Befutott a tiszás miniszter terve: augusztus 20-át és a szilvesztert is érinti

Gajdos László szerint különösen a szilveszteri tűzijáték és petárdázás jelent komoly problémát az állatok számára. A miniszter azt írta, nagyon szeretné, ha például szilveszterkor egyáltalán nem lenne tűzijáték, a petárdázást pedig még értelmetlenebbnek tartja.

Tűzijáték: Gajdos László szerint kínzás az állatoknak, de augusztus 20-án maradhatna Fotó: ORIGÓ

„A szilveszter egy több órán keresztül tartó kínszenvedés a legtöbb állatnak” – fogalmazott Gajdos, aki örömmel látja, hogy egyre több település helyi rendeletekkel korlátozza a szilveszteri petárdázást.

A miniszter szerint az állatok számára azért is különösen megterhelő a hangos durrogtatás, mert szinte valamennyi állatnak jobb a hallása az emberénél. A tűzijátékok és petárdák hangja így számukra jóval intenzívebb élményt jelenthet.

Az augusztus 20-i tűzijáték maradhatna

Gajdos ugyanakkor nem ígérte az augusztus 20-i tűzijáték azonnali betiltását. Azt jelezte, hogy a kérdéssel foglalkozni fognak, és ha sikerülne országosan elérni, hogy szilveszterkor ne legyen tűzijáték és petárdázás, akkor számára elfogadható lenne, ha a nemzeti ünnepen évente egyszer megtartanák a látványosságot.

Ennek egyik oka szerinte, hogy az augusztus 20-i tűzijáték jóval rövidebb ideig tart, mint a szilveszteri durrogtatás. Mint írta, ilyenkor a durranások már csak néhány percig tartanak, miközben az élményt egyre inkább a drón- és fényshow-k veszik át.

Az aHang augusztus 20-i tűzijáték ellen indított petícióját a cikk megjelenésekor már több mint 270 ezren írták alá.