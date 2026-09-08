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Toroczkai László

Hatalmas felháborodást váltott ki Toroczkai László kitiltása, a képviselők tiltakoznak a kettős mérce ellen

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Újabb súlyos vita robbant ki az Országgyűlés hétfői ülése után, amely miatt Forsthoffer Ágnes kitiltotta Toroczkai Lászlót egy hétre a parlamentből. A Fidesz szerint a házelnök korábbi kiegyensúlyozottabb ülésvezetése után már a Tisza elvárásaihoz igazodhat. Az esetet az ellenzéki képviselők nem hagyták szó nélkül: többek szerint a Toroczkai László elleni példátlan szankció kettős mércét mutat, miközben a tiszás politikusok korábbi sértegetései nem jártak hasonló következményekkel.
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Toroczkai LászlóországgyűlésForsthoffer Ágneskitiltásparlament

A Fidesz országgyűlési képviselője, Takács Péter szerint egyre több jel utal arra, hogy Forsthoffer Ágnest megfélemlíthették, és ezért változtatott korábbi, visszafogottabb ülésvezetési stílusán. A politikus szerint ennek látványos jele volt, hogy a házelnök a hét hátralévő részére kizárta Toroczkai Lászlót az Országgyűlés üléséről, miközben a Tisza politikusainak hasonlóan durva kijelentései szerinte rendszerint következmények nélkül maradnak.

Nem tűrték szó nélkül Toroczkai László kitiltását a képviselők, többen éles kritikát fogalmaztak meg Forsthoffer Ágnes döntésével szemben (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Nem tűrték szó nélkül Toroczkai László kitiltását a képviselők, többen éles kritikát fogalmaztak meg Forsthoffer Ágnes döntésével szemben (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Toroczkai László kitiltása miatt többen a házelnök ülésvezetését is bírálják

Takács Péter felidézte: Forsthoffer Ágnes korábban visszafogott és korrekt ülésvezetési stílust képviselt, ez azonban szerinte megváltozott. A fideszes képviselő úgy látja, hogy

a házelnöknek ma már olyan elvárásoknak kell megfelelnie, amelyek inkább a Tisza számára kedvező, ellenzéki felszólalásokat korlátozó gyakorlat felé mutatnak.

A politikus szerint ennek már kedden is egyértelmű jelei mutatkoztak. Úgy fogalmazott, mintha Forsthoffer Ágnest „gyorstalpaló továbbképzésre” küldték volna, amely során elsajátította azt a stílust, amelyet korábban Hallerné Nagy Anikónál kifogásolt: a képviselők kioktatását és az ellenzéki felszólalások visszaszorítását.

Takács Péter szerint különösen visszás, hogy miközben

a Tisza politikusai korábban több alkalommal is trágár vagy sértő kifejezéseket használtak ellenzéki és kormánypárti politikusokra,

ezekért nem szabtak ki hasonló büntetéseket.

Kettős mérce érvényesül a képviselők szerint

A házelnöki döntést a Mi Hazánk részéről Novák Előd is élesen bírálta. A frakcióvezető-helyettes szerint Forsthoffer Ágnes és általában a Tisza politikusai kettős mércét alkalmaznak az Országgyűlésben.

Novák arra hívta fel a figyelmet, hogy egy tiszás képviselő korábban szintén állatnak nevezte Szijjártó Pétert, mégsem kapott Toroczkai Lászlóéhoz hasonló szankciót. Kiemelte, hogy Magyar Péter is rendszeresen sértegeti az ellenzéki politikusokat, ezeknek a kijelentéseknek azonban nincs hasonló következménye. A politikus szerint ezért nem önmagában az a probléma, hogy a parlamentben szankcionálják a sértő kijelentéseket, hanem az, hogy

a szabályokat nem mindenkire egyformán alkalmazzák.

Hegedűs Barbara szintén erre hívta fel a figyelmet. A Fidesz országgyűlési képviselője azt kérdezte, milyen büntetés járt korábban azokért a parlamenti megszólalásokért, amelyekben képviselőket „k..anyáztak”, „trógereztek”, „bűnözőztek”, „tolvajoztak” vagy „maffiáztak”.

Az Európai Parlament fideszes képviselője, Dömötör Csaba szerint egyértelmű határátlépés, ha valakit „féregnek” neveznek, ugyanakkor képmutatónak tartja a felháborodást, mert szerinte a Tisza politikusai korábban számos hasonlóan sértő kifejezést használtak következmények nélkül. A Fidesz politikusa úgy véli, nemcsak a „férgezés”, hanem az „agyhalott”, „tróger” és „senki” típusú minősítések, valamint a nők és édesanyák sértegetése sem férhet sem a parlament falai közé, sem a közbeszédbe. Dömötör szerint a Tisza-kormánynak a saját soraiban is fel kellene lépnie az ilyen megnyilvánulások ellen, ha valóban vissza akarják terelni a politikai közbeszédet a normalitás medrébe.

Forsthoffer Ágnes eddig nem szabott ki ilyen súlyos büntetést

A házelnök a jelenlegi parlamenti ciklusban már több alkalommal vonta meg képviselőktől a szót, és a parlamenti szavazásoktól rendszeresen távolmaradó politikusokkal szemben pénzügyi szankciókat is alkalmazott. A mostani döntés azonban ezeknél jóval súlyosabb. A házelnök hétfő este közösségi oldalán közölte a döntést, amely szerint a Mi Hazánk frakcióvezetője az Országgyűlés e heti ülésén a szavazások kivételével nem vehet részt.

 

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