Kijött egy új felmérés, a Tisza minden tizedik szavazóját elvesztette

Bár a hibahatáron belül, szeptemberben ismét csökkent a Tisza támogatottsága valamennyi releváns választói csoportban – derült ki az Europion közvélemény-kutatásából. Mint írták, a friss adatok alapján pedig egyre inkább határozott trendnek látszik, hogy a kormánypárt támogatottsága a korábbi, történelmi rekordokat jelentő szintekről fokozatosan visszatér a „normális” szintre.

Az Europion felmérése szerint a Tisza gyengülésével párhuzamosan szeptemberen kismértékben a Fidesz, nagyobb mértékben a pártnélküliek tábora nőtt, a Mi Hazánk pedig nem tudta folytatni az augusztusi lendületét (Fotó: Mediaworks)

A Tisza támogatottsága csökkent, a Fidesznek nőtt, a Mi Hazánknak pedig stagnál

Az augusztusi 49 százalék után szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47 százaléka szavazna a kormánypártra. Eközben a Tisza támogatottsága közelebb került az áprilisi, 44 százalékos szavazatarányához a teljes belföldi népesség körében. A május–júniusi csúcshoz képest ez már 5 százalékpontos visszaesést jelent, vagyis a párt nagyjából minden tizedik támogatóját elveszítette. A közvélemény-kutatás szerint azonban élesedő pártversenyről még korai beszélni, ugyanis a Tisza gyengüléséből sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk nem tudott meggyőzően profitálni.

Orbán Viktor pártja augusztus óta nem tudta érdemben növelni táborát (21 százalék), ami a pártválasztók körében 1 százalékpontos, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 2 százalékpontos erősödést jelentett.

A Mi Hazánk támogatottsága mindhárom vizsgált csoportban változatlan maradt az augusztusi méréshez képest: a teljes népességben 10, a pártválasztók körében 12, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 10 százalékon áll. Megjegyezték, hogy havi összehasonlításban ezek hibahatáron belüli elmozdulások ugyan, de a teljes népességhez hasonlóan a pártválasztók és a biztos szavazók körében is 4–5 százalékot veszített a kormánypárt a május-júniusi csúcs óta.

Kevesebben mennének el most vasárnap választani

A legnagyobb elmozdulás ezúttal a pártválasztást megtagadók körében történt: az augusztusi 15 százalék után szeptemberben már 18 százalékuk nem tudott vagy nem akart pártot megnevezni. Az elbizonytalanodás jele a választói aktivitásban is tetten érhető:

míg augusztusban még 74 százalék állította, hogy biztosan részt venne egy most vasárnap tartandó országgyűlési választáson, szeptemberre 69 százalékra mérséklődött ez a mutató.

Különösen a legfiatalabb korosztály körében érzékelhető a megcsappant érdeklődés a politika iránt, a 30 év alattiak alig fele (53 százaléka) állítja biztosan, hogy részt venne a választásokon.