Sosem látott feszültség alakult ki az ügyészségnél

Fennállásának talán egyik legnehezebb időszakát éli az ügyészség – közölte az ügyészségi dolgozóknak küldött videóüzenetében Lajtár István legfőbb ügyész helyettes. A legfőbb ügyészi jogkört átmenetileg gyakorló vezető arról beszélt, hogy a jogszabályi változások, a társadalmi elvárások, valamint a külső és belső hatások korábban nem tapasztalt feszültséget és bizonytalanságot teremtettek a szervezetben.
Átmeneti időszakot él az ügyészség
Lajtár István hangsúlyozta, az ügyészség jelenleg átmeneti időszakban van, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a szervezet megkérdőjelezhetetlen szakmai méltósággal várja új vezetőjének megválasztását.
A legfőbb ügyész helyettes szerint azt kell megmutatni, hogy
a társadalom biztos lehet abban: az ügyészség „mindenkire kiterjedően, tisztességesen és részrehajlás nélkül teljesíti törvényes kötelezettségét”.
Lajtár szerint az ügyészség nagy munkateher és a dolgozók személyes áldozatvállalása mellett látja el alkotmányos feladatait. Úgy véli, eredményes munka ugyanakkor csak egységes, fegyelmezett és az integritás szabályait tiszteletben tartó közösségben lehetséges.
A videóüzenetben több olyan tényezőt is felsorolt, amely jelenleg komoly kihívás elé állítja a szervezetet:
- az alkotmányos feladatokat is érintő jogszabályi változások,
- a társadalom fokozott elvárásai,
- az ügyészséget érő külső és belső hatások,
- a korábban nem tapasztalt szervezeti feszültség és bizonytalanság,
- az új vezető megválasztásáig tartó átmeneti időszak.
Lajtár István: Szilárd jogállam csak erős ügyészség mellett valósulhat meg
A legfőbb ügyész helyettes arra is figyelmeztetett, hogy az integritás szabályainak figyelmen kívül hagyása nem csupán magának a szervezetnek árthat, hanem valamennyi munkatársát érinti.
Szerinte az ilyen magatartás rombolja a morált, valamint rontja az ügyészségbe vetett társadalmi bizalmat és a szervezet megítélését. Lajtár hangsúlyozta, hogy ez ellen fel kell lépni, rendkívüli helyzetekben ugyanis még nagyobb jelentősége van az ügyészi közösség erejének és az integritás megőrzésének.
A vezető úgy fogalmazott, az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködője, valamint a törvény és az igazság letéteményese, aminek a jövőben is így kell maradnia.
Hiszem, hogy szilárd jogállam csak erős ügyészség mellett valósulhat meg
– üzente kollégáinak Lajtár István.