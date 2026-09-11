Már 700 forint a dízel ára, a Fidesz szerint a kormánynak lépnie kell az üzemanyagárak miatt

A Fidesz-frakció azt várja kormánytól, hogy védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól – jelentette ki Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője pénteki délben tartott, budapesti sajtótájékoztatóján. Az ellenzéki politikus újságíróknak arról beszélt: bár a kormány a hét elején döntést ígért az ügyben, eddig nem tett semmit, mára pedig a dízel ára 700 forintra, a benzin ára 626 forintra emelkedett.

Emlékeztetett, a Fidesz-frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által bevezetett, majd a Tisza-kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt. Palóc André arra szólította fel a kormányt, hogy térjen vissza ahhoz a megoldáshoz, ami már egyszer működött, és megvédte a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat a magas üzemanyagáraktól.

Úgy kilőttek az üzemanyagárak, hogy azt már a családok is megérzik

Közölte: számításaik szerint egy dízelautóval rendelkező átlag családnak mintegy 4000 forinttal kerül többe egy tankolás most, mint a védett ár esetén, a benzinüzemű autóknál pedig egy tankolás esetén 7000 forintos különbség van a mostani ár és a kampányban Magyar Péter által követelt 480 forintos ár között.

Arra a kérdésre, hogy mennyibe kerülne a Fidesz szerint, ha visszavezetnék a védett árat, Palóc André azt mondta: arról vannak számításaik, hogy a kormányzat havonta 10 milliárd forintot keresett többlet adóbevételként a védett ár kivezetésével.

Szerinte a kormány felelőssége, hogy kezelje a helyzetet annak érdekében, hogy a családoknak és a vállalkozóknak ne kelljen ilyen magas árat fizetnie. A korábbi kormányzat ezt meg tudta oldani egy hasonlóan nehéz energiahelyzetben, így ez most is joggal elvárható

– hangsúlyozta.

„Nem Facebookozni kell, hanem kormányozni”

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz törvényjavaslatában honnan terveznek költségvetési forrást átcsoportosítani a védett ár finanszírozására, a Fidesz képviselője úgy válaszolt: a parlament előtt van a 2026-os költségvetés módosítása, amiben a Tiszának van egy 300 milliárdos „megszorító csomagja”. Ugyanakkor megjegyezte:

nem a Fidesz van kormányon, hanem a Tisza Párt, nem azt kell számon kérni, amit ellenzék mit javasol, hanem azt, amit a kormány ígért.

Az Origo azon kérdésére a képvsielő kitért arra is, miszerint Magyar Péter miniszterelnök egy hét alatt elfogyhatna a dízel, ha újra lenne védett ár. Palóc André rámutatott: kizárólag a magyar autósokra ezt be lehet vezetni, csak Brüsszellel fel kell vállalni a konfliktust. Az pedig a Tisza-kormány felelőssége, hogy nem gondoskodtak a megfelelő készletezésről és a megfelelő energiabiztonságról gondoskodjon.

Nem terelni kell, nem kell mindenféle kifogásokat keresni, meg kell oldani a helyzetet, nem Facebookozni kell, hanem kormányozni

– fogalmazott. Egy másik kérdésre válaszolva úgy vélte: az előző Fidesz-KDNP-kormány az üzemanyagárak ügyében is felvállalta a konfliktust Brüsszellel, most az a kérdés, hogy a Tisza-kormány hajlandó-e kiállni a saját nemzete polgáraiért