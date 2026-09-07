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Tisza Párt

Kiderült, ki irányítja a Tisza képviselőinek központi médiakommunikációját

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Fontos kommunikációs pozícióba került Ruszkai Nóra a Tisza Pártnál: ő irányítja a párt 141 fős országgyűlési frakciójának központi kommunikációs csapatát. A Tisza Párt képviselőinek médiamegjelenéseit koordináló szakember korábban a Sanoma egyik vezetője és a Story televíziós csatornákat működtető cég vezérigazgatója is volt.
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Tisza PártTisza-frakciómédia

Ruszkai Nóra irányítja a Tisza Párt 141 fős országgyűlési frakciójának központi médiakommunikációs csapatát – értesült a Média1. A szakember feladata a képviselőcsoport központi kommunikációjának szakmai koordinációja, beleértve a frakciótagok sajtóban, közösségi médiában és más médiafelületeken történő megjelenéseit is. A hírportál úgy tudja, Ruszkai koordinációs területe alá tartozik majd Horváth Nándor frakciószóvivő is, aki az RTL-nek volt korábban a munkatársa.

Ruszkai Nóra irányítja a Tisza Párt 141 fős országgyűlési frakciójának központi médiakommunikációs csapatát (Forrás: Linkedln)

A Média1 részletesen bemutatta Ruszkai Nóra szakmai pályáját is: a szakember 1999 és 2010 között dolgozott a Sanoma Media Budapestnél, a mai Central Médiacsoport jogelődjénél. Kilenc éven át Szabó György vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, és többek között a magazindivízióért, az üzletfejlesztésért, a kereskedelmi igazgatóságért, valamint a vállalat marketing- és PR-tevékenységéért felelt. 2006-tól a Story televíziós csatornákat működtető Digital Media and Communications Zrt. vezérigazgatói posztját is betöltötte. 

Korábban a Levi Straussnál, az Unilevernél és a MultiChoice-nál is vezető pozícióban dolgozott. A Sanomát követően a Figyelőt kiadó Word Communications tanácsadója lett, majd üzleti coachként és stratégiai tanácsadóként folytatta pályáját.

2016-ban résztulajdont szerzett az orvosi szaklapokat kiadó Literatura Medica Kiadóban, két évvel később pedig partnerként csatlakozott az Amrop Kohlmann & Younghoz. LinkedIn-oldala szerint jelenleg is az Amrop Hungarynél dolgozik, a cég honlapja pedig senior partnerként tünteti fel.

Ruszkai Nóra nem az egyetlen, aki az egykori médiacégtől a Tiszához igazolt

Ruszkai egykori vezetője, Szabó György szintén fontos tisztség várományosa a Tisza-kormányban. A Sanoma korábbi vezérigazgatója Hargitai Miklós és Bálint Viktor mellett a párt delegáltjaként kerülhet be a Független Közmédia Testületbe. Az Országgyűlés Művelődési Bizottsága hét igen és négy nem szavazattal támogatta a három jelöltet, megválasztásukról pedig a parlament dönthet. Bálint Viktor szintén a Sanománál dolgozott: korábban a Figyelő újságírója, majd a FigyelőNet főszerkesztője és a vállalat kiadói igazgatója volt.

 

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