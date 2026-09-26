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Tisza-kormány

A Tisza-kormány alatt késik a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíja

53 perce
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Rétvári Bence szerint hetek, illetve hónapok óta nem kapták meg az Útravaló ösztöndíjprogram juttatásait a hátrányos helyzetű diákok és mentortanáraik. A KDNP-s politikus azt állítja, hogy a szociális tárca válasza alapján 622 millió forint kifizetése maradt el ennyivel tartozik a Tisza-kormány a hátrányos helyzetű fiataloknak.
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Tisza-kormányhátrányos helyzetKátai-Németh VilmosÚtravaló ösztöndíjprogramSzociális és Családügyi MinisztériummentorRétvári Bencekésés

Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence a Tisza-kormány működését bírálta az Útravaló ösztöndíjprogram kifizetései miatt. A KNDP frakcióvezetője szerint a minisztérium technikai okokra hivatkozik, miközben a támogatás közel tízezer hátrányos helyzetű fiatalt érinthet. Mint fogalmazott:

Tisza-kormány
Rétvári Bence élesen bírálta a Tisza-kormányt az Útravaló ösztöndíj kifizetésének kapcsán (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)

Egész egyszerűen már az sem működik, ami eddig működött”

A diákok és mentortanáraik is várják a juttatást

Rétvári felidézte, hogy a 2005 óta működő programban a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíjat, a velük foglalkozó mentortanárok pedig támogatást kapnak. Szerinte a késés különösen érzékenyen érinti azokat a fiatalokat, akiknek a nehéz anyagi helyzete miatt fontos az ösztöndíj összege.

A politikus azt állította, húsz év alatt nem fordult elő hasonló kifizetési elmaradás. A kormánytól azt kérte, hogy utalja ki a jogosultaknak járó pénzt.

 

 

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Tovább is késlekedhet a Tisza-kormány

A politikus szerint a tárca válaszából az is kiderül, hogy az új pályázati kiírást októberre tervezik, míg az előző évben már júliusban megjelentek a kiírások.

Rétvári ebből arra következtet, hogy a következő támogatási időszak is késve indulhat. Végül a Kátai-Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi minisztériumot, valamint az illetékes államtitkárt bírálta, és a kifizetések rendezését sürgette. 

Táncikálás helyett, hasznosabb lett volna hátrányos helyzetű diákokkal és tanáraikkal foglalkozni

– foglalta össze üzenetét, egyszersmind utalva a tiszás Dicső Viktória kínosra sikerült videójára.

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