Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszel szerint még egyetlen eurócentet sem utaltak a Magyar Péter által „hazahozott ”uniós pénzekből

Tisza szigetek

Vezető nélkül maradtak, most új embert keresnek a Tisza Szigetek élére

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Új országos vezetővel erősítené meg szervezeti működését a Tisza. A Tisza Szigetek élére most pályázatot írtak ki, miközben a regionális koordinátori posztokra is keresik a jelentkezőket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza szigetekTisza PártRadnai Márk

Pályázaton keresik a Tisza Szigetek új országos vezetőjét – tudta meg a HVG. A hírportál egy, a Tisza Szigetek tagjainak és szimpatizánsainak kiküldött hírlevélre hivatkozik, amelyben a pozícióhoz elvárt feltételekről nincs szó, mindössze egy önéletrajzot kérnek.

Radnai Márk június eleji lemondása óta a Tisza Szigeteknek nincs országos vezetője (Forrás: FacebooK)
 Radnai Márk június eleji lemondása óta a Tisza Szigeteknek nincs országos vezetője (Forrás: Facebook)

Az országos vezetőnek az lesz a feladata, hogy összefogja az országos szigethálózat működését, és összehangolja a regionális koordinátorok munkáját. Ezt a feladatot korábban Tóth Péter, majd Radnai Márk végezte. Mióta utóbbi június elején bejelentette, kormánybiztosként leadja ezt a pozíciót, a szigeteknek nincs vezetője.

A HVG szerint a Tisza Szigetek regionális koordinátorait is keresik, az ő feladatuk a régió szigeteinek támogatása, összekötése és a helyi közösségek munkájának segítése lesz. A Tisza Szigetek tagjai többször szóvá tették, hogy úgy érzik, nem kaptak feladatot, magukra lettek hagyva. Úgy tűnik, hogy ezzel a lépéssel a Tisza új életet akar vinni a működésükbe.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!