Tarr Zoltán nem érezte fontosnak, hogy a Terror Háza-ügyről beszéljen az 1956-os forradalomról szóló konferencián

Az 1956-os forradalmat jellemző nemzeti egységhez hasonlította az idei országgyűlési választások hangulatát Tarr Zoltán a Városházán rendezett, az 1956-os forradalom 70. évfordulójára emlékező konferencián. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról is beszélt, hogy magyar szabadságszerető nép, emellett szólt még a szabadságról, a magyarok sokféleségéről és 1956 örökségéről is. Egy témát azonban igyekezett elkerülni, a közelmúlt egyik legfontosabb emlékezetpolitikai ügyéről, a Terror Háza Múzeum bezárásáról, majd hirtelen újranyitásáról egy szót sem mondott.
A miniszter szeptember 15-én jelentette be, hogy megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának megbízatását, egyúttal az intézmény is ideiglenesen bezár. Tarr Zoltán ezt azzal indokolta, hogy a múzeumban tartalmi átvilágítást indítanak, és ameddig a vizsgálat és a jogok tisztázása le nem zárul, addig nem nyitják ki újra az intézményt.
A döntés, bár sokakat felháborított, nem tartott sokáig, a miniszter gyorsan meggondolta magát.
Tarr Zoltán egy nappal később azt közölte, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit, a kiállítás pedig a szakmai felülvizsgálat lezárásáig változatlan formában látogatható. A múzeum egy hétig ráadásul ingyenesen lesz látogatható.
Bár az ügy valóban nagy felháborodást keltett és továbbra is sok kérdés maradt körülötte, Tarr Zoltán mégis úgy gondolta, hogy erről nem érdemes beszélni egy 1956-os konferencián.
A Terror Háza nem volt elég fontos Tarr Zoltánnak
A miniszter felszólalásában inkább személyes emlékeket idézett fel. Elmondta, hogyan fogadták a Tisza Párt európai parlamenti képviselőit 2024-ben, és arról is szót ejtett, hogy a magyarokat a szabadság népeként ismerik Európában. Majd visszaemlékezett édesanyja 1956-os történetére, amelyben a tankok elé helyezett palacsintasütők jelentették a gyermekkori ellenállás sajátos formáját.
A múltra emlékezés után a tárcavezető elkezdett egyre inkább a jelen felé fordulni. A szabadság és a magyarok sokfélesége kapcsán a jelenlegi politikai változásokról is beszélt, azt állította, hogy „valami hasonló történt most” az elmúlt hónapokban.
Tarr Zoltán annak ellenére állította fel a párhuzamot, hogy azt hangsúlyozta nem kívánja a jelenlegi helyzetet 1956-hoz hasonlítani.
Bár a beszédben sok volt a személyes szál és a nemzeti hangulatot is igyekezett kiemelni, az mégis kimaradt belőle, hogy mi is történik most a Terror Háza környékén. Nem esett szó arról, mi indokolta Schmidt Mária felmentését. Nem beszélt arról, pontosan milyen problémákat tárhat fel a kiállítás szakmai átvilágítása. És arra sem tért ki, miért változott meg mindössze egy nap alatt a múzeum bezárásával kapcsolatos álláspontja.
Csak kérdésre volt hajlandó az ügyről beszélni a miniszter
A miniszter a konferencia után, újságíróknak nyilatkozva elmondta: megkezdték a történészek a Terror Háza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd egy későbbi időpontban fejeződik be. A helyszínről való távozás közben azt állította: az elmúlt hónapok egyik legnagyobb feladata volt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetése, és ebbe „esett bele” a Terror Háza Múzeum is a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány intézményeként. Ennek következménye az, hogy Schmidt Mária főigazgató megbízását „termináltuk” – tette hozzá.
Tarr Zoltán azt igyekezte hangsúlyozni, hogy az elmúlt években megfogalmazott értékelések alapján úgy ítélték meg, hogy a kiállítást érdemes szakmailag átvilágítani, és ezért is kérték fel a feladatra az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetet. Jelezte az is, hogy az átvilágítást nem akarják sürgetni, a történészek megkezdték a munkát, amelyről még nem tudni pontosan, meddig tart.
Kik a „független szakértők”?
Schmidt Mária a közösségi oldalán azt írta, hogy különösen kíváncsi arra, kik azok a „független szakértők”, akikre az átvilágítást bízza Tarr Zoltán. „Most szólok, ilyenek nincsenek, hiszen mindenkinek van világnézete, értékválasztása, politikai-közéleti preferenciái. Ne ámítsuk már egymást!” – világított rá a Terror Háza Múzeum volt főigazgatója.
A jövőre 25 éves Terror Háza Múzeum az első emlékhelyek között volt a posztszovjet térségben, amely egyenlőségjelet tett a nácizmus és a kommunizmus közé, ezért fogadja a látogatót két azonos méretű gránittömb: egy vörös és egy fekete. A vörös a kommunista, a fekete a nyilas terror áldozatainak állít emléket – jegyezte meg.
Tarr Zoltánnak üzenve pedig megjegyezte:
ha miniszter azt gondolja, hogy a „szakmára” való hivatkozással kibújhat az emlékezetpolitika egyik jelentős kérdésének megválaszolása alól, akkor téved és félrevezeti a magyarokat.
„Történészek, nagy tudású és művelt emberek is vitatkoznak emlékezetpolitikai kérdéseken. Aki szerint létezik ilyen kérdésekben érték semleges szakmai konszenzus, az mindig az éppen aktuálisan hatalomban lévő fősodorral ért egyet, jelen esetben az akadémiai világot uraló liberális ideológiával” – fogalmazott Schmidt Mária. Hozzátette: a múzeumi tárlatokat kurátorok hozzák létre, és valószínűleg a világtörténelemben nem volt még olyan múzeumi kiállítás, amelyet ne övezett volna szakmai kritika.
Amennyiben nem fogja felülvizsgálni az összes magyar közgyűjtemény jelenleg is megtekinthető állandó kiállításait, ismét azzal a gyanúval kell, hogy éljek, hogy ismert ellenzéki politikai szimpátiám miatt tesz így egyedül a Terror Háza Múzeum esetében
– hangsúlyozta Schmidt Mária.