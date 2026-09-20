Szentesi Zöldi László: Miénk a Terror Háza és miénk Schmidt Mária – tüntetés a Terror Házánál – élőben az Origón

Elkezdődött a demonstráció a Terror Házánál, ahol a jelenlévők a jelenlegi kormányzat múzeumot érintő döntései ellen tiltakozik. A tüntetés egyik szervezője Bayer Zsolt, aki szerint a jobboldal nem engedheti, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak” a Terror Háza Múzeumból. A publicista mellett Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László hívta össze a demonstrálókat. Helyszíni tudósítónk beszámolója szerint az Andrássy út egy része le van zárva, folyamatosan érkeznek az emberek, már több százan lehetnek.

Tüntetést tartanak a Terror Háza szellemiségének megtartásáért (Fotó: MW archív)

Pár perces csúszással hivatalosan is elkezdődött a rendezvény, amely Nagy Feró koncertjével kezdődött, aki a Beatrice 1991-es, XX. század című zeneszámával alapozta meg a hangulatot. Ezután Görgy-Horváth Zsuzsa újságíró köszöntette az összegyűlteket, aki hangsúlyozta: a Terror Háza Múzeum nem pusztán egy épület, annál több: nemzeti önbecsülésünk egyik legerősebb szimbóluma. Köszönetet mondott Bayer Zsoltnak, aki megszervezte a tüntetést, a HírTV-nek az élő közvetítésért, a technikai segítségért pedig a Nemzeti Maximumért Alapítványt illeti köszönet.

Bencsik András ezután színpadra lépve emlékeztetett, az elmúlt száz évben rontott rá a kommunista baloldal saját nemzetére. Hangoztatta: hiába, 1956 október 23-a azóta is a szabadság csillagaként „világít a lelkünkbe”, de égő fájdalmat ébreszt minden hazaárulóban. Felidézte a szabadságharc leverését, majd emlékeztetett a 2006-os októberi tüntetésekre.

De ami nem öl meg, az megerősít

– idézte Nietsche szavait Bencsik András.

Mint mondta, erre 2010-ben kétharmados többséggel adott választ a nemzet, most pedig húsz évvel később, a hetvenedik évfordulón ismét itt vannak az kommunisták, akik ugyanazt akarják mint gyűlölt elődjeik: beszennyezni 1956 emlékét és eltörölni évszázados bűneik nyomát. – Mert valahol fent Brüsszelben, valakik úgy rendelkeztek, nem minden bűnért jár büntetés. Van olyan bűn, amiért jutalom jár. Ismerjük ezt a felfogást és undorodunk tőle – mondta, majd úgy folytatta: egyfajta igazság létezik, ami különbséget tesz a jó és a rossz között. Szavai szerint nincsenek sem jó kommunisták, sem jó nácik. Minden olyan törekvés, ami az emberek bebörtönzését és megölését megengedhetőnek tartja, az bűn.

Szabadságot a politikai foglyoknak. engedjék szabadon Bús Balázst és a többieket!

– jelentette ki Bencsik András, akinek szavait tapsvihar követte.