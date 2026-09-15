Kemény felszólalás az EP-ben, az unió demokráciapajzs programját kérték számon a Tisza-kormány miatt

– Ön szerint belefér ez? – szegezte a kérdést Dömötör Csaba az Európai Parlament (EP) a jogállamisági biztosának arról, hogy a magyar ellenzéki képviselők jelentős része nem indulhat a következő választáson. A tiszás többségű Országgyűlés még júliusban szavazta meg az Alaptörvény 17. módosítását, amely többek között tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves – három ciklusra vonatkozó – időkorlátját is.

Dömötör Csaba megkérdezte az EP jogállamisági biztosát arról, mit gondol a Tisza-kormány által elfogadott 17. Alaptörvény-módosításáról (Fotó: Alexis Haulot/Dömötör Csaba/Facebook)

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy az EP úgynevezett demokrácia pajzs programja elvileg a külső beavatkozások elleni védelemről szól, azonban ha az Európai Bizottságnak nem tetsző kormány van egy tagállamban, akkor folyamatosak a beavatkozások.

A Tisza-kormány intézkedései nem ütik meg az unió ingerküszöbét

– És ez még nem minden. Magyarországon az új kormány eltávolította a köztársasági elnököt és több alkotmánybírót. Eltiltották az újraindulástól az ellenzék vezetőjét. Egy 12 éves mandátumkorlátozás miatt az ellenzéki képviselők nagy része egyszerűen nem indulhat el a következő választáson – sorolta a Fidesz képviselője, majd rámutatott: amennyiben az EP-ben ilyen szabályt vezetnének be, akkor a képviselői közül 164-en nem indulhatnának újra.

Hol van ilyenkor a híres demokráciapajzsuk? Egyetlen szavuk nincs. A további csend egy valaminek lenne a bizonyítéka: annak, hogy pont nem a demokrácia érdekli az itteni nagykoalíciót, hanem az, hogy cseléd módjára engedelmes kormányok legyenek a tagállamokban

– fogalmazott, majd megszólította Michael McGrath-ot, aki két hónapja megígérte, monitorozni fogják a Tisza-kormány ezen lépéseit. – Szóval kérdezzük Önt mire jutott? Belefér ez? Belefér, hogy kizárják az ellenzék jelentős részét a következő választásról? Mindezt egy uniós tagállamban? Belefér ez? Várjuk szíves válaszát! – zárta felszólalását Dömötör Csaba.