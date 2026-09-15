A Tisza-kormány leállította a Budavári Palota történelmi újjáépítését, felújítását

Leállítja a Tisza-kormány a Budavári Palota „A” épületének rekonstrukcióját, a kivitelezőnek szeptember 30-ig le kell vonulnia a területről, értesült a Világgazdaság. A lap információját a Közlekedési és Beruházási Minisztérium (KBM) is megerősítette, ugyanakkor a tárca szerint a beruházás leállításának előzményei még az előző kormány időszakára nyúlnak vissza.

Látványtervek a Budavári Palota újjászülető épületeiről. A Tisza leállította a felújításokat

A döntésről a nap folyamán több információ is kiszivárgott. Tasnádi György építész közösségi oldalán arról írt, hogy a Budavári Palota „A” épületének rekonstrukcióját leállították, és a kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt. két hetet kapott a levonulásra. Hozzátette: tudomása szerint az épületet még beázásmentes állapotba sem sikerült hozni, miközben számos elkészült díszítőelem, köztük a szobrok jelentős része, a kovácsoltvas kapu és a díszműbádogos munkák fődarabjai már raktárban várják a beépítést. Szerinte még a palafedés elkészítését sem engedik, amely az épületet és az elkészült munkákat védené.

Leállítja a Tisza a budavári palota felújítási munkálatait

A minisztérium tájékoztatása szerint a kormány június végén rendelte el a Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások teljes körű felülvizsgálatát. Ennek része a folyamatban lévő fejlesztések, a vállalkozási szerződések, az engedélyezési és kivitelezési struktúrák, valamint az elkészült és készülő épületek jövőbeni hasznosításának áttekintése. A vizsgálat határideje szeptember 30., és jelenleg is folyamatban van.

A KBM közölte:

az „A” szárny kivitelezését a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV végzi. A tárca szerint az előző kormány úgy kötött szerződést, hogy a beruházáshoz szükséges fedezetet nem biztosította, ezért a kivitelező tavaly akadályközlést nyújtott be, amelyet az akkori kormányzat elfogadott. A minisztérium szerint a jelenlegi megrendelés egyébként is hamarosan kifut.

A beruházás folytatására új közbeszerzést írnak ki, ennek időpontját azonban nem közölték. Az új eljárás már az Országgyűlés előtt lévő, új intézményi modell alapján zajlana.