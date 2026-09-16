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Legfőbb Ügyészség

Sosem látott feszültség alakult ki az ügyészségnél

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Korábban nem tapasztalt feszültséget és bizonytalanságot okoztak az ügyészséget érintő változások a legfőbb ügyészi jogkört átmenetileg gyakorló vezető szerint. Lajtár István úgy fogalmazott, a 155 éves ügyészség fennállásának talán egyik legnehezebb időszakát éli.
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Fennállásának talán egyik legnehezebb időszakát éli az ügyészség – közölte az ügyészségi dolgozóknak küldött videóüzenetében Lajtár István legfőbb ügyész helyettes. A legfőbb ügyészi jogkört átmenetileg gyakorló vezető arról beszélt, hogy a jogszabályi változások, a társadalmi elvárások, valamint a külső és belső hatások korábban nem tapasztalt feszültséget és bizonytalanságot teremtettek a szervezetben.

Lajtár István szerint szilárd jogállam csak erős ügyészség mellett valósulhat meg
Lajtár István szerint szilárd jogállam csak erős ügyészség mellett valósulhat meg (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

Átmeneti időszakot él az ügyészség

Lajtár István hangsúlyozta, az ügyészség jelenleg átmeneti időszakban van, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a szervezet megkérdőjelezhetetlen szakmai méltósággal várja új vezetőjének megválasztását.

A legfőbb ügyész helyettes szerint azt kell megmutatni, hogy

a társadalom biztos lehet abban: az ügyészség „mindenkire kiterjedően, tisztességesen és részrehajlás nélkül teljesíti törvényes kötelezettségét”.

Lajtár szerint az ügyészség nagy munkateher és a dolgozók személyes áldozatvállalása mellett látja el alkotmányos feladatait. Úgy véli, eredményes munka ugyanakkor csak egységes, fegyelmezett és az integritás szabályait tiszteletben tartó közösségben lehetséges.

A videóüzenetben több olyan tényezőt is felsorolt, amely jelenleg komoly kihívás elé állítja a szervezetet:

  • az alkotmányos feladatokat is érintő jogszabályi változások,
  • a társadalom fokozott elvárásai,
  • az ügyészséget érő külső és belső hatások,
  • a korábban nem tapasztalt szervezeti feszültség és bizonytalanság,
  • az új vezető megválasztásáig tartó átmeneti időszak.
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Lajtár István: Szilárd jogállam csak erős ügyészség mellett valósulhat meg

A legfőbb ügyész helyettes arra is figyelmeztetett, hogy az integritás szabályainak figyelmen kívül hagyása nem csupán magának a szervezetnek árthat, hanem valamennyi munkatársát érinti.

Szerinte az ilyen magatartás rombolja a morált, valamint rontja az ügyészségbe vetett társadalmi bizalmat és a szervezet megítélését. Lajtár hangsúlyozta, hogy ez ellen fel kell lépni, rendkívüli helyzetekben ugyanis még nagyobb jelentősége van az ügyészi közösség erejének és az integritás megőrzésének.

A vezető úgy fogalmazott, az ügyészség az igazságszolgáltatás közreműködője, valamint a törvény és az igazság letéteményese, aminek a jövőben is így kell maradnia.

Hiszem, hogy szilárd jogállam csak erős ügyészség mellett valósulhat meg

– üzente kollégáinak Lajtár István.

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