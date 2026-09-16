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Újra megnyílik a Terror Háza, de már megkezdték a kiállítás felülvizsgálatát

Terror Háza Múzeum

Újra megnyílik a Terror Háza, de már megkezdték a kiállítás felülvizsgálatát

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Jövő kedden újranyit a Terror Háza Múzeum, amely egy héten keresztül ingyenesen látogatható lesz mindenki számára. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közlése szerint közben megkezdődött az intézmény kiállításának szakmai felülvizsgálata is, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézetének munkatársai és független szakértők végeznek. A tárcavezető szerint a vizsgálat lezárásáig a kiállítás jelenlegi állapotában látogatható.
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Terror Háza MúzeumTarr ZoltánTisza-kormány

„Rövid szünet után jövő hét kedden újranyit a Terror Háza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára” – jelentette be közösségi oldalán Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter hozzátette: az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól.

Rövid szünet után jövő hét kedden újranyit a Terror Háza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára (Fotó: Mediaworks)
Rövid szünet után jövő hét kedden újranyit a Terror Háza Múzeum. Az intézmény egy hétig ingyenesen látogatható lesz mindenki számára (Fotó: Mediaworks)

Beszámolt arról is, hogy az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők megkezdték a kiállítás szakmai felülvizsgálatát, ennek lezárultáig a Terror Háza kiállítása jelenlegi állapotában látogatható.

Ismeretes, Tarr Zoltán kedden jelentette be, hogy ideiglenesen bezár a Terror Háza Múzeum, emellett az eddigi vezető, Schmidt Mária megbízása is megszűnik. Fidesz köszönetet mondott Schmidt Máriának, a Terror Háza Múzeum főigazgatójaként végzett, negyedszázados munkájáért.

 

 

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