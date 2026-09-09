Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága – döntött szerdai ülésén egyhangú szavazással a testület. Első alkalommal Hack Péter jogtudóst, egyetemi tanárt, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk Mozgalom végrehajtási és hitelügyi szakértőjét hívják meg. Toroczkai László, a testület elnöke elmondta: Hack Péter 1994-ben, a végrehajtói rendszer profitorientált irányba mozdításakor „egyfajta váteszként” megjósolta a lehetséges jövőbeni problémákat, Szabó Máté volt az, aki 2007-ben ombudsmanként átfogó vizsgálatot rendelt el a végrehajtók elleni, tömegessé váló panaszok ügyében, míg Fiszter Zsuzsanna az utóbbi tíz évben a területen szerzett tapasztalatait oszthatja meg a bizottsággal.

A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság elnöke, Toroczkai László (Fotó. Hatlaczki Balázs)

Számítunk arra, hogy ők önként segíteni fogják a bizottság munkáját

– mondta a testület elnöke, aki arról beszélt, hetvenhez közelít a meghallgatni kívánt személyek száma, ezért lesznek, akiket személyesen, és lesznek, akiket írásban kérdeznek.

Toroczkai László nem hosszabbítana mandátumot

Érzékelik az ügyben a társadalom „sürgető nyomását”, ezért nem javasolja a testület december végéig tartó mandátumának meghosszabbítását – közölte Toroczkai László. Beszámolt róla, hogy a közelmúltban két informális ülést is tartott a testület az „egészen elképesztő irat-, illetve adatmennyiség” feldolgozásának érdekében, majd arról beszélt, több megkeresett szerv nem vagy nem teljes mértékben adta át a bizottság által kért adatokat.

A bizottság egyhangú szavazással úgy határozott: a kért 30, illetve 60 nap helyett 15 napos haladékot adnak szeptember 28-i határnappal az igénylő szervezeteknek az információszolgáltatásra, valamint további adatok átadására szólítják a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát. A tiszás Kiss Máté Zsolt azt hangsúlyozta az ülésen: gőzerővel halad a bizottság munkája, és a mostani nem az utolsó adatbekérésük lesz.