Rétvári Bence: Őrizzük meg a Terror Háza jelenlegi szellemiségét!

Az új hatalom számára láthatóan ez az egyik legfontosabb szellemi helyszín, mert itt váltották le a vezetőt a leghamarabb, és itt jelentették be a kiállítás átmeneti bezárását és átalakítását a leghamarabb - írta Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence. Hangsúlyozta: a vasárnapi tüntetés célja egyértelmű: őrizzük meg a Terror Háza jelenlegi szellemiségét!

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— A Terror Háza Múzeum a XX. századi diktatúrák emlékét őrzi. És ezt akarja átírni a Tisza. Nem tetszik nekik a kiállítás viszonyulása a náci és kommunista elnyomáshoz. Talán az átöltöző szoba nem tetszik nekik? Talán az önálló magyar megközelítés nem tetszik nekik? Talán az ÁVH bemutatása nem tetszik nekik? – tette fel a kérdést Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Rétvári Bence. Vasárnap 15 órakor tartanak tüntetést a Terror Háza Múzeumnál Fotó: Ladóczki Balázs A politikus úgy fogalmazott: Mindenesetre veszélybe került az egyik legkarakteresebb és leglátogatottabb magyar múzeum. Egy szimbólum, amit a baloldal a létrejötte óta támadott és vitatott, a Tisza pedig át akar rendezni. Hozzátette: Álljunk ki a történelmi tények mellett! Álljunk ki Schmidt Mária mellett! Álljunk ki a magyarok igazsága mellett! Álljunk ki a két diktatúra áldozatai mellett! Álljunk ki a tettesek megnevezése mellett!

Rétvári Bence hangsúlyozta: „A vasárnapi tüntetés célja egyértelmű: őrizzük meg a Terror Háza jelenlegi szellemiségét!”

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