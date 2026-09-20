Szentesi Zöldi László: Miénk a Terror Háza és miénk Schmidt Mária – tüntetés a Terror Házánál – élőben az Origón

Elkezdődött a demonstráció a Terror Házánál, ahol a jelenlévők a jelenlegi kormányzat múzeumot érintő döntései ellen tiltakozik. A tüntetés egyik szervezője Bayer Zsolt, aki szerint a jobboldal nem engedheti, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak” a Terror Háza Múzeumból. A publicista mellett Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László hívta össze a demonstrálókat. Helyszíni tudósítónk beszámolója szerint az Andrássy út egy része le van zárva, folyamatosan érkeznek az emberek, már több százan lehetnek.
Pár perces csúszással hivatalosan is elkezdődött a rendezvény, amely Nagy Feró koncertjével kezdődött, aki a Beatrice 1991-es, XX. század című zeneszámával alapozta meg a hangulatot. Ezután Görgy-Horváth Zsuzsa újságíró köszöntette az összegyűlteket, aki hangsúlyozta: a Terror Háza Múzeum nem pusztán egy épület, annál több: nemzeti önbecsülésünk egyik legerősebb szimbóluma. Köszönetet mondott Bayer Zsoltnak, aki megszervezte a tüntetést, a HírTV-nek az élő közvetítésért, a technikai segítségért pedig a Nemzeti Maximumért Alapítványt illeti köszönet.
Bencsik András ezután színpadra lépve emlékeztetett, az elmúlt száz évben rontott rá a kommunista baloldal saját nemzetére. Hangoztatta: hiába, 1956 október 23-a azóta is a szabadság csillagaként „világít a lelkünkbe”, de égő fájdalmat ébreszt minden hazaárulóban. Felidézte a szabadságharc leverését, majd emlékeztetett a 2006-os októberi tüntetésekre.
De ami nem öl meg, az megerősít
– idézte Nietsche szavait Bencsik András.
Mint mondta, erre 2010-ben kétharmados többséggel adott választ a nemzet, most pedig húsz évvel később, a hetvenedik évfordulón ismét itt vannak az kommunisták, akik ugyanazt akarják mint gyűlölt elődjeik: beszennyezni 1956 emlékét és eltörölni évszázados bűneik nyomát. – Mert valahol fent Brüsszelben, valakik úgy rendelkeztek, nem minden bűnért jár büntetés. Van olyan bűn, amiért jutalom jár. Ismerjük ezt a felfogást és undorodunk tőle – mondta, majd úgy folytatta: egyfajta igazság létezik, ami különbséget tesz a jó és a rossz között. Szavai szerint nincsenek sem jó kommunisták, sem jó nácik. Minden olyan törekvés, ami az emberek bebörtönzését és megölését megengedhetőnek tartja, az bűn.
Szabadságot a politikai foglyoknak. engedjék szabadon Bús Balázst és a többieket!
– jelentette ki Bencsik András, akinek szavait tapsvihar követte.
– Mondjuk ki, és hirdessük hangosan. az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulóján az újkommunista csőcselék beszennyezze a az ünnepet. El a kezekkel a Terror Házától! – hangoztatta, majd a tömeg hangosan skandálni kezdte: „Nem hagyjuk!”. Beszédét Bencsik András úgy zárta: „már tudjuk, hogy eljön a pillanat amikor elkergetjük a zsarnokot.”
A Tisza-kormány napjai meg vannak számlálva
György-Horváth Zsuzsa ezután Szentesi Zöldi Lászlót, a Szamizdat főszerkesztőjét hívta a színpadra. A publicista hangsúlyozta: ami a mi hazánkban zajlik öt hónapja, arra nehéz szavakat találni. Hosszasan bírálta morálisan, és politikai alapon is miniszterelnököt, amelyet nagy egyetértéssel, hangos fújolással fogadott a közönség.
Miénk a Terror Háza, és miénk Schmidt Mária!
– jelentette ki.
Arról is beszélt, hogy a Tisza-kormány összeomlása elkerülhetetlen. – Különféle globális és belső okok miatt a végjáték hamarabb bekövetkezik, mint hinnénk. A magyar kormány napjai megszámláltattak, és mi néhányan látjuk ezt – fogalmazott. Hangsúlyozta: meg kell érteni, hogy a nemzeti oldal megújítása nagyobb feladat, mint a kormány megbuktatása. De a munka elkezdődött. A tömeghez szólva azt kérte: legyenek türelmesek, mert amikor a kormány bukni fog, készen kell állni. Hangoztatta, a következő időszakban két dologra kell figyelni: hallatni kell a hangunkat és nem szabad félni.
Színpadra lépett Menczer Tamás, a Fidesz egykori kommunikációs igazgatója is. Beszéde elején felsorolta az Orbán-kormány általa sikernek vélt eredményeit, majd hosszasan kritizálta a Magyar Péter vezette kabinetet, szembeállítva a kampány során tett ígéreteiket a tényleges intézkedéseikkel.
Hazudtak, átvertek, de a valóság mindig kiderül
– hangoztatta.
Követelte a védett ár bevezetését, majd kitért Lannert Judit oktatási miniszter utóbbi botrányaira. „Mondjon le!” – kezdte skandálni a tömeg. Hosszasan sorolta ezután, szerinte miben hazudott a választóknak a Tisza Párt, megjegyezve: „Minden buli véget ér egyszer.”
A Terror Háza körüli botrány azzal kezdődött, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én bejelentette: megszüntette Schmidt Mária, a Terror Háza főigazgatójának megbízatását, egyúttal az intézmény is ideiglenesen bezár.
A döntés, sokakat felháborított, de nem tartott sokáig, Tarr Zoltán gyorsan meggondolta magát.
A miniszter egy nappal később azt közölte, hogy a Terror Háza szeptember 22-én ismét megnyitja kapuit, a kiállítás pedig a szakmai felülvizsgálat lezárásáig változatlan formában látogatható. A múzeum egy hétig ráadásul ingyenesen lesz látogatható.
Bár a miniszter drasztikus döntését hamar megváltoztatta, a szervezők szerint továbbra is fontos a kiállás. – Eddig soha senki nem mert hozzányúlni a Terror Házához. Korábban a szocialisták és a szabad demokraták mindig fenyegetőztek vele, hogy átnevezik, vagy bezárják, ám soha nem mertek hozzányúlni. Most pedig meg merészelték tenni, hogy bezárják – mutatott rá Bayer Zsolt. Jelezte: nem fogják engedni, hogy a jelenlegi hatalom átalakítsa az ő politikailag korrekt szájuk íze szerint.
Ez a múzeum a miénk és meg fogjuk védeni.
A tüntetésen felszólal Bayer Zsolt, Bencsik András, Szentesi Zöldi László és Huth Gergely. Mellettük – a Magyar Nemzet információ szerint – beszédet mond még Menczer Tamás, a Fidesz korábbi kommunikációs igazgatója, a záró beszédet pedig Schmidt Mária tarja.