Egy fontos kérdésre kell csak válaszolnia Tarr Zoltánnak a Terror Háza kapcsán

— Tarr Zoltán a napokban azt nyilatkozta valamelyik kormánypárti médiának, hogy a Terror Háza Múzeum egy »nagyon nagy érdeklődésre számot tartó múzeum «, ezért a látogatók és a dolgozók érdekében jövő héten újra megnyitja kapuit, ráadásul az első héten ingyen – idézte fel Schmidt Mária a közösségi oldalán. A Terror Háza Múzeum volt főigazgatója azonban jelezte, „még mielőtt szívecskés emojik-kal árasztanánk el a maga mögött káoszt hagyó kultuszminiszter közösségi média-oldalát, válaszoljon egy rendkívül egyszerű kérdésre, amelyet a szakmaiságára mindig oly büszke cselédmédia véletlenül elfelejtett feltenni”.
Ugye nem azért lesz ingyen látogatható a Terror Háza Múzeum, mert a kormánynak továbbra sem sikerült megugrania azt az egyszerű dolgot, hogy a pénztárgépeket bekössék a NAV-hoz?
– tette fel a kérdést Schmidt Mária.
A Terror Háza körüli botrány azzal kezdődött, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én bejelentette: megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának megbízatását, egyúttal az intézmény is ideiglenesen bezár. Tarr Zoltán ezt azzal indokolta, hogy a múzeumban átvilágítást indítanak, és ameddig a vizsgálat és a jogok tisztázása le nem zárul, addig nem nyitják ki újra az intézményt.
A döntés, bár sokakat felháborított, nem tartott sokáig, a miniszter gyorsan meggondolta magát.
Tarr Zoltán egy nappal később azt közölte, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit, a kiállítás pedig a szakmai felülvizsgálat lezárásáig változatlan formában látogatható. A múzeum egy hétig ráadásul ingyenesen lesz látogatható.
Tüntetést szerveznek a Terror Háza körül kialakult botrány miatt
Felhívást tett közzé a Magyar Nemzeten Bayer Zsolt, a lap publicistája, aki több jobboldali véleményformálóval közösen tiltakozik az ellen, amit a jelenlegi kormányzat a Terror Házával tesz. Most vasárnapra egy tüntetést szerveznek a múzeum elé.
„Nekünk van múltunk, gondolunk valamit a jövőnkről, van hazánk és nemzetünk, van hitünk és őrizzük az összes fontos identitásunkat. Éppen ezért a Terror Háza a miénk!” – jelentette ki írásában Bayer Zsolt, aki leszögezte: a jobboldal nem engedheti, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak belőle”.
Ezért a szervezőkkel arra kér mindenkit, hogy most vasárnap, szeptember 20-án, 15 órakor jöjjön a Terror Háza elé demonstrálni.