Toroczkai László nem kér bocsánatot, választ vár Magyar Pétertől

Eltúlzottnak és részlehajlónak tartja a vele szemben kiszabott házelnöki szankciót Toroczkai László. A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője kedden tartott sajtótájékoztatót a parlamentben, hogy a közvélemény megismerhesse az ő álláspontját is, miután hétfői felszólalása miatt Forsthoffer Ágnes házelnök hétfő éjjel kizárta az Országgyűlés e heti üléséről.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke nem kér bocsánatot (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Mint megírtuk, Toroczkai a hétfői ülésnapon a napirend előtti felszólalások után személyes érintettség okán szót kérve Magyar Péternek azt mondta: „A rendkívül súlyos és aljas hazugságot azonnal szeretném rendezni. Ha tud olyan ügyről, akkor most azonnal nevezze meg, hogy mely családi érdekeltségünk ügyében lobbiztam a minisztériumban. Ha bent voltam, kizárólag a magyar emberek ügyében jártam bármelyik minisztériumban.”

Ha most itt, azonnal nem mondja ezt meg, akkor, ha már tegeződünk, kérj bocsánatot, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként

– fogalmazott. A Toroczkai Lászlóval szemben kiszabott szankció egyébként több képviselőből is felháborodást váltott ki. Többen kettős mércét emlegettek, rámutatva, hogy a Tisza politikusai korábban szintén használtak sértő, trágár kifejezéseket, amelyek miatt nem szabtak ki hasonló büntetést.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Ezt megemlítette sajtótájékoztatóján a pártelnök is, ráadásul szerinte a parlamenti közbeszéd folyamatosan durvul, és ebben szerinte különösen nagy felelőssége van Magyar Péternek. Példaként megemlítette, hogy a miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak vagy hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket.

Azt kérem mindenkitől az Országgyűlésben, kiemelten Magyarország miniszterelnökétől, hogy fejezze be azt a módszert, amit minden egyes ülésnapon tapasztalunk: mások súlyos sértegetését, mások megrágalmazását, mások provokációját

– fogalmazott, majd hozzátette: szerinte „mintha megváltoznának a képviselők” a Tisza padsoraiban, amikor Magyar Péter miniszterelnök szólásra emelkedik.

Toroczkai halálos fenyegetést is kapott

A pártelnök elárulta azt is, hogy kedden halálos fenyegetés érkezett a parlamenti e-mail-címére.

Golyó általi halált helyez kilátásba, hogyha még egyszer sértegetni merem a miniszterelnököt

– mondta a levélről. Toroczkai szerint mindezek ellenére ő az első képviselő, aki ilyen súlyos büntetést kapott, miközben a kitiltást „egészen ritkán alkalmazták még az előző fideszes kétharmad idején is”.