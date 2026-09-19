Egy fontos kérdésre kell csak válaszolnia Tarr Zoltánnak a Terror Háza kapcsán

— Tarr Zoltán a napokban azt nyilatkozta valamelyik kormánypárti médiának, hogy a Terror Háza Múzeum egy »nagyon nagy érdeklődésre számot tartó múzeum «, ezért a látogatók és a dolgozók érdekében jövő héten újra megnyitja kapuit, ráadásul az első héten ingyen – idézte fel Schmidt Mária a közösségi oldalán. A Terror Háza Múzeum volt főigazgatója azonban jelezte, „még mielőtt szívecskés emojik-kal árasztanánk el a maga mögött káoszt hagyó kultuszminiszter közösségi média-oldalát, válaszoljon egy rendkívül egyszerű kérdésre, amelyet a szakmaiságára mindig oly büszke cselédmédia véletlenül elfelejtett feltenni”.

Erre választ vár Tarr Zoltántól Schmidt Mária a Terror Háza Múzeum kapcsán Fotó: Ladóczki Balázs

Ugye nem azért lesz ingyen látogatható a Terror Háza Múzeum, mert a kormánynak továbbra sem sikerült megugrania azt az egyszerű dolgot, hogy a pénztárgépeket bekössék a NAV-hoz?

– tette fel a kérdést Schmidt Mária.

A Terror Háza körüli botrány azzal kezdődött, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én bejelentette: megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának megbízatását, egyúttal az intézmény is ideiglenesen bezár. Tarr Zoltán ezt azzal indokolta, hogy a múzeumban átvilágítást indítanak, és ameddig a vizsgálat és a jogok tisztázása le nem zárul, addig nem nyitják ki újra az intézményt.

A döntés, bár sokakat felháborított, nem tartott sokáig, a miniszter gyorsan meggondolta magát.

Tarr Zoltán egy nappal később azt közölte, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit, a kiállítás pedig a szakmai felülvizsgálat lezárásáig változatlan formában látogatható. A múzeum egy hétig ráadásul ingyenesen lesz látogatható.