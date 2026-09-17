Csaknem 40 millió forint ment el a tiszás kampánylap, a Tiszta Hang legújabb kiadására

Több mint 37 millió forintért rendelte meg a Tiszta Hang című kiadvány következő részét a Tisza Párt országgyűlési képviselőcsoportja. A szerződést 2026. augusztus 6-án kötötték meg a Tomex Group Kft.-vel. A megállapodásuk szerint 3,1 millió példány, egyenként 12 oldalas, A4-es formátumú, 4+4 színnyomású kiadvány előállítását rendelték meg, nettó 37 millió 727 ezer forintért. A szerződés bruttó összege 39 millió 613 ezer 350 forint volt. A céggel kapcsolatban külön érdekes, hogy néhány héttel korábban vette fel tevékenységi körei közé a nyomdai előkészítést és az egyéb sokszorosítást – írta a Magyar Nemzet a Tisza-frakció közérdekű adatigénylésre adott válasza alapján.
Nem csak a kiadvány került pénzbe, országos mozgatására további megrendeléseket adtak ki. A három különböző szállító – egy egyéni vállalkozó, a KOKO-HT Kft. és a STEKER-RENT Kft. – részére kiállított megrendelők összesen nettó 2 millió 164 ezer 70 forintnyi fuvarozási kötelezettséget tartalmaznak.
Ezek alapján a Tisza kampányban megismert újsága, a Tiszta Hang tizedik számához kapcsolódó, a dokumentumokban szereplő kötelezettségvállalások értéke nettó csaknem 40 millió forint.
A Tomex Group az OPTEN cégtörténete szerint 2026. július elsejei hatállyal felvette tevékenységei közé a „nyomdai előkészítő tevékenységet”, illetve az „egyéb sokszorosítást”. A változásokat július végén jegyezték be.
A Tiszta Hang előállításáról szóló szerződés pedig augusztus 6-án köttetett meg.
A portál szerint bár ez önmagában nem bizonyítja, hogy a tevékenységi körök felvétele a Tisza-frakció megrendeléséhez kapcsolódott, azt azonban a cégadatok alapján meg lehet állapítani, hogy a nyomdai előkészítés és sokszorosítás közvetlenül a szerződéskötést megelőző hetekben vált a Tomex Group hivatalosan bejegyzett tevékenységévé.
A társaság főtevékenysége ugyanakkor továbbra is az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem. A cég történetében ennél jóval szélesebb tevékenységi körök is megjelentek: a társaság foglalkozott többek között internetes kiskereskedelemmel, gyógyászati termékek kiskereskedelmével és nagykereskedelmével, háztartási cikkek, édesség, tea és kávé nagykereskedelmével, később pedig informatikai szolgáltatásokkal is – ismertették. Hozzátették: a cég 2023-ban nevet is változtatott: az eredetileg Tomex Orvostechnika Kft. néven létrehozott társaság 2023 októberétől Tomex Group Kft. néven működik.
Kinőtte magát a Tiszta Hang
A Tiszta Hang tizedik száma meglehetősen nagy példányszámban készült. A gyártó cég teljesítésigazolásai alapján több százezer példányt szántak az egyes területekre. A dokumentumokból például az látható, hogy 622 193 példányt Budapestre, 378 076-ot Pest vármegyébe, 191 573-at Borsod-Abaúj-Zemplénbe, 162 296-ot Bács-Kiskunba, 153 968-at Szabolcs-Szatmár-Beregbe, míg 144 655-öt Győr-Moson-Sopronba osztottak.
A teljes megrendelt mennyiség 3,1 millió példány volt.
A kiadvány szállítása sem egyetlen útvonalon történt. A különböző fuvarmegrendelések között szerepel Miskolc, Nyíregyháza, Békéscsaba, Kecskemét, Székesfehérvár, Ajka, Zalaegerszeg, Debrecen, Hatvan, Pásztó, Eger, Siófok, Pécs, Esztergom, Komárom és Nyitra is.
Közpénzből készülhet a tiszás kampánylap?
Az Országgyűlés Hivatalától és a Tisza-frakciótól a Magyar Nemzet által kikért adatok szerint a tizedik lapszám kiadását az indokolta, hogy időközben megalakult a Tisza-frakció, amely beszámolót kívánt adni a parlamenti munkájáról és politikai eredményeiről. Az adatigénylésre adott válasz szerint a frakció jelenleg nem tervezi a Tiszta Hang további kiadását. Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy milyen dokumentumok alapján született meg a kiadvány kiadásáról szóló döntés, a Tisza-frakció azt közölte:
A döntés nem tartozik az Infotv. hatálya alá.
A frakció azt is közölte, hogy a Tiszta Hang tízedik számának grafikai szerkesztésére és terjesztésére nem kötött külön szerződést sem az Országgyűlés Hivatala, sem a Tisza-frakció. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok ugyanakkor több külön szállítási megrendelést és teljesítésigazolást tartalmaznak.
A portál emlékeztetett: augusztusban immár közpénzből terjesztettek a tiszás pártlapban propagandát. Jelezték: a Tiszta Hang legújabb számának, az impresszumában az szerepel,
Kiadja: Országgyűlés Hivatala (TISZA-frakció).
Felelős kiadóként sem Tóth Péter egykori kampányfőnök van feltüntetve, hanem Bujdosó Andrea, a Tisza parlamenti képviselőcsoportjának vezetője. Az egyértelműség kedvéért a címlapon is látható egy piros kiemelés, amelyen az áll: „Frakció kiadás”. A Tiszta Hang áprilisi kampányszámát és az azt megelőző nyolc lapszámot még a Tisza Párt adta ki. Az új kiadásnál azonban már a parlamenti frakció vette át ezt a szerepet, ami egyúttal a finanszírozás megváltozását is jelezte – ismertették.
Mindez azért is érdekes, ugyanis Magyar Péter a kampányban, ellenzékben még arról beszélt, hogy teljesen megszüntetik a pártok állami támogatását, miután megnyerték a választást, mégis felvették a nekik járó 887 millió forint állami támogatást.