Utcára vonult a tömeg: így nézett ki a tüntetés a Terror Házánál - Galéria

Vasárnap délután 3-kor kezdődött meg a demonstráció a Terror Háza Múzeum védelmében, miután Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én ideiglenesen bezáratta az intézményt, és felmentette Schmidt Mária főigazgatót. Bár a miniszter egy nappal később megváltoztatta a döntését – bejelentve, hogy a múzeum szeptember 22-én újranyit, egy hétig ingyenes látogatható, és a szakmai felülvizsgálat végéig változatlan formában üzemel –, a jobboldali szervezők a visszavonás ellenére is megtartották a tüntetést, mondván, hogy eddig senki sem mert hozzányúlni az intézményhez.

Vasárnap tüntetést tartottak a Terror Háza előtt. Fotó: Mediaworks

Így telt a tüntetés a Terror Háza előtt

A tüntetést Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László hívta össze. Bayer Zsolt a demonstráció célját úgy fogalmazta meg, hogy a jobboldal nem engedheti meg, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák, és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak” az intzéményből.

A rendezvény Nagy Feró fellépésével vette kezdetét, aki a Beatrice együttes 1991-es, XX. század című dalával alapozta meg a hangulatot. Őt György-Horváth Zsuzsa újságíró követte a színpadon, majd Bencsik András, valamint Szentesi Zöldi László, a Szamizdat főszerkesztője mondott beszédet.

Miénk a Terror Háza, és miénk Schmidt Mária!

- hangoztatta a főszerkesztő.

Végül Menczer Tamás, a Fidesz egykori kommunikációs igazgatója lépett a színpadra, aki beszédét az Orbán-kormány sikereinek felsorolásával indította, majd részletesen kritizálta a Magyar Péter vezette kabinetet, éles ellentétbe állítva a kampányuk során tett ígéreteiket a tényleges kormányzati intézkedéseikkel.

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