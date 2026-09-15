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Most jelentették be: bezár a Terror Háza, Schmidt Mária megbízása megszűnik

Terror Háza Múzeum

Most jelentették be: bezár a Terror Háza, Schmidt Mária megbízása megszűnik

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Egy ideig nem lesz látogatható a múzeum. Változások a Terror Háza élén.
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Terror Háza MúzeumTarr ZoltánSchmidt Mária

Tarr Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere most jelentette be közösségi oldalán: ideiglenesen bezár a Terror Háza Múzeum, emellett az eddigi vezető megbízása is megszűnik.

Ideiglenesen bezár a Terror Háza Múzeum
Ideiglenesen bezár a Terror Háza Múzeum
Fotó: MW archív

Átvilágítják a Terror Háza Múzeum kiállítását

"A döntésem alapján megszűnt a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása. Ezzel egyidőben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak. A Terror Háza Múzeum még idén újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek" – jelentette be a politikus a Facebookon.

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