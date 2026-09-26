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Tisza-kormány

Spórolást ígért Magyar Péter, mégis több államtitkár van, mint Orbán Viktor kormányában

59 perce
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A Világgazdaság Magyar Közlönyben megjelent kinevezésekre épülő összesítése szerint 231 politikai, közigazgatási és helyettes államtitkár dolgozik Magyar Péter kormányában. Erre hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Deák Dániel, szembeállítva a létszámot a Tisza-kormány takarékosságról szóló üzeneteivel.
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Tisza-kormánymagyar közlönyállamtitkárDeák Dánielhelyettes államtitkárminiszterMagyar Péter

Magyar Péter júniusban az Országgyűlésben még úgy fogalmazott, hogy a Tisza-kormány „a lehető legtakarékosabban” igyekszik működni. Deák Dániel szerint ehhez képest a kormányzati felsővezetők száma már meghaladja az Orbán-kormányok idején mért korábbi csúcsot.

Tisza-kormány
A Tisza-kormány nagyobb létszám bér- és járulékköltséggel jár, mint az Orbán-kormányok
(Fotó: Facebook)
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A korábbi csúcshoz képest 31-gyel vannak többen a Tisza-kormányban

A közölt adatok szerint 2010-ben 42 államtitkár és 54 helyettes államtitkár, összesen 96 vezető dolgozott az Orbán-kormányban. A létszám 2020-ra 200 főre emelkedett, míg a 2022-ben megalakult kabinet 181 fővel indult. 

A jelenlegi, 231 fős adat 31 fővel, azaz 15,5 százalékkal magasabb a korábbi csúcsnál. A 16 miniszterrel együtt a megjelölt felsővezetői kör 247 főt tesz ki.

A nagyobb létszám bér- és járulékköltséggel jár, de a teljes kiadás megállapításához a juttatásokat és az apparátus működési költségeit is számba kell venni. Deák Dániel bejegyzésének állítása szerint a kormány takarékossági üzenetét ezért a felsővezetői létszám tükrében is érdemes vizsgálni.

 

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