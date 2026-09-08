Hatalmas felháborodást váltott ki Toroczkai László kitiltása, a képviselők tiltakoznak a kettős mérce ellen

A Fidesz országgyűlési képviselője, Takács Péter szerint egyre több jel utal arra, hogy Forsthoffer Ágnest megfélemlíthették, és ezért változtatott korábbi, visszafogottabb ülésvezetési stílusán. A politikus szerint ennek látványos jele volt, hogy a házelnök a hét hátralévő részére kizárta Toroczkai Lászlót az Országgyűlés üléséről, miközben a Tisza politikusainak hasonlóan durva kijelentései szerinte rendszerint következmények nélkül maradnak.

Nem tűrték szó nélkül Toroczkai László kitiltását a képviselők, többen éles kritikát fogalmaztak meg Forsthoffer Ágnes döntésével szemben (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Toroczkai László kitiltása miatt többen a házelnök ülésvezetését is bírálják

Takács Péter felidézte: Forsthoffer Ágnes korábban visszafogott és korrekt ülésvezetési stílust képviselt, ez azonban szerinte megváltozott. A fideszes képviselő úgy látja, hogy

a házelnöknek ma már olyan elvárásoknak kell megfelelnie, amelyek inkább a Tisza számára kedvező, ellenzéki felszólalásokat korlátozó gyakorlat felé mutatnak.

A politikus szerint ennek már kedden is egyértelmű jelei mutatkoztak. Úgy fogalmazott, mintha Forsthoffer Ágnest „gyorstalpaló továbbképzésre” küldték volna, amely során elsajátította azt a stílust, amelyet korábban Hallerné Nagy Anikónál kifogásolt: a képviselők kioktatását és az ellenzéki felszólalások visszaszorítását.

Takács Péter szerint különösen visszás, hogy miközben

a Tisza politikusai korábban több alkalommal is trágár vagy sértő kifejezéseket használtak ellenzéki és kormánypárti politikusokra,

ezekért nem szabtak ki hasonló büntetéseket.

Kettős mérce érvényesül a képviselők szerint

A házelnöki döntést a Mi Hazánk részéről Novák Előd is élesen bírálta. A frakcióvezető-helyettes szerint Forsthoffer Ágnes és általában a Tisza politikusai kettős mércét alkalmaznak az Országgyűlésben.

Novák arra hívta fel a figyelmet, hogy egy tiszás képviselő korábban szintén állatnak nevezte Szijjártó Pétert, mégsem kapott Toroczkai Lászlóéhoz hasonló szankciót. Kiemelte, hogy Magyar Péter is rendszeresen sértegeti az ellenzéki politikusokat, ezeknek a kijelentéseknek azonban nincs hasonló következménye. A politikus szerint ezért nem önmagában az a probléma, hogy a parlamentben szankcionálják a sértő kijelentéseket, hanem az, hogy

a szabályokat nem mindenkire egyformán alkalmazzák.

Hegedűs Barbara szintén erre hívta fel a figyelmet. A Fidesz országgyűlési képviselője azt kérdezte, milyen büntetés járt korábban azokért a parlamenti megszólalásokért, amelyekben képviselőket „k..anyáztak”, „trógereztek”, „bűnözőztek”, „tolvajoztak” vagy „maffiáztak”.