Fidesz: A Tisza Párt megkezdte Magyarország stratégiai ágazatainak átadását a külföldi érdekeknek

A Fidesz-frakció cáfolta az M6-os autópálya üzemeltetésének korábbi megrendeléséről szóló kormányzati nyilatkozatokat. A frakció rámutatott: a Tisza Párt megkezdte Magyarország stratégiai ágazatainak átadását a külföldi gazdasági érdekeknek, az autópályákat is „kamuindokokkal” akarja átadni a külföldieknek. A frakció közleményében arra reagált, amit Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn az M6-os autópálya Dunaújváros és Érdi-tető közötti szakaszának üzemeltetésével kapcsolatban mondott az Országgyűlésben.

A Fidesz rámutatott, hogy a Tisza Párt külföldi érdekek kezébe játszaná stratégiai ágazatokat Fotó: Mediaworks

Vitézy Dávid azt állítja, hogy az előző kormány jogellenesen rendelte meg az M6-os autópálya Érd-Dunaújváros közötti szakaszának 2026-2037 közötti időszakban történő üzemeltetését a Magyar Koncessziós és Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-től (MKIF Zrt.), amely ráadásul rendkívül túlárazottan, 149 milliárd forintért vállalta el ugyanazt a feladatot”, amelyet a miniszter általa támogatott – az autópályát eddig üzemeltető – M6 Duna Koncessziós Zrt. 44 milliárd forintért – közölték. Majd rámutattak:

Ebből egyetlen szó sem igaz.

Az előző kormány nem hozott döntést az M6-os érintett szakaszának koncessziós üzemeltetéséről, így nem adott arra megbízást a MKIF Zrt-nek – tették hozzá.

„Az sem igaz, hogy ezt az MKIF Zrt. 149 milliárd forintért vállalta, ezt az összeget Vitézy Dávidék találták ki. És azt sem tudni, mit tartalmaz a Vitézy által támogatott M6 Duna külföldi konzorcium 44 milliárdos ajánlata, az azonban biztos, hogy a cég most lejáró szerződése nem tartalmazta a burkolat- és pályaszerkezeti nagyfelújításokat és a hidak felújítását sem, miközben az MKIF más autópályákra vonatkozó koncessziós szerződése ezeket a vállalásokat is tartalmazza” – fogalmaztak.

„Vitézy Dávid hazugságaival” a Tisza-kormány azt készíti elő, hogy a magyar autópályák üzemeltetését külföldi kézbe adja, és ahogyan az M6 Duna Koncessziós Zrt. mögött is külföldi cégek állnak, ”úgy rövidesen Magyar Péter és a Tisza Párt az összes koncessziót külföldiek kezére akarja játszani”

– emelték ki. Összegzésük szerint a Tisza Párt megkezdte Magyarország stratégiai ágazatainak átadását a külföldi gazdasági érdekeknek, és „Magyar Péter és kormánya a szuverén, önálló ország helyett újra gyarmati sorba juttatja Magyarországot”.