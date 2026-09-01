Vezető nélkül maradtak, most új embert keresnek a Tisza Szigetek élére

Pályázaton keresik a Tisza Szigetek új országos vezetőjét – tudta meg a HVG. A hírportál egy, a Tisza Szigetek tagjainak és szimpatizánsainak kiküldött hírlevélre hivatkozik, amelyben a pozícióhoz elvárt feltételekről nincs szó, mindössze egy önéletrajzot kérnek.

Radnai Márk június eleji lemondása óta a Tisza Szigeteknek nincs országos vezetője (Forrás: Facebook)

Az országos vezetőnek az lesz a feladata, hogy összefogja az országos szigethálózat működését, és összehangolja a regionális koordinátorok munkáját. Ezt a feladatot korábban Tóth Péter, majd Radnai Márk végezte. Mióta utóbbi június elején bejelentette, kormánybiztosként leadja ezt a pozíciót, a szigeteknek nincs vezetője.

A HVG szerint a Tisza Szigetek regionális koordinátorait is keresik, az ő feladatuk a régió szigeteinek támogatása, összekötése és a helyi közösségek munkájának segítése lesz. A Tisza Szigetek tagjai többször szóvá tették, hogy úgy érzik, nem kaptak feladatot, magukra lettek hagyva. Úgy tűnik, hogy ezzel a lépéssel a Tisza új életet akar vinni a működésükbe.