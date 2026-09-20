Utcára vonult a tömeg: így nézett ki a tüntetés a Terror Házánál - Galéria

Vasárnap délután 3-kor kezdődött meg a demonstráció a Terror Háza Múzeum védelmében, miután Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én ideiglenesen bezáratta az intézményt, és felmentette Schmidt Mária főigazgatót. Bár a miniszter egy nappal később megváltoztatta a döntését – bejelentve, hogy a múzeum szeptember 22-én újranyit, egy hétig ingyenes látogatható, és a szakmai felülvizsgálat végéig változatlan formában üzemel –, a jobboldali szervezők a visszavonás ellenére is megtartották a tüntetést, mondván, hogy eddig senki sem mert hozzányúlni az intézményhez.
Így telt a tüntetés a Terror Háza előtt
A tüntetést Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László hívta össze. Bayer Zsolt a demonstráció célját úgy fogalmazta meg, hogy a jobboldal nem engedheti meg, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák, és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak” az intzéményből.
A rendezvény Nagy Feró fellépésével vette kezdetét, aki a Beatrice együttes 1991-es, XX. század című dalával alapozta meg a hangulatot. Őt György-Horváth Zsuzsa újságíró követte a színpadon, majd Bencsik András, valamint Szentesi Zöldi László, a Szamizdat főszerkesztője mondott beszédet.
Miénk a Terror Háza, és miénk Schmidt Mária!
- hangoztatta a főszerkesztő.
Végül Menczer Tamás, a Fidesz egykori kommunikációs igazgatója lépett a színpadra, aki beszédét az Orbán-kormány sikereinek felsorolásával indította, majd részletesen kritizálta a Magyar Péter vezette kabinetet, éles ellentétbe állítva a kampányuk során tett ígéreteiket a tényleges kormányzati intézkedéseikkel.
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Online is hatalmas felháborodást váltott ki a Terror Házának bezárása, majd kinyitása
Mint arról korábban beszámoltunk, a szeptember 15-én megjelent bejelentés után, miszerint bezárják az intézményt, elszabadultak az indulatok. Többen szégyennek nevezték a történteket, mások azt írták, hogy a múzeum bezárásának egyértelműen nem technikai, hanem politikai okai vannak.
Schmidt Mária nem kapott magyarázatot a történtekre
Schmidt Mária a menesztését követően azt írta, hogy Tarr Zoltán döntéséről a miniszter Facebook-posztjából értesült, és semmilyen indoklást nem kapott. A volt főigazgató szerint közte és a minisztérium között nem történt érdemi kapcsolatfelvétel, leveleire sem kapott választ.