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legfőbb ügyészség

Határozottan visszautasítja az ügyészség a fenyegető és támadó politikusi megnyilvánulásokat

1 órája
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Közleményben reagált az ügyészség az elmúlt hetek egyes politikusi megnyilvánulásaira. Kiemelték, hogy visszautasítják a fenyegető és támadó megjegyzéseket a szervezet, valamint annak munkatársai ellen.
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legfőbb ügyészségügyészségközlemény

Reagált az ügyészség az elmúlt hetek egyes politikusi megnyilvánulásaira. Közleményükben kiemelték, hogy az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége.

Határozottan visszautasítja az ügyészség a fenyegető és támadó politikusi megnyilvánulásokat
Határozottan visszautasítja az ügyészség a fenyegető és támadó politikusi megnyilvánulásokat. (Képünk illusztráció) Fotó: Katrin Bolovtsova /Pexels

Határozottan visszautasítja az ügyészség a fenyegető és támadó politikusi megnyilvánulásokat

Az elmúlt időszakban az ügyészség munkája a figyelem középpontjába került, és a szervezetet érintően számos nyilatkozat, illetve vélemény látott napvilágot. Közleményében a Legfőbb Ügyészség kiemelte, hogy tiszteletben tartja a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságát, ugyanakkor a megjelent állításokra reagálva az alábbiakat kívánja egyértelművé tenni:

Magyarország Alaptörvényének 29. cikke rögzíti, hogy az ügyészség nem önálló hatalmi ág, de önálló és független alkotmányos szervezet, az igazságszolgáltatás közreműködője. Nincs alárendelve egyetlen más szervnek, így a törvényhozó és a végrehajtó hatalomnak sem.

Ezen alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége.

- olvasható a keddi közleményben.

Kitértek arra, hogy az ügyészség kommunikációs lehetőségei természetüknél fogva korlátozottak. A látványos, érzelmekre ható politikai nyilatkozatokkal szemben a szakmai érvek nehezebben érnek el a nyilvánossághoz. Míg a politikai szereplők működését nem kötik szigorú szakmai korlátok, az ügyészségnek - feladatából adódóan - kizárólag a tényeken alapuló, visszafogott kommunikációt kell képviselnie.

Van azonban egy határvonal, amit meggyőződésünk szerint a politikusok sem léphetnek át, az elmúlt napokban a politikai szintér különböző részeiről érkező vélemények azonban ezt többször is, már-már rutinszerűen megtették.

Az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatok elfogadhatatlanok.

- húzták alá.

Kiemelték, hogy határozottan visszautasítják az ügyészi szervezetet és annak bármely munkatársát fenyegető, támadó megjegyzéseket és minősítéseket, amelyek bármely politikus részéről is érkeznek.

 

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