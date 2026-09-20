Bezárt, majd mégsem zárt be a Terror Háza Múzeum, százával érkeznek a felháborodott reakciók

Szeptember 15-én még úgy tűnt, hosszabb időre bezárhat a Terror Háza Múzeum. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését, és azt is közölte, hogy az intézmény átmenetileg nem fogad látogatókat, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása, valamint a jogi, szakmai és működési keretek rendezése le nem zárul.
A Terror Háza Múzeum bezárásának híre után elszabadultak az indulatok
A történtekre rövid idő alatt erős reakciók érkeztek. A múzeum szeptember 15-én a közösségi oldalán még csak arról tájékoztatta a látogatókat, hogy „technikai okok miatt” átmenetileg nem látogatható, és hamarosan közlik az újranyitás időpontját.
A magyarázat azonban nem nyugtatta meg a többséget. A Schmidt Mária bejegyzése alatt megjelent hozzászólások között egymás után jelentek meg a felháborodott kommentek. Többen szégyennek nevezték a történteket, mások azt írták, hogy a múzeum bezárásának egyértelműen nem technikai, hanem politikai okai vannak.
A Terror Háza tükröt tart a Tisza-kormánynak, ezért a tükröt össze kell törni”
– írta egy hozzászóló.
Volt, aki ennél is tovább ment, és azt írta:
„Ez már nem csak egy múzeumról szól, hanem a nemzet emlékezetéről.”
Megértem, hogy kínos a jelenlegi hatalomnak az ÁVH-s múlt bemutatása. Kellemes retusálást!”
– fogalmazott egy kommentelő.
Mások már magát a „technikai ok” megjelölést is felháborítónak találták.
Tudjuk... Tarr a családneve a technikai okoknak”
– írta valaki, egy másik hozzászóló pedig így fogalmazott:
Politikai okok miatt, ezt tegyük egyértelművé.”
Egy további kommentelő szerint „technikai ok” alatt azt kell érteni, hogy
az újbolsevik diktátornak nem tetszik a bemutatása”.
A kommentek között sokan köszönetet mondtak Schmidt Máriának és a múzeum munkatársainak az elmúlt több mint két évtizedben végzett munkáért, illetve személyes emlékeiket idézték fel a múzeum megnyitásáról.
Ott voltam a megnyitásakor, azt az estét nem veheti el tőlünk semmilyen hatalom”
– írta egyikük, hozzátéve, hogy sokan tartoznak köszönettel a Schmidt Mária által vezetett közösség munkájáért. A Terror Háza az elmúlt évtizedekben több mint nyolcmillió látogatót fogadott, és a nyilas, illetve kommunista diktatúra magyarországi történetét, valamint az üldözöttek és áldozatok sorsát mutatta be.
Schmidt Mária nem kapott magyarázatot a történtekre
Schmidt Mária a menesztését követően azt írta, hogy Tarr Zoltán döntéséről a miniszter Facebook-posztjából értesült, és
semmilyen indoklást nem kapott.
A volt főigazgató szerint közte és a minisztérium között nem történt érdemi kapcsolatfelvétel, leveleire sem kapott választ.
A történész később még élesebben reagált. Szerinte a „szakmára” való hivatkozással nem lehet megkerülni azt az alapvető kérdést, hogy miként viszonyulnak a nácizmus és a kommunizmus bűneihez. Arra is kíváncsi, kik lesznek azok a „független szakértők”, akik a kiállítást átvilágítják. Közben Tarr Zoltán arról beszélt, hogy az átvilágítást az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetére bízták, a történészek pedig már megkezdték a munkát.
A bezárás híre nem maradt sokáig érvényben
Tarr Zoltán rövidesen a bezárás híre után már azt jelentette be, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit. A múzeum egy héten keresztül ingyenesen lesz látogatható, miközben a kiállítás szakmai felülvizsgálata tovább folytatódik.
A gyors fordulat újabb kérdéseket vetett fel. Miközben szeptember 15-én még arról volt szó, hogy az intézmény addig marad zárva, amíg az átvilágítás és a működési keretek rendezése le nem zárul, egy nappal később már konkrét újranyitási dátum született. A vita azonban ezzel nem ért véget.
Tüntetést szerveznek a Terror Háza elé
Az általános felháborodottságot az is jól mutatja, hogy többen utcára vinnék a Terror Háza ügyét. Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László felhívására
szeptember 20-án, vasárnap 15 órára tüntetést hirdettek a Terror Háza elé. A szervezők az intézmény átalakítása és Schmidt Mária felmentése ellen tiltakoznak.
A kezdeményezéshez kapcsolódó felhívásban azt is bejelentették, hogy október 23-án Békemenetet tartanak ugyanezen a helyszínen. A tiltakozás így várhatóan nem ér véget azzal, hogy a múzeum szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit.
A Terror Háza egyetlen hét alatt a bezárás híréből az újranyitás bejelentéséig jutott, miközben a múzeum jövőjéről, a kiállítás felülvizsgálatáról és Schmidt Mária menesztésével kapcsolatban továbbra sincs nyugvópont. A látogatók jövő héten visszatérhetnek, de az intézmény körüli politikai és emlékezetpolitikai vita ezzel aligha zárul le.