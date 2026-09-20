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schmidt mária

Utcára vonult a tömeg: így nézett ki a tüntetés a Terror Házánál - Galéria

12 perce
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Vasárnap délután megtartották a többek között Bayer Zsolt által szervezett tüntetést a Terror Háza előtt. Az esemény felszólalói beszédeikben élesen bírálták a múzeum ideiglenes bezárását, és kiálltak Schmidt Mária mellett.
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schmidt máriaterror házatüntetés

Vasárnap délután 3-kor kezdődött meg a demonstráció a Terror Háza Múzeum védelmében, miután Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szeptember 15-én ideiglenesen bezáratta az intézményt, és felmentette Schmidt Mária főigazgatót. Bár a miniszter egy nappal később megváltoztatta a döntését – bejelentve, hogy a múzeum szeptember 22-én újranyit, egy hétig ingyenes látogatható, és a szakmai felülvizsgálat végéig változatlan formában üzemel –, a jobboldali szervezők a visszavonás ellenére is megtartották a tüntetést, mondván, hogy eddig senki sem mert hozzányúlni az intézményhez.

Vasárnap tüntetést tartottak a Terror Háza előtt.
Vasárnap tüntetést tartottak a Terror Háza előtt. Fotó: Mediaworks

Így telt a tüntetés a Terror Háza előtt

A tüntetést Bayer Zsolt, Bencsik András, Huth Gergely és Szentesi Zöldi László hívta össze. Bayer Zsolt a demonstráció célját úgy fogalmazta meg, hogy a jobboldal nem engedheti meg, hogy „a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák, és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak” az intzéményből.

A rendezvény Nagy Feró fellépésével vette kezdetét, aki a Beatrice együttes 1991-es, XX. század című dalával alapozta meg a hangulatot. Őt György-Horváth Zsuzsa újságíró követte a színpadon, majd Bencsik András, valamint Szentesi Zöldi László, a Szamizdat főszerkesztője mondott beszédet.

Miénk a Terror Háza, és miénk Schmidt Mária!

- hangoztatta a főszerkesztő.

Végül Menczer Tamás, a Fidesz egykori kommunikációs igazgatója lépett a színpadra, aki beszédét az Orbán-kormány sikereinek felsorolásával indította, majd részletesen kritizálta a Magyar Péter vezette kabinetet, éles ellentétbe állítva a kampányuk során tett ígéreteiket a tényleges kormányzati intézkedéseikkel.

Az alábbi képre kattintva te is megnézheted, hogyan zajlott a tüntetés:

Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Terror Háza Tüntetés 2026.09.20
Galéria: Tüntetés a Terror Háza előtt
Fotó: ORIGÓ
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Tüntetés a Terror Háza előtt

 

Online is hatalmas felháborodást váltott ki a Terror Házának bezárása, majd kinyitása

Mint arról korábban beszámoltunk, a szeptember 15-én megjelent bejelentés után, miszerint bezárják az intézményt, elszabadultak az indulatok. Többen szégyennek nevezték a történteket, mások azt írták, hogy a múzeum bezárásának egyértelműen nem technikai, hanem politikai okai vannak.

Schmidt Mária nem kapott magyarázatot a történtekre

Schmidt Mária a menesztését követően azt írta, hogy Tarr Zoltán döntéséről a miniszter Facebook-posztjából értesült, és semmilyen indoklást nem kapott. A volt főigazgató szerint közte és a minisztérium között nem történt érdemi kapcsolatfelvétel, leveleire sem kapott választ.

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