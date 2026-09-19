Bayer Zsolt a Terror Házáról: Ez a múzeum a miénk és meg fogjuk védeni

— A Tisza hátországában a legvadabb liberál-bolsevik elemek jelennek meg és ők diktálnak Tarr Zoltánnak, Magyar Péternek és Ruff Bálintnak, akik egyik első húzásukkal Közép-Európa egyik legismertebb és legnépszerűbb múzeumát próbálják elpusztítani, amely a Terror Háza – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Huth Gergely. A Pesti Srácok korábbi főszerkesztője és a Revans alapítója szerint mindezt nyilvánvalóan teljesen érvénytelen indokok mentén teszik.

Eddig egy kormány sem mert hozzányúlni a Terror Házához Fotó: Facebook/Terror Háza Múzeum

Huth Gergely beszédes körülménynek nevezte, hogy a „végtelenül elvakult holokauszt kutató” Karsai László, a Szegedi Tudomány Egyetem professzora az intézmény lángszóróval való felégetéséről értekezett a napokban. Felidézte azt is, hogy Csunderlik Péter, az ELTE adjunktusa pedig arról beszélt, hogy azért kell a Terror Házát bezárni, mert az szerinte hamis módon egyenlőségjelet tett a kommunista és a nyilas diktatúra között.

Ezek az emberek ugyanis úgy gondolják, hogy a kommunista rezsim részben szerethető berendezkedés volt és fejlődést hozott Magyarországnak

– jelentette ki, arra is emlékeztetve, hogy a „politikai aktivista, szélhámos történész” Ungváry Krisztián már arról értekezik, hogy miként rendezné át a kiállítást. Majd rámutatott: így attól függetlenül, hogy az egész országot átható közfelháborodás miatt Tarr Zoltán a jövő héten ideiglenesen újranyitja a múzeumot, a tüntetés eredeti célja mit sem változott. Ezt a fajta kultúrkampfot, a totális letámadást, a diktatúra építést, valamint a múltunk eltörlését meg kell akadályozni, ezért reméljük, hogy sokan fognak eljönni a tüntetésre – tette hozzá.

Huth Gergely azt is közölte, hogy a tüntetés teljes egészében egy civil rendezvény lesz, amelynek lebonyolítását a Nemzeti Maximumért Alapítvány végzi, és kizárólag a helyszínen összegyűjtött adományok fedezik majd a technikai költségeket.

Már a Terror Háza újranyitása is egy kis győzelem a tüntetés előtt

– Amikor megnyílt 2002 februárjában a Terror Háza, akkor Orbán Viktor miniszterelnök mondott egy beszédet, amiben egyebek mellett úgy fogalmazott, a múlt egyetlen darabját sem szabad végképp eltörölni, mert akkor bármikor újraélhetjük azokat a szenvedéseket, amelyeken az elődeink keresztül mentek és újra elkövethetjük azokat a bűnöket, amelyeket az elődeink elkövettek – idézte fel Bayer Zsolt a Magyar Nemzetnek. A publicista szerint a Terror Házának pontosan az volt a szerepe, hogy soha ne töröljük el a múltunk egyetlen darabját, de különösen a „rettenetes XX. századot”, amelyben két szörnyű ideológia – a kommunizmus és a nácizmus – több mint 100 millió ember halálát okozta.