Olyan kínos videóval jelentkezett a Tisza, hogy még Tóta W. Árpád is kiakadt

Ilyen videókat részegen és véletlenül szoktak közzétenni, és a műfaj neve trash – állapította meg Tóta W. Árpád a tiszás Dicső Viktória videójáról. A publicista a közösségi oldalán azt írta, osztozna a kormánypárti képviselő örömében, de „sajnos felülírja a szekunder szégyen”. Az abszolút filmszínházban elaludt az ügyelő – tette hozzá.

Még Tóta W. Árpád is kiakadt a tiszás képviselő kínos videóján (Forrás: Facebook)

Dicső Viktória videójában amiatt jár örömtáncot, hogy a hírek szerint őrizetbe vették Mikucza Tamást, akit a kormánypárti média Seszták Miklós üzleti köréhez köt. Emellett azon is örömködött, hogy szerinte Seszták Miklós lesz a következő, ugyanis tegnap neki, Hankó Balázsnak és Magyar Péternek az ügyészség kikérte a mentelmi jogát.

Nem csak Tóta W. Árpádnak szúrt szemet a videó

Dicső Viktória a Tisza-frakció luxus irodaházának tetején szórakozik az adófizetők pénzéből – állapította meg Deák Dániel. Az elemző elmondta,

sokan kérdezik, hogy a tiszás képviselők a havi több milliós fizetésükért cserébe mit csinálnak, amikor éppen nem a parlamentben kell tapsolniuk.

Például ilyen videókat – tette hozzá. A videó egyébként cikkünk megírása után már elérhetetlenné vált, de Deák Dániel oldalán ide kattintva megtekinthető.