Garázdaság és rendzavarás szabálysértése miatt állította elő a rendőrség azt az 51 éves, abonyi férfit, aki szombaton tojást dobott Magyar Péter miniszterelnök felé. A férfit a Szolnoki Rendőrkapitányságra szállították, ahol meghallgatták, majd szabadon bocsátották – közölte a Telex kérdésére a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Elengedték a férfit, aki tojással akarta megdobálni Magyar Pétert – Fotó: Facebook/kontroll.hu

„Csak az állványt sikerült eltalálni, mint utólag kiderült, tojással” – közölte szombaton a miniszterelnök a közösségi oldalán.

Magyar Pétert a szolnoki országjárásán akarták tojással megdobni

Az eset a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán történt, ahol Magyar Péter beszédet mondott. Szombaton még csak annyit lehetett, hogy valaki a tömegből valamit a miniszterelnök felé dobot. A színpadon álló kormányfő akkor azt gondolta, hogy valamiféle folyadék lehetett, ezt pedig a színpadon szóvá is tette. „Egy kis víztől vagy fröccstől még nem lett senkinek baja” – reagált.

Csak később derült ki, hogy valójában tojás volt az, amit Magyar Péter felé dobtak. Ezt azért gondolta valamilyen folyadéknak, mert a tojás a színpadot már nem érte el, csak egy állványt, amin szét is robbant.

A férfit a helyszínen leteperték.