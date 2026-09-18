A Terror Háza előtt lesz a Fidesz október 23-i megemlékezése

A Fidesz az október 23-i megemlékezését Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt tartja – közölte a párt. Ugyanott lesz a következő békemenet is, amelyet jobboldali publicisták hirdettek meg.

A Terror Háza múzeumnál tartja október 23-i megemlékezését a Fidesz (Forrás: Facebook)

Tiltakozzunk közösen az újkommunista önkény ellen!

– fogalmazott közleményében a Fidesz.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terror Háza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. Aztán a tárcavezető közölte, hogy jövő kedden újra megnyílik a múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz. A kiállítás később várhatóan változni fog, mivel szakmai felülvizsgálat indult az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és független szakértők bevonásával.

A Terror Háza védelmében békemenetet hirdettek október 23-ra

A Fidesz köszönetet mondott Schmidt Máriának a Terror Háza Múzeum főigazgatójaként végzett, negyedszázados munkájáért. Szégyennek nevezték, hogy

a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni ’56 legfontosabb emlékpontját.

Arról is beszámoltunk, hogy tüntetést, majd békemenetet hirdettek jobboldali publicisták a Terror Háza Múzeum elé. Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet munkatársa felhívást tett közzé, most vasárnap délután 3 órára tüntetést, míg október 23-ra békemenetet hirdettek a Terror Háza elé.

„Nekünk van múltunk, gondolunk valamit a jövőnkről, van hazánk és nemzetünk, van hitünk és őrizzük az összes fontos identitásunkat. Éppen ezért a Terror Háza a miénk!” – írta Bayer Zsolt, és leszögezte: a jobboldal nem engedheti, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak belőle”.

Nem engedjük, nem engedhetjük, már csak azért sem, mert a huszadik század két embertelen iszonyata, a nácizmus és a kommunizmus mellé hamarosan be akarjuk oda tenni a 21. század összes embertelen, lélekölő elmebaját is, a woke-tól a genderen át az LMBTQ-ig, a nemzet- és hagyomány-tagadáson át a pogány hedonizmusig és a nyugatot tönkretevő migráció pártolásig

– fogalmazott.