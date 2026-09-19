Trumpnál betelt a pohár: három nagy médiumot is kitiltana a Fehér Házból

Donald Trump azzal indokolta a tervezett intézkedést, hogy a három sajtóorgánum szerinte „álhíreket” és kitalált történeteket közöl róla. Az elnök azt is jelezte, hogy a CNN, az MS NOW és a Politico kitiltása csak a kezdet lehet, később más szerkesztőségekkel szemben is hasonló lépést tehet – számolt be róla a Reuters.

Betelt a pohár: Trump a Fehér Házból való kitiltással fenyegetett meg három médiumot (Forrás: AFP)

Trump szerint további médiumok is tiltólistára kerülhetnek

Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy a sajtóorgánumoknak nem lenne szabad folyamatosan hazugságokat közölniük az Egyesült Államok elnökéről. Trump később az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, nem egyetlen konkrét eset váltotta ki a döntését, hanem az elmúlt években megjelent tudósítások összessége.

Nem kell beengednem őket az én házamba, a nép házába”

– fogalmazott Trump, aki a New York Timest és a Washington Postot is az „álhíreket” terjesztő médiumok közé sorolta.

A Fox News egy meg nem nevezett magas rangú fehér házi tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy a három szerkesztőséget már tájékoztatták: szombattól nem léphetnek be a Fehér Ház területére. A bejelentett tilalom pontos hatóköre ugyanakkor egyelőre nem ismert.

A bírósági gyakorlat széles mérlegelési lehetőséget biztosít az elnöknek abban, hogy kiket enged be az Ovális Iroda szűk körű eseményeire. A Fehér Ház általánosan hozzáférhető sajtóterületeiről, illetve az akkreditációs rendszerből történő teljes kizárás azonban már sértheti az alkotmány első kiegészítését és a tisztességes eljáráshoz kapcsolódó garanciákat.