Tarr Zoltán nem érezte fontosnak, hogy a Terror Háza-ügyről beszéljen az 1956-os forradalomról szóló konferencián

Az 1956-os forradalmat jellemző nemzeti egységhez hasonlította az idei országgyűlési választások hangulatát Tarr Zoltán a Városházán rendezett, az 1956-os forradalom 70. évfordulójára emlékező konferencián. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról is beszélt, hogy magyar szabadságszerető nép, emellett szólt még a szabadságról, a magyarok sokféleségéről és 1956 örökségéről is. Egy témát azonban igyekezett elkerülni, a közelmúlt egyik legfontosabb emlékezetpolitikai ügyéről, a Terror Háza Múzeum bezárásáról, majd hirtelen újranyitásáról egy szót sem mondott.

A Terror Háza csak újságírói kérdésre került elő Tarr Zoltánnál Fotó: Ladóczki Balázs / MW

A miniszter szeptember 15-én jelentette be, hogy megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának megbízatását, egyúttal az intézmény is ideiglenesen bezár. Tarr Zoltán ezt azzal indokolta, hogy a múzeumban tartalmi átvilágítást indítanak, és ameddig a vizsgálat és a jogok tisztázása le nem zárul, addig nem nyitják ki újra az intézményt.

A döntés, bár sokakat felháborított, nem tartott sokáig, a miniszter gyorsan meggondolta magát.

Tarr Zoltán egy nappal később azt közölte, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit, a kiállítás pedig a szakmai felülvizsgálat lezárásáig változatlan formában látogatható. A múzeum egy hétig ráadásul ingyenesen lesz látogatható.