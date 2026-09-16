Sosem látott feszültség alakult ki az ügyészségnél

Fennállásának talán egyik legnehezebb időszakát éli az ügyészség – közölte az ügyészségi dolgozóknak küldött videóüzenetében Lajtár István legfőbb ügyész helyettes. A legfőbb ügyészi jogkört átmenetileg gyakorló vezető arról beszélt, hogy a jogszabályi változások, a társadalmi elvárások, valamint a külső és belső hatások korábban nem tapasztalt feszültséget és bizonytalanságot teremtettek a szervezetben.

Lajtár István szerint szilárd jogállam csak erős ügyészség mellett valósulhat meg (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

Átmeneti időszakot él az ügyészség

Lajtár István hangsúlyozta, az ügyészség jelenleg átmeneti időszakban van, ezért különösen fontosnak tartja, hogy a szervezet megkérdőjelezhetetlen szakmai méltósággal várja új vezetőjének megválasztását.

A legfőbb ügyész helyettes szerint azt kell megmutatni, hogy

a társadalom biztos lehet abban: az ügyészség „mindenkire kiterjedően, tisztességesen és részrehajlás nélkül teljesíti törvényes kötelezettségét”.

Lajtár szerint az ügyészség nagy munkateher és a dolgozók személyes áldozatvállalása mellett látja el alkotmányos feladatait. Úgy véli, eredményes munka ugyanakkor csak egységes, fegyelmezett és az integritás szabályait tiszteletben tartó közösségben lehetséges.

A videóüzenetben több olyan tényezőt is felsorolt, amely jelenleg komoly kihívás elé állítja a szervezetet: