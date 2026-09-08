Toroczkai László nem kér bocsánatot, választ vár Magyar Pétertől

Eltúlzottnak és részlehajlónak tartja a vele szemben kiszabott házelnöki szankciót Toroczkai László. A Mi Hazánk elnöke és frakcióvezetője kedden tartott sajtótájékoztatót a parlamentben, hogy a közvélemény megismerhesse az ő álláspontját is, miután hétfői felszólalása miatt Forsthoffer Ágnes házelnök hétfő éjjel kizárta az Országgyűlés e heti üléséről.
Mint megírtuk, Toroczkai a hétfői ülésnapon a napirend előtti felszólalások után személyes érintettség okán szót kérve Magyar Péternek azt mondta: „A rendkívül súlyos és aljas hazugságot azonnal szeretném rendezni. Ha tud olyan ügyről, akkor most azonnal nevezze meg, hogy mely családi érdekeltségünk ügyében lobbiztam a minisztériumban. Ha bent voltam, kizárólag a magyar emberek ügyében jártam bármelyik minisztériumban.”
Ha most itt, azonnal nem mondja ezt meg, akkor, ha már tegeződünk, kérj bocsánatot, és ne meneküljél gyáva, undorító féregként
– fogalmazott. A Toroczkai Lászlóval szemben kiszabott szankció egyébként több képviselőből is felháborodást váltott ki. Többen kettős mércét emlegettek, rámutatva, hogy a Tisza politikusai korábban szintén használtak sértő, trágár kifejezéseket, amelyek miatt nem szabtak ki hasonló büntetést.
Ezt megemlítette sajtótájékoztatóján a pártelnök is, ráadásul szerinte a parlamenti közbeszéd folyamatosan durvul, és ebben szerinte különösen nagy felelőssége van Magyar Péternek. Példaként megemlítette, hogy a miniszterelnök rendszeresen nevezi bohócnak vagy hazugnak az ellenzéki padsorokban ülőket.
Azt kérem mindenkitől az Országgyűlésben, kiemelten Magyarország miniszterelnökétől, hogy fejezze be azt a módszert, amit minden egyes ülésnapon tapasztalunk: mások súlyos sértegetését, mások megrágalmazását, mások provokációját
– fogalmazott, majd hozzátette: szerinte „mintha megváltoznának a képviselők” a Tisza padsoraiban, amikor Magyar Péter miniszterelnök szólásra emelkedik.
Toroczkai halálos fenyegetést is kapott
A pártelnök elárulta azt is, hogy kedden halálos fenyegetés érkezett a parlamenti e-mail-címére.
Golyó általi halált helyez kilátásba, hogyha még egyszer sértegetni merem a miniszterelnököt
– mondta a levélről. Toroczkai szerint mindezek ellenére ő az első képviselő, aki ilyen súlyos büntetést kapott, miközben a kitiltást „egészen ritkán alkalmazták még az előző fideszes kétharmad idején is”.
Nem kér bocsánatot, amíg Magyar Péter nem ad magyarázatot
A politikus úgy látja, hogy a parlamenti feszültségért egy személyben Magyar Péter felelős, és leszögezte: választ vár a miniszterelnöktől azokra a kijelentésekre, amelyeket hétfőn tett vele kapcsolatban, miszerint saját cégei ügyében minisztériumokban lobbizott. A pártelnök szerint a miniszterelnöknek két lehetősége van:
- vagy megnevezi, milyen családi cég ügyében, melyik minisztériumban lobbiztak,
- vagy nyilvánvalóvá válik, hogy rágalmazott.
Toroczkai szerint ha a miniszterelnök tud ilyen ügyről, de nem jelenti be, akkor „a tudomására jutott korrupciós bűncselekményt akarja elhallgatni”, ami bűncselekmény lenne. Leszögezte, továbbra is fenntartja a hétfői mondatait, majd sajtótájékoztatója végén úgy fogalmazott: „nem vonom vissza, bocsánatot nem kérek, ameddig Magyar Péter a felszólításoknak nem tesz eleget.”