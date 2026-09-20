Rétvári Bence: Őrizzük meg a Terror Háza jelenlegi szellemiségét!

— A Terror Háza Múzeum a XX. századi diktatúrák emlékét őrzi. És ezt akarja átírni a Tisza. Nem tetszik nekik a kiállítás viszonyulása a náci és kommunista elnyomáshoz. Talán az átöltöző szoba nem tetszik nekik? Talán az önálló magyar megközelítés nem tetszik nekik? Talán az ÁVH bemutatása nem tetszik nekik? – tette fel a kérdést Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Rétvári Bence.
A politikus úgy fogalmazott:
Mindenesetre veszélybe került az egyik legkarakteresebb és leglátogatottabb magyar múzeum. Egy szimbólum, amit a baloldal a létrejötte óta támadott és vitatott, a Tisza pedig át akar rendezni.
Hozzátette:
Álljunk ki a történelmi tények mellett! Álljunk ki Schmidt Mária mellett! Álljunk ki a magyarok igazsága mellett! Álljunk ki a két diktatúra áldozatai mellett! Álljunk ki a tettesek megnevezése mellett!
Rétvári Bence hangsúlyozta: „A vasárnapi tüntetés célja egyértelmű: őrizzük meg a Terror Háza jelenlegi szellemiségét!”