Kijött egy új felmérés, a Tisza minden tizedik szavazóját elvesztette

Bár a hibahatáron belül, szeptemberben ismét csökkent a Tisza támogatottsága valamennyi releváns választói csoportban – derült ki az Europion közvélemény-kutatásából. Mint írták, a friss adatok alapján pedig egyre inkább határozott trendnek látszik, hogy a kormánypárt támogatottsága a korábbi, történelmi rekordokat jelentő szintekről fokozatosan visszatér a „normális” szintre.
A Tisza támogatottsága csökkent, a Fidesznek nőtt, a Mi Hazánknak pedig stagnál
Az augusztusi 49 százalék után szeptemberben már csak a teljes felnőtt lakosság 47 százaléka szavazna a kormánypártra. Eközben a Tisza támogatottsága közelebb került az áprilisi, 44 százalékos szavazatarányához a teljes belföldi népesség körében. A május–júniusi csúcshoz képest ez már 5 százalékpontos visszaesést jelent, vagyis a párt nagyjából minden tizedik támogatóját elveszítette. A közvélemény-kutatás szerint azonban élesedő pártversenyről még korai beszélni, ugyanis a Tisza gyengüléséből sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk nem tudott meggyőzően profitálni.
Orbán Viktor pártja augusztus óta nem tudta érdemben növelni táborát (21 százalék), ami a pártválasztók körében 1 százalékpontos, míg a biztos szavazó pártválasztók körében 2 százalékpontos erősödést jelentett.
A Mi Hazánk támogatottsága mindhárom vizsgált csoportban változatlan maradt az augusztusi méréshez képest: a teljes népességben 10, a pártválasztók körében 12, míg a biztos szavazó pártválasztók között szintén 10 százalékon áll. Megjegyezték, hogy havi összehasonlításban ezek hibahatáron belüli elmozdulások ugyan, de a teljes népességhez hasonlóan a pártválasztók és a biztos szavazók körében is 4–5 százalékot veszített a kormánypárt a május-júniusi csúcs óta.
Kevesebben mennének el most vasárnap választani
A legnagyobb elmozdulás ezúttal a pártválasztást megtagadók körében történt: az augusztusi 15 százalék után szeptemberben már 18 százalékuk nem tudott vagy nem akart pártot megnevezni. Az elbizonytalanodás jele a választói aktivitásban is tetten érhető:
míg augusztusban még 74 százalék állította, hogy biztosan részt venne egy most vasárnap tartandó országgyűlési választáson, szeptemberre 69 százalékra mérséklődött ez a mutató.
Különösen a legfiatalabb korosztály körében érzékelhető a megcsappant érdeklődés a politika iránt, a 30 év alattiak alig fele (53 százaléka) állítja biztosan, hogy részt venne a választásokon.
Magyar Péter pártja a diplomások körében a legnépszerűbb
Az elemzés szerint még továbbra is abszolút többség áll a kormánypárt mögött a fővárosban (56 százalék), a megyei jogú városokban (51 százalék), a 40 év alattiak körében (52 százalék) és legfőképpen a diplomások között (62 százalék). Hasonló ütemű erózió figyelhető meg a kormánypárti táborban a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók bázisán is: a pártválasztók között az augusztusi 58 százalék után jelenleg 57 százalék, míg a biztos szavazók között az augusztusi 61 százalék után most 59 százalék támogatja a Tiszát.
Érdekesség, hogy a politikusok népszerűségi listáján továbbra is Vitézy Dávid áll az élen: a megkérdezettek 52 százaléka látná inkább vagy nagyon szívesen fontos közéleti szerepben. Ezzel 3 százalékponttal előzi Magyar Pétert, míg Forsthoffer Ágnes 7 százalékponttal marad el tőle. A rangsorban Kapitány István és Orbán Anita egyaránt 43 százalékon áll, őket pedig Ruff Bálint követi 38 százalékkal. Az ellenzéki politikusok között Orbán Viktor valamelyest javított a megítélésén: a szeptemberi mérésben 31 százalék látná szívesen fontos közéleti szerepben, ugyanannyian, mint Toroczkai Lászlót. Ugyanakkor továbbra is ő a legelutasítottabb politikus, a válaszadók 47 százaléka egyáltalán nem szeretné fontos szerepben látni.
A kutatás szerint Baka András államfő továbbra is kevéssé ismert a magyarok körében: a megkérdezettek mindössze 53 százaléka tudott róla véleményt alkotni. Közülük többen, 30 százaléknyian pozitívan, míg 23 százaléknyian negatívan ítélték meg.
Az Europion azt is vizsgálta, hogyan értékelik a magyarok a Tisza-kormány eddigi intézkedéseit és legfontosabb politikai lépéseit. A legkedvezőbb megítélést
- az uniós politikai fordulat és az EU-pénzek ügye kapta 52 százalékkal,
- ezt követte a nyári energiaválság kezelése 50,
- valamint a 17. alkotmánymódosítás folyamata 48 százalékkal.
A lista végén az előző kormány ügyeinek kivizsgálása és átvilágítása, az NVVH felállítása és vezetőjének megválasztása, valamint az új államfő kinevezésének folyamata végzett, 42, 41, illetve 39 százalékos támogatottsággal.