Újra megnyílik a Terror Háza, de már megkezdték a kiállítás felülvizsgálatát

„Rövid szünet után jövő hét kedden újranyit a Terror Háza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára” – jelentette be közösségi oldalán Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hozzátette: az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól.

Rövid szünet után jövő hét kedden újranyit a Terror Háza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára (Fotó: Mediaworks)

Beszámolt arról is, hogy az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, ennek lezárultáig a Terror Háza kiállítása jelenlegi állapotában látogatható.

Ismeretes, Tarr Zoltán kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezár a Terror Háza Múzeum, emellett az eddigi vezető, Schmidt Mária megbízása is megszűnik. Fidesz köszönetet mondott Schmidt Máriának, a Terror Háza Múzeum főigazgatójaként végzett, negyedszázados munkájáért.