Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Terror Háza Múzeum

Bezárt, majd mégsem zárt be a Terror Háza Múzeum, százával érkeznek a felháborodott reakciók

16 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Néhány nap alatt fordult nagyot a Terror Háza Múzeum sorsa: a bezárás és Schmidt Mária menesztése után már arról született döntés, hogy az intézmény szeptember 22-én újra megnyitja kapuit. A Terror Háza Múzeum ügye erős reakciókat váltott ki, a kommentelők politikai okokról írnak, miközben vasárnapra már tüntetést is meghirdettek az épület elé.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Terror Háza MúzeumTarr ZoltánSchmidt MáriabezárásTisza-kormány

Szeptember 15-én még úgy tűnt, hosszabb időre bezárhat a Terror Háza Múzeum. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette Schmidt Mária főigazgatói megbízatásának megszüntetését, és azt is közölte, hogy az intézmény átmenetileg nem fogad látogatókat, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása, valamint a jogi, szakmai és működési keretek rendezése le nem zárul.

A Terror Háza Múzeum szeptember 22-én újra megnyitja kapuit, miközben folytatódik az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálata (Fotó: Facebook/Terror Háza Múzeum)
A Terror Háza Múzeum szeptember 22-én újra megnyitja kapuit, miközben folytatódik az állandó kiállítás szakmai felülvizsgálata (Fotó: Facebook/Terror Háza Múzeum)

A Terror Háza Múzeum bezárásának híre után elszabadultak az indulatok

A történtekre rövid idő alatt erős reakciók érkeztek. A múzeum szeptember 15-én a közösségi oldalán még csak arról tájékoztatta a látogatókat, hogy „technikai okok miatt” átmenetileg nem látogatható, és hamarosan közlik az újranyitás időpontját.

A magyarázat azonban nem nyugtatta meg a többséget. A Schmidt Mária bejegyzése alatt megjelent hozzászólások között egymás után jelentek meg a felháborodott kommentek. Többen szégyennek nevezték a történteket, mások azt írták, hogy a múzeum bezárásának egyértelműen nem technikai, hanem politikai okai vannak.

A Terror Háza tükröt tart a Tisza-kormánynak, ezért a tükröt össze kell törni”

 – írta egy hozzászóló. 

Volt, aki ennél is tovább ment, és azt írta: 

„Ez már nem csak egy múzeumról szól, hanem a nemzet emlékezetéről.”

Megértem, hogy kínos a jelenlegi hatalomnak az ÁVH-s múlt bemutatása. Kellemes retusálást!” 

– fogalmazott egy kommentelő.

Mások már magát a „technikai ok” megjelölést is felháborítónak találták.

Tudjuk... Tarr a családneve a technikai okoknak”

 – írta valaki, egy másik hozzászóló pedig így fogalmazott:

Politikai okok miatt, ezt tegyük egyértelművé.”

 Egy további kommentelő szerint „technikai ok” alatt azt kell érteni, hogy

az újbolsevik diktátornak nem tetszik a bemutatása”.

A kommentek között sokan köszönetet mondtak Schmidt Máriának és a múzeum munkatársainak az elmúlt több mint két évtizedben végzett munkáért, illetve személyes emlékeiket idézték fel a múzeum megnyitásáról.

Ott voltam a megnyitásakor, azt az estét nem veheti el tőlünk semmilyen hatalom”

 – írta egyikük, hozzátéve, hogy sokan tartoznak köszönettel a Schmidt Mária által vezetett közösség munkájáért. A Terror Háza az elmúlt évtizedekben több mint nyolcmillió látogatót fogadott, és a nyilas, illetve kommunista diktatúra magyarországi történetét, valamint az üldözöttek és áldozatok sorsát mutatta be.

 

Schmidt Mária nem kapott magyarázatot a történtekre

Schmidt Mária a menesztését követően azt írta, hogy Tarr Zoltán döntéséről a miniszter Facebook-posztjából értesült, és 

semmilyen indoklást nem kapott. 

A volt főigazgató szerint közte és a minisztérium között nem történt érdemi kapcsolatfelvétel, leveleire sem kapott választ.

A történész később még élesebben reagált. Szerinte a „szakmára” való hivatkozással nem lehet megkerülni azt az alapvető kérdést, hogy miként viszonyulnak a nácizmus és a kommunizmus bűneihez. Arra is kíváncsi, kik lesznek azok a „független szakértők”, akik a kiállítást átvilágítják. Közben Tarr Zoltán arról beszélt, hogy az átvilágítást az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetére bízták, a történészek pedig már megkezdték a munkát.

A bezárás híre nem maradt sokáig érvényben

Tarr Zoltán rövidesen a bezárás híre után már azt jelentette be, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit. A múzeum egy héten keresztül ingyenesen lesz látogatható, miközben a kiállítás szakmai felülvizsgálata tovább folytatódik.

A gyors fordulat újabb kérdéseket vetett fel. Miközben szeptember 15-én még arról volt szó, hogy az intézmény addig marad zárva, amíg az átvilágítás és a működési keretek rendezése le nem zárul, egy nappal később már konkrét újranyitási dátum született. A vita azonban ezzel nem ért véget.

Újra megnyílik a Terror Háza, de már megkezdték a kiállítás felülvizsgálatát

Tüntetést szerveznek a Terror Háza elé

Az általános felháborodottságot az is jól mutatja, hogy többen utcára vinnék a Terror Háza ügyét. Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László felhívására 

szeptember 20-án, vasárnap 15 órára tüntetést hirdettek a Terror Háza elé. A szervezők az intézmény átalakítása és Schmidt Mária felmentése ellen tiltakoznak.

A kezdeményezéshez kapcsolódó felhívásban azt is bejelentették, hogy október 23-án Békemenetet tartanak ugyanezen a helyszínen. A tiltakozás így várhatóan nem ér véget azzal, hogy a múzeum szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit.

A Terror Háza egyetlen hét alatt a bezárás híréből az újranyitás bejelentéséig jutott, miközben a múzeum jövőjéről, a kiállítás felülvizsgálatáról és Schmidt Mária menesztésével kapcsolatban továbbra sincs nyugvópont. A látogatók jövő héten visszatérhetnek, de az intézmény körüli politikai és emlékezetpolitikai vita ezzel aligha zárul le.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!