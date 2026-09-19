Trumpnál betelt a pohár: három nagy médiumot is kitiltana a Fehér Házból

Donald Trump azzal indokolta a tervezett intézkedést, hogy a három sajtóorgánum szerinte „álhíreket” és kitalált történeteket közöl róla. Az elnök azt is jelezte, hogy a CNN, az MS NOW és a Politico kitiltása csak a kezdet lehet, később más szerkesztőségekkel szemben is hasonló lépést tehet – számolt be róla a Reuters.
Trump szerint további médiumok is tiltólistára kerülhetnek
Az amerikai elnök közösségi oldalán azt írta, hogy a sajtóorgánumoknak nem lenne szabad folyamatosan hazugságokat közölniük az Egyesült Államok elnökéről. Trump később az Ovális Irodában újságíróknak azt mondta, nem egyetlen konkrét eset váltotta ki a döntését, hanem az elmúlt években megjelent tudósítások összessége.
Nem kell beengednem őket az én házamba, a nép házába”
– fogalmazott Trump, aki a New York Timest és a Washington Postot is az „álhíreket” terjesztő médiumok közé sorolta.
A Fox News egy meg nem nevezett magas rangú fehér házi tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy a három szerkesztőséget már tájékoztatták: szombattól nem léphetnek be a Fehér Ház területére. A bejelentett tilalom pontos hatóköre ugyanakkor egyelőre nem ismert.
A bírósági gyakorlat széles mérlegelési lehetőséget biztosít az elnöknek abban, hogy kiket enged be az Ovális Iroda szűk körű eseményeire. A Fehér Ház általánosan hozzáférhető sajtóterületeiről, illetve az akkreditációs rendszerből történő teljes kizárás azonban már sértheti az alkotmány első kiegészítését és a tisztességes eljáráshoz kapcsolódó garanciákat.
Jogi fellépésre készülnek a szerkesztőségek
A CNN közleményében hangsúlyozta, hogy az amerikai alkotmány alapján joga van a kormány akadályozása és beavatkozása nélkül tudósítani.
A televíziós társaság szerint a belengetett tilalom végrehajtása törvénytelen támadást jelentene az alkotmányosan védett sajtószabadság ellen.
A Politico közölte, hogy továbbra is tisztességesen számol be a jelenlegi és a későbbi Fehér Ház működéséről, és határozottan megvédi az első alkotmánykiegészítésben biztosított jogait. Az MS NOW ugyancsak jelezte: minden szükséges lépést megtesz az alkotmányos jogainak és a független újságírás szerepének védelmében.
Seth Stern, a Sajtószabadság Alapítvány érdekképviseleti vezetője szerint nehéz lenne az első alkotmánykiegészítés ennél kirívóbb megsértését elképzelni. Jameel Jaffer, a Columbia Egyetem Knight Első Alkotmánykiegészítés Intézetének ügyvezető igazgatója arra figyelmeztetett, hogy az elnök nem büntetheti meg az újságírókat pusztán azért, mert nem tetszenek neki a tudósításaik.
Trump korábban is konfliktusba került több szerkesztőséggel és újságíróval. Első elnöki ciklusában a Fehér Ház megpróbálta felfüggeszteni Jim Acosta CNN-riporter, valamint Brian Karem Playboy-tudósító akkreditációját, a szövetségi bíróságok azonban elrendelték sajtóigazolványaik visszaállítását. Az elnök 2025-ös visszatérése óta az Associated Press hozzáférését is korlátozta, miután a hírügynökség nem vette át a Mexikói-öböl Trump által előnyben részesített új elnevezését.