Bezárt, majd mégsem zárt be a Terror Háza Múzeum, százával érkeznek a felháborodott reakciók

Szeptember 15-én még úgy tűnt, hosszabb időre bezárhat a Terror Háza Múzeum. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését, és azt is közölte, hogy az intézmény átmenetileg nem fogad látogatókat, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása, valamint a jogi, szakmai és működési keretek rendezése le nem zárul.

A Terror Háza Múzeum szeptember 22-én újra megnyitja kapuit, miközben folytatódik az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálata (Fotó: Facebook/Terror Háza Múzeum)

A Terror Háza Múzeum bezárásának híre után elszabadultak az indulatok

A történtekre rövid idő alatt erős reakciók érkeztek. A múzeum szeptember 15-én a közösségi oldalán még csak arról tájékoztatta a látogatókat, hogy „technikai okok miatt” átmenetileg nem látogatható, és hamarosan közlik az újranyitás időpontját.

A magyarázat azonban nem nyugtatta meg a többséget. A Schmidt Mária bejegyzése alatt megjelent hozzászólások között egymás után jelentek meg a felháborodott kommentek. Többen szégyennek nevezték a történteket, mások azt írták, hogy a múzeum bezárásának egyértelműen nem technikai, hanem politikai okai vannak.

A Terror Háza tükröt tart a Tisza-kormánynak, ezért a tükröt össze kell törni”

– írta egy hozzászóló.

Volt, aki ennél is tovább ment, és azt írta:

„Ez már nem csak egy múzeumról szól, hanem a nemzet emlékezetéről.”

Megértem, hogy kínos a jelenlegi hatalomnak az ÁVH-s múlt bemutatása. Kellemes retusálást!”

– fogalmazott egy kommentelő.

Mások már magát a „technikai ok” megjelölést is felháborítónak találták.

Tudjuk... Tarr a családneve a technikai okoknak”

– írta valaki, egy másik hozzászóló pedig így fogalmazott:

Politikai okok miatt, ezt tegyük egyértelművé.”

Egy további kommentelő szerint „technikai ok” alatt azt kell érteni, hogy

az újbolsevik diktátornak nem tetszik a bemutatása”.

A kommentek között sokan köszönetet mondtak Schmidt Máriának és a múzeum munkatársainak az elmúlt több mint két évtizedben végzett munkáért, illetve személyes emlékeiket idézték fel a múzeum megnyitásáról.

Ott voltam a megnyitásakor, azt az estét nem veheti el tőlünk semmilyen hatalom”

– írta egyikük, hozzátéve, hogy sokan tartoznak köszönettel a Schmidt Mária által vezetett közösség munkájáért. A Terror Háza az elmúlt évtizedekben több mint nyolcmillió látogatót fogadott, és a nyilas, illetve kommunista diktatúra magyarországi történetét, valamint az üldözöttek és áldozatok sorsát mutatta be.