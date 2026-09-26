A Tisza-kormány alatt késik a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíja

Facebook-bejegyzésében Rétvári Bence a Tisza-kormány működését bírálta az Útravaló ösztöndíjprogram kifizetései miatt. A KNDP frakcióvezetője szerint a minisztérium technikai okokra hivatkozik, miközben a támogatás közel tízezer hátrányos helyzetű fiatalt érinthet. Mint fogalmazott:
Egész egyszerűen már az sem működik, ami eddig működött”
A diákok és mentortanáraik is várják a juttatást
Rétvári felidézte, hogy a 2005 óta működő programban a hátrányos helyzetű diákok ösztöndíjat, a velük foglalkozó mentortanárok pedig támogatást kapnak. Szerinte a késés különösen érzékenyen érinti azokat a fiatalokat, akiknek a nehéz anyagi helyzete miatt fontos az ösztöndíj összege.
A politikus azt állította, húsz év alatt nem fordult elő hasonló kifizetési elmaradás. A kormánytól azt kérte, hogy utalja ki a jogosultaknak járó pénzt.
Tovább is késlekedhet a Tisza-kormány
A politikus szerint a tárca válaszából az is kiderül, hogy az új pályázati kiírást októberre tervezik, míg az előző évben már júliusban megjelentek a kiírások.
Rétvári ebből arra következtet, hogy a következő támogatási időszak is késve indulhat. Végül a Kátai-Németh Vilmos vezette Szociális és Családügyi minisztériumot, valamint az illetékes államtitkárt bírálta, és a kifizetések rendezését sürgette.
Táncikálás helyett, hasznosabb lett volna hátrányos helyzetű diákokkal és tanáraikkal foglalkozni”
– foglalta össze üzenetét, egyszersmind utalva a tiszás Dicső Viktória kínosra sikerült videójára.