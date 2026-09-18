A Terror Háza előtt lesz a Fidesz október 23-i megemlékezése

A Fidesz az október 23-i megemlékezését Budapesten, a Terror Háza Múzeum előtt tartja – közölte a párt. Ugyanott lesz a következő békemenet is, amelyet jobboldali publicisták hirdettek meg.
Tiltakozzunk közösen az újkommunista önkény ellen!
– fogalmazott közleményében a Fidesz.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezárt a Terror Háza Múzeum, és megszűnt Schmidt Mária főigazgató megbízatása. Aztán a tárcavezető közölte, hogy jövő kedden újra megnyílik a múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz. A kiállítás később várhatóan változni fog, mivel szakmai felülvizsgálat indult az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és független szakértők bevonásával.
A Terror Háza védelmében békemenetet hirdettek október 23-ra
A Fidesz köszönetet mondott Schmidt Máriának a Terror Háza Múzeum főigazgatójaként végzett, negyedszázados munkájáért. Szégyennek nevezték, hogy
a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni ’56 legfontosabb emlékpontját.
Arról is beszámoltunk, hogy tüntetést, majd békemenetet hirdettek jobboldali publicisták a Terror Háza Múzeum elé. Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet munkatársa felhívást tett közzé, most vasárnap délután 3 órára tüntetést, míg október 23-ra békemenetet hirdettek a Terror Háza elé.
„Nekünk van múltunk, gondolunk valamit a jövőnkről, van hazánk és nemzetünk, van hitünk és őrizzük az összes fontos identitásunkat. Éppen ezért a Terror Háza a miénk!” – írta Bayer Zsolt, és leszögezte: a jobboldal nem engedheti, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak belőle”.
Nem engedjük, nem engedhetjük, már csak azért sem, mert a huszadik század két embertelen iszonyata, a nácizmus és a kommunizmus mellé hamarosan be akarjuk oda tenni a 21. század összes embertelen, lélekölő elmebaját is, a woke-tól a genderen át az LMBTQ-ig, a nemzet- és hagyomány-tagadáson át a pogány hedonizmusig és a nyugatot tönkretevő migráció pártolásig
– fogalmazott.
Deák Dániel közösségi oldalán emlékeztetett: a jobboldal nem nézheti tétlenül, ami a Terror Házával történik. „A Terror Háza nem egyszerűen egy múzeum. A XX. századi diktatúrák áldozatainak emlékét őrzi, és annak a történelmi tapasztalatnak az egyik legfontosabb jelképe, hogy Magyarországon soha többé ne lehessen diktatúra. A nemzeti emlékezet megőrzése közös ügy!” – fogalmazott az elemző.
A jobboldal felveszi a kesztyűt
Mint beszámoltunk róla, Orbán Viktor szombati, kötcsei előadásában hangsúlyozta: a Fidesz a jobboldal, és a küldetésük egy szuverén Magyarország. A Tisza Párté ezzel szemben az, hogy ismét brüsszeli gyarmatot csináljon Magyarországból. Egyébként feladatokat is kijelölt a nemzeti oldal számára:
- fel kell tárni az általa „újkommunistának” nevezett rendszer működését,
- le kell leplezni a Tisza hazugságait,
- világos politikai alternatívát kell kínálni,
- közös nyelvet és közös ügyeket kell teremteni,
- egységes nemzeti tábort kell szervezni.
Aznap este közösségi oldalán úgy kommentálta a kötcsei beszédet, hogy
Felvesszük a kesztyűt és harcolunk!
A pártelnök tegnap interjút adott a Blikknek, amelyben szintén kitért a jobboldal előtt álló feladatokra.
– Ha az ország számára rossz döntések születnek, akkor mi meg fogunk szólalni, kiállunk az érdekeitek mellett, el fogjuk mondani, hogy ez nem jó. Ha tudjuk, meg is akadályozzuk a döntéseket, erre kevés esélyünk van, de ennél többet most még ne akarjatok tőlünk. Hiszen mi nem többségben vagyunk. Mi most kisebbségben vagyunk. A kisebbségnek vannak jogai, szempontjai, ezt képviselni fogjuk, de nem viselkedhetünk úgy, mintha mi lennénk a többség.
Majd eljön a harc ideje is, a stratégia az, hogy addigra felkészüljünk
– fejtette ki Orbán Viktor.