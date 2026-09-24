Schmidt Mária úgy tudja, Tarr Zoltán az éj leple alatt nézhette meg a Terror Háza kiállítását

„Hogy tetszett a múzeum, miniszter úr? Az a hír járja, hogy a napokban az éj leple alatt kinyittatta a múzeumot, hogy nyugodt körülmények között, a látogatók zajától és a rosszalló szempároktól mentesen nézhesse végig életében először azt a kiállítást, amit látatlanban bezáratott és amit át akar alakíttatni, mert »egyoldalú«” – üzente Tarr Zoltánnak közösségi oldalán az intézmény egykori főigazgatója, Schmidt Mária.

Schmidt Mára kapott egy fülest, miszerint Tarr Zoltán az éj leple alatt nézhette meg a Terror Háza kiállítását (Forrás: Facebook)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Tarr Zoltán múlt hét kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezár a Terror Háza Múzeum, az eddigi vezető, Schmidt Mária megbízása is megszűnik, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők pedig megkezdik a kiállítás szakmai felülvizsgálatát. Több jobboldali publicista tüntetést szervezett vasárnap a múzeum elé, amelynek meghirdetése után nem sokkal Tarr Zoltán pedig úgy döntött, szeptember 22-étől egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára.

Schmidt Mária azt írta, reméli, az „az exkluzív tárlatvezetést követően” a miniszter válaszolni tud arra a kérdése, mit kifogásol a Terror Háza Múzeummal szemben. „Ne féljen!” – üzente az eltávolított főigazgató.