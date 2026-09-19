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Terror Háza Múzeum

Egy fontos kérdésre kell csak válaszolnia Tarr Zoltánnak a Terror Háza kapcsán

1 órája
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Schmidt Mária szerint a kormánynak egy egyszerűen kivitelezhető feladata lenne. A korábbi főigazgató a Terror Háza Múzeum ingyenes látogatottságával kapcsolatban tett fel kérdést.
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Terror Háza MúzeumTarr Zoltánterror házaSchmidt Mária

— Tarr Zoltán a napokban azt nyilatkozta valamelyik kormánypárti médiának, hogy a Terror Háza Múzeum egy »nagyon nagy érdeklődésre számot tartó múzeum «, ezért a látogatók és a dolgozók érdekében jövő héten újra megnyitja kapuit, ráadásul az első héten ingyen – idézte fel Schmidt Mária a közösségi oldalán. A Terror Háza Múzeum volt főigazgatója azonban jelezte, „még mielőtt szívecskés emojik-kal árasztanánk el a maga mögött káoszt hagyó kultuszminiszter közösségi média-oldalát, válaszoljon egy rendkívül egyszerű kérdésre, amelyet a szakmaiságára mindig oly büszke cselédmédia véletlenül elfelejtett feltenni”.

20251023 Budapest Terror Háza Múzeumfotó: Ladóczki Balázs (LB)MW
Erre választ vár Tarr Zoltántól Schmidt Mária a Terror Háza Múzeum kapcsán Fotó: Ladóczki Balázs

Ugye nem azért lesz ingyen látogatható a Terror Háza Múzeum, mert a kormánynak továbbra sem sikerült megugrania azt az egyszerű dolgot, hogy a pénztárgépeket bekössék a NAV-hoz?

– tette fel a kérdést Schmidt Mária.

A Terror Háza körüli botrány azzal kezdődött, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én bejelentette: megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának megbízatását, egyúttal az intézmény is ideiglenesen bezár. Tarr Zoltán ezt azzal indokolta, hogy a múzeumban átvilágítást indítanak, és ameddig a vizsgálat és a jogok tisztázása le nem zárul, addig nem nyitják ki újra az intézményt.

A döntés, bár sokakat felháborított, nem tartott sokáig, a miniszter gyorsan meggondolta magát.

Tarr Zoltán egy nappal később azt közölte, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit, a kiállítás pedig a szakmai felülvizsgálat lezárásáig változatlan formában látogatható. A múzeum egy hétig ráadásul ingyenesen lesz látogatható.

„Elvesztettem a fonalat” – Schmidt Mária reagált a Terror Háza körüli fordulatra

 

Tüntetést szerveznek a Terror Háza körül kialakult botrány miatt

Felhívást tett közzé a Magyar Nemzeten Bayer Zsolt, a lap publicistája, aki több jobboldali véleményformálóval közösen tiltakozik az ellen, amit a jelenlegi kormányzat a Terror Házával tesz. Most vasárnapra egy tüntetést szerveznek a múzeum elé.

„Nekünk van múltunk, gondolunk valamit a jövőnkről, van hazánk és nemzetünk, van hitünk és őrizzük az összes fontos identitásunkat. Éppen ezért a Terror Háza a miénk!” – jelentette ki írásában Bayer Zsolt, aki leszögezte: a jobboldal nem engedheti, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak belőle”.

Ezért a szervezőkkel arra kér mindenkit, hogy most vasárnap, szeptember 20-án, 15 órakor jöjjön a Terror Háza elé demonstrálni.

 

 

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