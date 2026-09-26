Spórolást ígért Magyar Péter, mégis több államtitkár van, mint Orbán Viktor kormányában

A korábbi csúcshoz képest 31-gyel vannak többen a Tisza-kormányban

A közölt adatok szerint 2010-ben 42 államtitkár és 54 helyettes államtitkár, összesen 96 vezető dolgozott az Orbán-kormányban. A létszám 2020-ra 200 főre emelkedett, míg a 2022-ben megalakult kabinet 181 fővel indult.

A jelenlegi, 231 fős adat 31 fővel, azaz 15,5 százalékkal magasabb a korábbi csúcsnál. A 16 miniszterrel együtt a megjelölt felsővezetői kör 247 főt tesz ki.

A nagyobb létszám bér- és járulékköltséggel jár, de a teljes kiadás megállapításához a juttatásokat és az apparátus működési költségeit is számba kell venni. Deák Dániel bejegyzésének állítása szerint a kormány takarékossági üzenetét ezért a felsővezetői létszám tükrében is érdemes vizsgálni.