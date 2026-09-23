Magyar Péter nekiment a Legfőbb Ügyészségnek: A bűnpártolás szót ismeritek?

A bűnpártolás szót ismeritek? – üzente reggel közösségi oldalán a Legfőbb Ügyészségnek a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett: a Legfőbb Ügyészség szerint náluk az egyetlen szempont a törvényesség és a pártatlanság.

Magyar Péter nekiment a Legfőbb Ügyészségnek (Fotó: Havran Zoltán)

Tényleg? Az aranykonvoj üggyel, az MNB alapítványokkal, a rogáni végrehajtói maffiával, nyomozati iratok meghamisításával mizu? A bűnpártolás szót ismeritek?

– írta bejegyzésében a kormányfő.

Magyar Péter a Facebookon kérte számon a Telexet

Magyar Péter ismét kommentháborúba kezdett a Facebookon, ezúttal éjszaka, egy Telex-cikk posztja alatt osztotta ki az újságírókat – írja a Magyar Nemzet. A Telex egy, a Legfőbb Ügyészséggel és a kormányfő mentelmi jogával kapcsolatos ügyéről szóló cikket osztott meg, amely alatt a miniszterelnök többször is hozzászólt.

Magyar Péter ismét kommentháborúba kezdett a Facebookon, ezúttal is egy Telex-cikknek a posztja alatt osztotta ki az újságírókat (Forrás: Facebook)

„Ezt valami humorista írta?” – írta, majd így folytatta:

amikor a maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen kis önérzetes latolok.

Magyar a bejegyzés végén a következővel zárta gondolatait: „Nemsokára jön a napfelkelte és nem lehet majd sötétben mókolni…”

Az ügyészséget sem kímélte a kormányfő

A miniszterelnök egy másik hozzászólásában több, az elmúlt években nyilvánosságot kapott ügyet is felsorolt. „Aranykonvoj ügyben mizu? MNB alapítványok? sikerült már kinyitni az aktákat?” – kérdezte, majd a Volánbusz-ügyet is szóba hozta.

Gratulálok, hogy Volánbusz-ügyben a tízéves évfordulón már sikerült egyet lépni

– jegyezte Magyar Péter. Ezt követően a végrehajtói botrányra is utalt: „Rogán végrehajtós mutyijában már visszatettétek az iratokba, amiket kihúzatott?”

A kommentháború előzménye, hogy a Legfőbb Ügyészség szeptember 22-én Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte három különböző ügyben. Magyar Péter esetében a 2024-es, Ötkertben történt telefonos ügy miatt lopás gyanújával indulhatna eljárás, míg Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyében más jellegű büntetőeljárásokhoz kapcsolódnak a kezdeményezések.

Magyar Péter a történtekre videóban reagált, amelyben élesen bírálta az ügyészséget, és azt állította, hogy a saját ügyét a Fidesz–KDNP politikusaihoz köthető korrupciós ügyekkel próbálják összemosni. A Legfőbb Ügyészség közleményben utasította vissza a szervezetet és munkatársait súlyosan bíráló kijelentéseket.