

– Négy hónap alatt a Tisza a kétharmados támogatottságtól lassan belecsúszik egy olyan árokba, ahonnan nem fognak tudni kijönni. Úgy gondoljuk, hogy egyre közelebb vagyunk ehhez az időponthoz – fogalmazott. Jelezte: a Terror Háza Múzeum bezárása és Schmidt Mária leváltása a főigazgatói posztról tovább gerjeszti a különböző törvénytelenségek miatt az emberekben már meglévő felháborodást. 

A mai is egy jó alkalom arra, hogy megmutassuk: a demokrácia még erősebb, mint a kiépülőben lévő diktatúra

 – hangsúlyozta Szentesi Zöldi László.

Bencsik András, a demonstráció másik szervezője szintén a lapnak nyilatkozva egy aggasztó párhuzamra hívta fel a figyelmet 2006 októbere és a jelenlegi helyzet között. A Demokrata főszerkesztője rámutatott: 1956 ötvenedik évfordulóján, 2006-ban, az akkori poszt-kommunista kormány utasítására a rendőrök megtámadták a Gyurcsány-kormány ellen tüntetőket, ezzel pedig megpróbálták megalázni, bemocskolni és összetörni a forradalom emlékét. Most, a 70. évforduló előtt a jelenlegi kormányzat ugyanerre törekszik a Terror Háza elleni támadással.

„Azt kívánják elérni, hogy 1956 emléke ne lehessen tiszta a szívünkben. A tüntetésen ezt minden erőnkkel meg kell akadályozni és

 világossá kell tenni: nem engedjük, hogy a neokommunisták beszennyezzék a közös szent ünnepünket”

 – fejtette ki Bencsik András.

Korábban a másik két szervező, Bayer Zsolt és Huth Gergely is úgy nyilatkoztak, attól tartanak, hogy az új vezetés relativizálhatja a kommunizmus bűneit a tárlat átalakításával. Mindezt a Tarr Zoltán által szakértőknek nevezett „elvakult” és szélsőséges nézeteket valló balliberális felülvizsgáló gárda kinevezésével magyarázták.

A Terror Háza nem lehet bábszínház

A tüntetést Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László közösen hívta össze az ellen, amit a jelenlegi kormányzat a Terror Házával tesz.

„Nekünk van múltunk, gondolunk valamit a jövőnkről, van hazánk és nemzetünk, van hitünk és őrizzük az összes fontos identitásunkat. Éppen ezért a Terror Háza a miénk!” – jelentette ki írásában Bayer Zsolt, aki leszögezte: a jobboldal nem engedheti, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak belőle”.

A délután 3 órakor a Terror Háza előtt kezdődő demonstráción a négy publicista mellett – a Magyar Nemzet információ szerint – beszédet mond még Menczer Tamás, a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója, a záró beszédet pedig Schmidt Mária tarja.

 

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