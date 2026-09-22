„Önnek mi a kifogása a Terror Háza Múzeummal szemben?”– Schmidt Mária magyarázatot vár Tarr Zoltántól

Schmidt Mária ismét megszólalt a napok óta húzódó Terror Háza-ügyben, és ezúttal közvetlenül Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek üzent. A történész szerint a miniszter magyarázata nem ad választ arra az alapvető kérdésre, hogy miért volt szükség a Terror Háza Múzeum ideiglenes bezárására, majd a döntés gyors visszavonására.

Világos választ vár a Terror Háza Múzeum ügyében Schmidt Mária (Forrás: Facebook/Schmidt Mária)

A Terror Háza Múzeum ügyében továbbra sincs válasz a legfontosabb kérdésre

Tarr Zoltán szeptember 15-én jelentette be, hogy megszűnt Schmidt Mária főigazgatói megbízatása, és a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, amíg lezárul a kiállítás tartalmi átvilágítása, tisztázódnak a kapcsolódó jogok, valamint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek. A döntés azonban egy napon belül megváltozott. A miniszter szeptember 16-án közölte, hogy a Terror Háza szeptember 22-én újranyit, egy héten keresztül ingyenesen látogatható lesz, miközben a kiállítás szakmai felülvizsgálata folytatódik. A tárlat a vizsgálat lezárásáig változatlan formában marad látogatható.

Schmidt Mária most arra reagált, hogy Tarr Zoltán a bezárást „az intézmény üzemeltetéséhez szükséges jogi keretek kialakításának szükségességével” indokolta.

A korábbi főigazgató szerint ez nem áll össze a miniszter döntéseivel. Úgy fogalmazott, ha valóban ez lett volna a bezárás célja, akkor nem lenne indokolt, hogy az intézmény az újranyitást követően ingyenesen legyen látogatható. Schmidt Mária arra is emlékeztetett, hogy az eredeti döntés szerint a múzeumban dolgozó munkatársak munkavégzését szeptember 30-ig felfüggesztették. Szerinte ebből az látható, hogy az intézmény újranyitására a kialakult felháborodás miatt került sor.

A Terror Háza körüli események az elmúlt napokban komoly közéleti visszhangot váltottak ki. A bezárás bejelentése után tiltakozások és politikai reakciók sora érkezett, majd a múzeum újranyitásáról szóló döntés újabb kérdéseket vetett fel. Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy vasárnap több ezren vettek részt a Terror Háza előtti demonstráción.