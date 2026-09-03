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Publicus Intézet

A Publicus mérései szerint zuhan a Tisza népszerűsége

23 perce
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A Tisza Párt támogatottsága a legújabb felmérések szerint csökkent, ami Deák Dániel szerint nem meglepő. A szakértő közösségi oldalán osztotta meg a Publicus Intézet legújabb felmérést, amely szerint a kormánypárt 8 százalékpontot veszített, Magyar Péter miniszterelnök népszerűsége pedig még ennél is nagyobbat esett.
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Publicus IntézetTiszaDeák DánielMagyar Péter

Deák Dániel közösségi oldalán osztotta meg a felmérés részleteit, ami szerinte jól mutatja, hogy a választás utáni eufória csökken. A Publicus legfrissebb mérése szerint ugyanis nemcsak a Tisza Párt veszített támogatottságából, hanem Magyar Péter is, akinek „alkalmassági mutatója pedig 15 százalékponttal esett”. 

A Tisza és Magyar Péter támogatottsága is csökkent a Publicus kutatása szerint
A Tisza és Magyar Péter támogatottsága is csökkent a Publicus kutatása szerint 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„Három hónap alatt 8 százalékpontot veszített a TISZA a Publicusnál, Magyar Péter alkalmassági mutatója pedig 15 százalékponttal esett, miközben a Fidesz 4 százalékpontot erősödött” – írta közösségi oldalán Deák Dániel. A szakértő egyúttal felhívta rá a figyelmet, hogy május óta jelentősen változott a helyzet, hiszen a biztos szavazó pártválasztók között akkor még 73 százalékon állt a Tisza, míg a Fideszt 20 százalékra mérték. 

„Augusztusra ugyanezen a bázison 65 százalékra csökkent a TISZA támogatottsága, a Fidesz pedig 24 százalékra erősödött” – írta. 

Deák Dániel felhívta rá a figyelmet, hogy májusban a megkérdezettek 72 százaléka tartotta alkalmasnak a miniszterelnöki posztra Magyar Pétert, azonban augusztusban ez már csak 57 százalék volt. „Természetesen a Publicus még így is rendkívül nagy TISZA-előnyt mér, tehát ebből fordulatról még nem lehet beszélni” – hangsúlyozta a szakértő. 

A májusi és az augusztusi számokat összevetve azonban már jól látható, hogy a választás utáni kiugró TISZA-támogatottság mérséklődött, miközben Magyar Péter személyes megítélése ennél is nagyobbat romlott. Összességében tehát csökkent a választás után kialakult eufória

– foglalta össze. 

Deák Dániel egyúttal emlékeztetett, hogy a felmérés még „az Unger Anna jelölése körül kialakult botrány előtt készült”, így annak hatásait egyelőre a számok még nem mutatják. 

 

 

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