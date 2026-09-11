Tölgyessy Péter: Illúzió a vagyonvisszaszerzés

A politológus – volt SZDSZ-elnök és Fidesz-képviselő – Partizán szezonnyitó előadásán arról beszélt, hogy szerint a Tisza jól döntött a közjogi méltóságok elmozdításával, azonban veszélyes precedenst is teremtett. Tölgyessy Péter szerint ugyanakkor a legnagyobb probléma a gazdaság terén mutatkozik, a vagyonvisszaszerzést pedig illúziónak nevezte.
Tölgyessy kritikus volt a korábbi Fidesz-kormánnyal szemben is, azonban a Tisza első száz napjától sem volt lenyűgözve. A korábbi országgyűlési képviselő viszonylag pontos helyzetértékelést adott, hiszen előadása elején kitért rá, hogy a választások óta Magyarországon valóban elkezdődött a tömegdemokrácia.
A társadalom ugyanis az alkotmányjogász szerint ezúttal valóban beleszállt a küzdelembe érzelmileg és emberileg is. „Most először lehetett érezni azt, hogy személyes ügye egy politikai döntés rengeteg embernek. Fiatalnak, idősnek, mindenkinek” – fogalmazott.
Részben azonban Tölgyessy szerint ennek is köszönhető, hogy a mostani kormánnyal szemben elnézőbbek az emberek, hiszen személyes kötődésük van hozzá. A szakértő szerint ez hasonló folyamat ahhoz, mint ami a személyes érintettség terén lejátszódik ilyenkor, hiszen máshogy áll az ember egy elkövetett hibához, annak függvényében, hogy ki is követte el.
„Az ember egészen másképp viszonyul egy hibához, hogyha azt a nemszeretem szomszédasszony követi el, vagy valakinek a saját lánya vagy fia. Egészen másképp reagál. Most így néz erre a kormányra a közönség jelentős része. Saját ügyének érzi a történteket” – hangsúlyozta.
Habár Tölgyessy nem mondta ki konkrétan, a jelenség amit leírt, az az önigazolás, amiről Carol Tavris és Elliot Aronson pszichológusok annak idején ma már alapműnek számító könyvet írtak. A volt országgyűlési képviselő egyébként a jelenség kapcsán felidézte azt is, hogy míg 1990-ben, az MDF győzelmének estéjén síri csend volt Budapesten, most a választások estéjén hatalmas ünneplés zajlott.
Nem minden aspektusa örömteli azonban az új kormánynak. Tölgyessy szerint ugyan a közjogilag vitatható volt „a korábbi kormány embereinek”, így a köztársasági elnöknek az eltávolítása is, azonban lényegében egyetértett az intézkedéssel. Azt azonban nyomatékosította, hogy ezzel a lépéssel, még ha a rendszerváltás ígéretével legitimizálták is, veszélyes precedenst teremtett a kormány a jövőre nézve.
Az elemző szerint a magyar politikára jellemző a „megbillenés”, amikor a közvélemény elképesztő erővel fordul egy-egy politikai erő ellen, amely aztán soha többé nem tud talpra állni, ahogy ez az MDF-fel és az MSZP-vel is történt. Tölgyessy szerint a Fidesz is ezen az úton jár, a Tisza pedig könnyen ugyan erre a sorsra juthat, a korábbi tisztogatások pedig ekkor visszaüthetnek.
A szakértő azonban még ennél is kritikusabb volt az új kormány száz napja kapcsán. Tölgyessy párhuzamot húzott Franklin D. Roosevelt reformprogramja és a kormány első száz napja között. Ennek kapcsán kiemelte, hogy míg Roosevelt 77 új törvényt és 13 új állami intézményt hozott létre száz nap alatt, addig Magyarországon az új kormány elsődlegesen a hatalmi berendezkedés átvételére koncentrált.
A gazdaság állapota azonban az, ami igazán kétségbeejtő. Tölgyessy szerint egyrészt elképesztően magas, 7,6 százalékos reálbéremelkedés, és a pénzpiacok a hatalomváltás miatt bizalmat szavaztak Magyarországnak, ami sikeresen erősítette a forintot is. Ezzel párhuzamosan azonban a termelékenység nem nő, a beruházások szintje pedig brutálisan, több mint 20 százalékkal esett vissza 2022-höz képest.
Tölgyessy ennek kapcsán nyomatékosította, hogy ez a beruházáscsökkenés lényegében több pénzt jelent, mint a visszaszerzett uniós források, és életveszélyes a jövőbeli növekedésre nézve.
A szakértő szintén kritikával élt a a „fiskális alkoholizmus”, vagyis a túlköltekezés ellen, miután a 7,5 százalékos hiány véleménye szerint elképesztően sok. Ugyanakkor jelenleg a választók is a költekezést várják a kormánytól, jóléti utalások formájában.
A kormány számára a kitörési pontnak a vagyonvisszaszerzés látszik, de Tölgyessy szerint ezzel is érdemes vigyázni. Bár a korrupcióellenes fellépés a kultúraváltás miatt rendkívül fontos, a visszaszerzett vagyon azonban szerinte nem fogja megoldani a költségvetés problémáit. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a jogerős ítéletek után is csak a kár 8-10 százaléka térül meg.
Tölgyessy egyúttal kitért a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnökének kiválasztására is, ami kapcsán jelezte, hogy szerinte Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatójának kinevezése egy lassabb, jogállamibb eljárást jelentett volna. Unger Anna véleménye szerint épp azért került az elnöki székbe, mert azt ígérte, amit a kormány hallani akart. A kormány azonban Tölgyessy szerint óriási illúziókat kelt amelyek azonban hosszútávon még csúnyán visszaüthetnek.