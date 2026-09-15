„Ez szégyen és gyalázat”: a Terror Háza Múzeum azonnali megnyitását követeli a Fidesz

Amint arról beszámoltunk, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedd reggel Facebook-oldalán jelentette be, hogy döntése alapján megszűnt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának megbízatása, és ezzel párhuzamosan, a kiállítás tartalmi átvilágításának lezárultáig, ideiglenesen bezárják a múzeumot is.

A Terror Háza Múzeum azonnali megnyitását követeli a Fidesz (Fotó: MW archív)

A Fidesz előbb köszönetet mondott Schmidt Máriának, a Terror Háza Múzeum főigazgatójaként végzett, negyedszázados munkájáért, majd közleményt juttattak el az MTI-nek. Ebben azt írták, a Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni '56 legfontosabb emlékpontját.

"Ez szégyen és gyalázat, olyan, amelynek súlyát az eltörlésben résztvevők egész életükben viselni fognak"– írták.

Szégyenteljes, amit a Tisza tesz a Terror Háza Múzeummal

"Az lesz benne a magyar történelem fikarcnyi lábjegyzetében, amit érdemelnek, hogy ők rúgtak bele a legaljasabban a nácik és a kommunisták ellen harcoló magyar hősökbe. Ezt a szégyenteljes lépést – 2002 és 2010 között – még a baloldali miniszterelnökök, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon sem merte megtenni” – közölte az ellenzéki párt képviselőcsoportja.

”Magyar Péter, Tarr Zoltán és a Tisza azonban semmit nem tisztel. Sem a hősöket és az áldozatokat, sem a családjukat, leszármazottaikat, sem a magyar történelmet” – tették hozzá, majd emlékeztettek arra, hogy a múzeumot 2002-es megnyitása óta 8 millióan látogatták meg.