„Elvesztettem a fonalat” – Schmidt Mária reagált a Terror Háza körüli fordulatra

Schmidt Mária közösségi oldalán reagált a Terror Háza Múzeum körül az elmúlt napokban kialakult helyzetre. Azt írta, elvesztette a fonalat, miután Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden bejelentette a megbízatásának megszüntetését és az intézmény ideiglenes bezárását, majd egy nappal később már a szeptember 22-i újranyitásról számolt be.

Bezárt, majd mégsem zárt be a Terror Háza Múzeum, amely jövő héten újra megnyitja kapuit (Fotó: Facebook/Terror Háza Múzeum)

Schmidt Mária szerint a Terror Háza Múzeum körüli káosz több kérdést is felvet

Tarr Zoltán szeptember 15-én jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatójának megbízatása. A miniszter közlése szerint ezzel egy időben az intézmény ideiglenesen bezárt, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, tisztázódnak a kapcsolódó jogok, valamint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek.

A múzeum honlapján ezzel szemben az szerepelt, hogy

az intézmény technikai okok miatt átmenetileg nem látogatható.

A helyzet egy nappal később változott. Tarr Zoltán bejelentette, hogy a Terror Háza Múzeum szeptember 22-én újranyit, és egy héten keresztül ingyenesen lesz látogatható. A miniszter egyúttal közölte, hogy már megkezdődött a kiállítás szakmai felülvizsgálata, amelyet az ELTE Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és független szakértők végeznek. A tárlat a vizsgálat lezárásáig jelenlegi állapotában lesz látogatható.

Schmidt Mária szerint ugyanakkor nem világos, hogy mit jelent pontosan a „szakmai” felülvizsgálat az emlékezetpolitikai kérdésekben. Felidézte, hogy a jövőre 25 éves Terror Háza Múzeum a nácizmus és a kommunizmus bűneit egyaránt bemutatja, ennek szimbolikus eleme pedig szerinte az épületbe belépő látogatókat fogadó két, egyforma méretű gránittömb, egy vörös és egy fekete.

Bejegyzésében azt írta, hogy történészek és más szakemberek emlékezetpolitikai kérdésekben is vitatkoznak egymással, ezért szerinte nem létezik olyan szakmai konszenzus, amely teljesen független lenne a világnézeti és értékválasztásoktól. Azt is felvetette, hogy ha a kiállítás fő állításaival a kormányzat nem ért egyet, akkor egy új tárlat létrehozására lenne szükség. Ha viszont elfogadhatónak tartják a jelenlegi kiállítást, Schmidt Mária szerint nincs szükség annak felülvizsgálatára.