A Tisza-kormány alatt késik a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíja

Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence a Tisza-kormány működését bírálta az Útravaló ösztöndíjprogram kifizetései miatt. A KNDP frakcióvezetője szerint a minisztérium technikai okokra hivatkozik, miközben a támogatás közel tízezer hátrányos helyzetű fiatalt érinthet. Mint fogalmazott:

Rétvári Bence élesen bírálta a Tisza-kormányt az Útravaló ösztöndíj kifizetésének kapcsán (Fotó: Facebook/Rétvári Bence)

Egész egyszerűen már az sem működik, ami eddig működött”

A diákok és mentortanáraik is várják a juttatást

Rétvári felidézte, hogy a 2005 óta működő programban a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíjat, a velük foglalkozó mentortanárok pedig támogatást kapnak. Szerinte a késés különösen érzékenyen érinti azokat a fiatalokat, akiknek a nehéz anyagi helyzete miatt fontos az ösztöndíj összege.