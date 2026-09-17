Csaknem 40 millió forint ment el a tiszás kampánylap, a Tiszta Hang legújabb kiadására

Több mint 37 millió forintért rendelte meg a Tiszta Hang című kiadvány következő részét a Tisza Párt országgyűlési képviselőcsoportja. A szerződést 2026. augusztus 6-án kötötték meg a Tomex Group Kft.-vel. A megállapodásuk szerint 3,1 millió példány, egyenként 12 oldalas, A4-es formátumú, 4+4 színnyomású kiadvány előállítását rendelték meg, nettó 37 millió 727 ezer forintért. A szerződés bruttó összege 39 millió 613 ezer 350 forint volt. A céggel kapcsolatban külön érdekes, hogy néhány héttel korábban vette fel tevékenységi körei közé a nyomdai előkészítést és az egyéb sokszorosítást – írta a Magyar Nemzet a Tisza-frakció közérdekű adatigénylésre adott válasza alapján.

Közel 40 millióba került a Tiszta Hang legújabb száma a közpénzből működő Tisza-frakciónak Fotó: Facebook/Sóti Anikó Zsuzsanna

Nem csak a kiadvány került pénzbe, országos mozgatására további megrendeléseket adtak ki. A három különböző szállító – egy egyéni vállalkozó, a KOKO-HT Kft. és a STEKER-RENT Kft. – részére kiállított megrendelők összesen nettó 2 millió 164 ezer 70 forintnyi fuvarozási kötelezettséget tartalmaznak.

Ezek alapján a Tisza kampányban megismert újsága, a Tiszta Hang tizedik számához kapcsolódó, a dokumentumokban szereplő kötelezettségvállalások értéke nettó csaknem 40 millió forint.

A Tomex Group az OPTEN cég­története szerint 2026. július elsejei hatállyal felvette tevékenységei közé a „nyomdai előkészítő tevékenységet”, illetve az „egyéb sokszorosítást”. A változásokat július végén jegyezték be.

A Tiszta Hang előállításáról szóló szerződés pedig augusztus 6-án köttetett meg.

A portál szerint bár ez önmagában nem bizonyítja, hogy a tevékenységi körök felvétele a Tisza-frakció megrendeléséhez kapcsolódott, azt azonban a cégadatok alapján meg lehet állapítani, hogy a nyomdai előkészítés és sokszorosítás közvetlenül a szerződéskötést megelőző hetekben vált a Tomex Group hivatalosan bejegyzett tevékenységévé.

A társaság főtevékenysége ugyanakkor továbbra is az iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem. A cég történetében ennél jóval szélesebb tevékenységi körök is megjelentek: a társaság foglalkozott többek között internetes kiskereskedelemmel, gyógyászati termékek kiskereskedelmével és nagykereskedelmével, háztartási cikkek, édesség, tea és kávé nagykereskedelmével, később pedig informatikai szolgáltatásokkal is – ismertették. Hozzátették: a cég 2023-ban nevet is változtatott: az eredetileg Tomex Orvostechnika Kft. néven létrehozott társaság 2023 októberétől Tomex Group Kft. néven működik.